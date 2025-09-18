На переселение пензенцев из аварийного жилья хотят выделить 23,6 млн рублей

Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина накануне, 17 сентября, ознакомила участников заседания комиссии гордумы с докладом о корректировке бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Так, на приобретение жилых помещений в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда планируется выделить 23,6 млн руб. Эта сумма формируется благодаря увеличению плана по неналоговым доходам.

На обустройство спортивной площадки возле школы № 49 предлагается направить 550 тыс. руб., на расширение наружного освещения пешеходной тропы на ул. Ново-Казанская — 559,1 тыс. руб. Бюджет содержит и прочие статьи расходов.

Павел Фролов