Астраханский завод «Гекса-Лотос» намерен повысить производительность к 2027 году

Астраханский завод «Гекса-Лотос», входящий в особую экономическую зону «Лотос», планирует увеличить производительность на 25% к 2027 году, достигнув 10 млн кв. м геосинтетических материалов. В 2025 году завод намерен произвести 8 млн кв. м, а к 2026 году — довести этот показатель до 10 млн кв. м. Рост производительности обеспечит завершение строительства третьей очереди завода, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ «Лотос».

Завод «Гекса-Лотос» входит в список инвестиционных проектов Астраханской области, направленных на производство импортозамещающей продукции. В 2024 году предприятие начало выпускать гидропароизоляцию для малоэтажного строительства — изоспан. Общий объем инвестиций с начала проекта превысил 936 млн руб.

ООО «Гекса-Лотос» зарегистрировано в Нариманове Астраханской области в декабре 2016 года. Предприятие занимается производством современных высокопрочных полипропиленовых тканых материалов марки Геоспан ТН, который отличается устойчивостью к действию погодно-климатических факторов и грунта, высокими значениями показателей физико-механических свойств, что обуславливают широкий спектр его применения в дорожном строительстве. Заводом руководит Александр Кочетков, который также является владельцем ООО «ПСК Инженерия» — компания оказывает услуги заказчика-застройщика, генподрядчика. Учредители астраханского завода «Гекса-Лотос» - ООО «Гекса-Нетканые материалы» из Подмосковья и Виктория Маттей, которая является бенефициаром обеих компаний. Также она учреждает еще четыре организации: ООО «УК Гекса», ООО «Нейтро», ООО «Гекса Инжиниринг», ООО «Тифара».С 2019 года у «Гекса-Лотос» наблюдается положительная динамика выручки. По итогам 2024 года, этот показатель составил 704 млн руб. Прибыль, напротив, ежегодно снижается. За прошлый год компания заработала 1,5 млн руб., в 2023 году — 7,1 млн руб., а максимальный доход был зафиксирован в 2022 году — 209 млн руб. Стоимость активов за последние два года — 216 млн руб. В отрасли по России «Гекса-Лотос» занимает 116 место, в регионе — второе, уступая первенство АО «Камызякское экспериментальное предприятие» с оборотом в 2,4 млрд руб.

Нина Шевченко