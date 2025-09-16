В Саратове коммунист предложил закрыть фонд развития промышленности

С 2020 года, когда в Саратове создали фонд развития промышленности, организация выдала предприятиям региона займы на 911,7 млн руб. Об этом рассказала директор фонда Марина Крупчак в облдуме на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Займы направлены на технологическое развитие промышленности и импортозамещения. Из выданных средств по совместным программам федерального и регионального фондов привлекли 538 млн федеральных средств. За пять лет открыли 13 новых производств, приобрели 9 производственных линий и 84 единицы технологического оборудования. По словам госпожи Крупчак, «в процессе реализации проектов произведено и реализовано продукции на сумму более 12 млрд руб. и уплачено в бюджет более 205 млн руб. налогов, создано 63 новых рабочих места».

В 2024 и за шесть месяцев 2025 года Фонд профинансировал шесть проектов на сумму 398 млн руб., в том числе привлекли почти 209 млн федеральных средств. Средства получила компания «Нита-Фарм»: на средства займа предприятие приобрело производственное и лабораторное оборудование для запуска нового производства полноценной линейки ветеринарных препаратов для сегмента мелких домашних животных. Среди предприятий, которые взяли займы, — «Промэлектроника», предприятие текстильной отрасли ЗАО ЦМС «Евразия» — Красноармейск, «Техкомплект», «ПромТехПласт», рассказала директор.

Чтобы войти в нацпроект «Производительность труда», оно должно иметь не менее 400 млн выручки без НДС за год, обязательно финансово устойчивое состояние, не быть в банкротстве, не иметь более 25% участия иностранного капитала. То есть быть стабильным, чтобы вернуть государственный заем, который составляет 1%. Отвечая на вопросы депутатов, госпожа Крупчак сообщила, что работа самого Фонда обходится в 7 млн руб. в год.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) высказал сомнения по поводу пользы от выданных займов: «Эффект от займов, по вашим словам, составил 12 млрд. Да от наркотиков нет такой прибыли, а текстильное предприятие этим явно не занимается. Вы можете чем-то подтвердить такую прибыль?».

Марина Крупчак предложила прийти в Фонд и ознакомиться с отчетами. «Если ваш Фонд бесполезный, я считаю, что надо его закрыть»,— продолжил господин Есипов. Госпожа Крупчак сообщила, что Фонд очень полезный, но не может отвечать за развитие всей промышленности в регионе, она действует в рамках полномочий.

Депутаты интересовались, почему только шесть предприятий получили льготные займы, скольким организациям средства еще требуются, а также сколько денег не хватает самому фонду. Участники заседания решили перенести встречу на месяц, когда директор фонда подготовится и ответит на все вопросы.

Татьяна Смирнова