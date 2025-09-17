Субсидиарная ответственность не причалила

Апелляция оставила в силе решение об отказе во взыскании с бывшего директора ныне ликвидированного из-за несостоятельности ОАО «Волгоградский судостротельный завод» (ВгСЗ) Андрея Комаристова более 530 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности. Спор по этому вопросу длился с конца 2021 года по ходатайству регионального УФНС, а затем и ООО «ВОЛМА». Налоговики пытались доказать, что предприятие обанкротилось в 2012 году из-за сделок, заключенных господином Комаристовым с иностранными компаниями. Однако суд установил, что глава судоверфи действовал по решению совета директоров, а к банкротству привели иные события.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказался привлекать экс-директора ликвидированного ОАО «Волгоградский судостротельный завод» (ВгСЗ) Андрея Комаристова к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Жалоба УФНС по Волгоградской области и ООО «ВОЛМА» удовлетворена не была.

Волгоградский судостроительный завод был основан 1 октября 1931 года на берегу Сарептовского затона. Изначально предприятие называлось Красноармейской судостроительной верфью. Завод строил транспортные суда типа «река—море», которые обеспечивали бесперевалочную доставку товаров из промышленных объектов на Волге в порты Черного, Каспийского, Балтийского и Средиземного морей.

Зимой 2009 года ВгСЗ оказался на грани банкротства после потери основного заказчика — шведской компании Svithoid Tankers AB, которая объявила о своей несостоятельности. Иностранное предприятие финансировало два судна, которые заводу пришлось достраивать за свой счет. ВгСЗ не смог погасить кредитные линии на сумму более $60 млн. В тот же период завод расстался с еще одним заказчиком — ОАО «Донречфлот». Финансовый кризис повлек за собой массовые увольнения.

Уже в 2010 году один из кредиторов, ООО «Энергосоюз», через Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с ВгСЗ 17 млн руб. просроченной задолженности. А в 2012 году ряд юридических лиц, включая ООО «ВОЛМА» и региональное УФНС, подали иск о признании завода банкротом из-за задолженности в 27 млн руб.; итоговая сумма обязательств достигла 286 млн руб.

В мае 2013 года Арбитражный суд Волгоградской области признал судоверфь банкротом и ввел конкурсное производство.

К концу 2018 года предприятие выставили на торги за 2,43 млрд руб. К апрелю 2019 года стоимость завода вместе с землей упала до 243 млн руб. В том же месяце саратовский бизнесмен Илья Шарый выкупил ВгСЗ за 323,9 млн руб.

Как выяснилось позже, с торгами не согласился комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Ведомство требовало аннулировать сделку, так как на территории завода находилась могила капитана Степана Зинченко и мемориал с именами погибших в Великой Отечественной войне, которые не были учтены в договоре купли-продажи. В августе 2019 года торги были признаны недействительными в апелляции, а в 2020 году это решение подтвердил окружной суд.

После аннулирования сделки Илья Шарый также заявил к ВгСЗ требования на сумму 63,5 млн руб, так как не получил имущество по договорам купли-продажи. Только в декабре 2021 года суд кассационной инстанции вынес решение в его пользу.

В июне 2023 года завод снова выставили на торги за 1,032 млрд руб. В сентябре того же года московское ООО «ХизМет» приобрело имущество ВгСЗ через тюменского бизнесмена Эрнеса Радионова за 428 млн руб.

Банкротство ВгСЗ длилось до конца сентября 2024 года — именно тогда суд завершил конкурсное производство и предприятие было ликвидировано.

В декабре 2021 года по ходатайству ООО «ВОЛМА» и УФНС России по Волгоградской области рассматривался вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора Андрея Комаристова на сумму свыше 530 млн руб.

Господин Комаристов возглавлял завод в 2010–2011 годах и заключил контракт с финской компанией Wartsila Finland OY на изготовление пяти нефтеналивных танкеров. Под этот заказ ВгСЗ взял кредит в ныне ликвидированном банке «Петрокоммерц» на $50 млн. Более €12 млн было переведено австрийской компании ME Maschinenhandel und Engineering GmbH (ликвидирована в 2013 году). Налоговики утверждали, что контракты были заключены на условиях 100%-й предоплаты и с посредником по завышенным ценам, что якобы привело к выводу активов и банкротству.

Однако Арбитражный суд Волгоградской области в июне 2023 года не нашел оснований для возложения ответственности на экс-директора. Суд установил, что бывший руководитель действовал не по своей инициативе, а исполнял решение совета директоров завода. Инициатором сделки с австрийской компанией выступил председатель совета директоров и основной акционер Андрей Киселев. При этом в удовлетворении требований о привлечении к ответственности самого господина Киселева и других членов совета директоров налоговой службе было отказано еще в 2017 году.

Суд не усмотрел доказательств того, что именно эти сделки привели к банкротству завода.

На момент их заключения (конец 2010 — начало 2011 года) финансовое состояние предприятия было стабильным, активы превышали обязательства. К банкротству, по мнению суда, привели последующие события, уже после ухода Андрея Комаристова: расторжение в мае 2011 года ключевого судостроительного контракта на $75 млн, перевод активов на другой завод и бездействие последующих руководителей и конкурсного управляющего по взысканию дебиторской задолженности. Кроме того, налоговая служба не смогла предоставить в суд оригиналы дополнительных соглашений к оспариваемым контрактам, которые, по утверждению ответчика, были сфальсифицированы уже после его ухода.

15 сентября Двенадцатый арбитражный апелляционный суд полностью поддержал решение первой инстанции.

