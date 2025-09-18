Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На переселение пензенцев из аварийного жилья хотят выделить 23,6 млн рублей

Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина накануне, 17 сентября, ознакомила участников заседания комиссии гордумы с докладом о корректировке бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Так, на приобретение жилых помещений в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда планируется выделить 23,6 млн руб. Эта сумма формируется благодаря увеличению плана по неналоговым доходам.

На обустройство спортивной площадки возле школы № 49 предлагается направить 550 тыс. руб., на расширение наружного освещения пешеходной тропы на ул. Ново-Казанская — 559,1 тыс. руб. Бюджет содержит и прочие статьи расходов.

Павел Фролов