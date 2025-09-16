В Пензе хотят снести здания вблизи цирка

По итогам заседания постоянной комиссии гордумы по муниципальному имуществу стало известно, что муниципалитет Пензы безвозмездно примет в собственность более 20 соток земли и ряд зданий на ул. Гладкова (вблизи цирка). Участники обсуждали передачу в городскую собственность бывшей пожарной станции.

Речь идет о территории, которая состоит из административного здания площадью 1,3 тыс. кв. м, хранилища для горючих и смазочных материалов и земельном участке по ул. Гладкова, 20. Как отметила и.о. руководителя управления муниципальной собственности Пензы Надежда Гончарова, за оформлением передачи объектов в собственность муниципалитета последует благоустройство этой территории. Она предположила, что принятие данных объектов нацелено на демонтаж зданий и работы по благоустройству окрестностей цирка.

Целевым назначением земельного участка, оценочная стоимость которого составляет около 19,5 млн руб., является общественно-деловая зона. В случае с главным зданием это более 4 млн руб. Депутаты единогласно выступили в поддержку вынесения проекта на грядущую сессию и рекомендовали его для утверждения.

