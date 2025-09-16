В Саратове осудят шестерых человек за мошенничество при отлове собак на 13,5 млн

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит в отношении шести жителей Липецкой области в возрасте от 25 лет до 51 года уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 13,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и выполнении работ, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, с 30 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года администрации районов Саратова заключили с двумя индивидуальными предпринимателями и коммерческой фирмой 15 муниципальных контрактов на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в прежние места обитания безнадзорных собак. Исполнителями руководила 47-летняя женщина, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

В позапрошлом году фигуранты завышали количество отловленных и стерилизованных животных, предоставляли заказчику ложные данные и получали оплату в рамках контрактов. В общей сложности они похитили свыше 13,5 млн руб. бюджетных средств.

Также выяснилось, что руководитель преступной группы получила от одного из исполнителей данные его банковского счета. В дальнейшем она использовала платежную информацию для неправомерного осуществления приема и перевода денег в рамках исполнения муниципальных контрактов.

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время материалы направят в суд на рассмотрение. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба арестовано имущество фигурантов на общую сумму свыше 5 млн руб.

Павел Фролов