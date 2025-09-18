Финансовые вложения в иранский завод моющих средств под Астраханью выросли вдвое

Структура иранского холдинга Golrang Industrial Group, ООО «Роза», проинвестировала свой проект по созданию производства по выпуску средств бытовой химии различного назначения в Наримановском районе Астраханской области на сумму свыше 1,2 млрд руб. Объем заявленных в прошлом году вложений был в два раза меньше, сообщает ТАСС.

К строительству завода моющих средств на территории особой экономической зоны «Лотос» приступили в июне 2021 года. В настоящее время реализация этого проекта находится на завершающей стадии. По итогам следующего года предприятие намерено выйти на показатель производительности более 3 млн литров средств бытовой химии.

К концу 2027 года на территории завода планируется выпускать 6,8 млн литров продукции. Рабочими местами обеспечат более 100 человек.

В 2024 году зампредседателя правительства Астраханской области Илья Волынский отмечал, что инвестиции в проект выросли с изначально заявленных 363,3 млн руб. до 609,45 млн руб. Golrang Industrial Group принадлежат десятки известных брендов. Холдинг поставляет продукцию в более чем 20 стран. Он полностью обеспечивает потребности Ирана в моющих средствах.

Павел Фролов