ВТБ завершил размещение акций: спрос превысил объем предложения

Банк ВТБ завершил дополнительное размещение акций. Банк привлек 84,7 млрд руб. Это стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года.

Спрос на акции значительно превысил объем предложения. Общий спрос инвесторов составил более 180 млрд руб. Частные инвесторы выкупили 41% от всех размещенных акций. Через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» поступили заявки на сумму около 50 млрд руб.

Привлеченные средства направят на общие корпоративные цели. Эти средства увеличат нормативы достаточности капитала ВТБ и всей группы банка. Размещение также повысит ликвидность акций и может увеличить их долю в биржевых индексах.

Банк демонстрирует уверенные финансовые результаты. Чистая прибыль группы ВТБ за 2024 год превысила 550 млрд руб. Половину этой суммы направят на выплату дивидендов акционерам.

Число активных розничных клиентов ВТБ достигает 30 млн человек. Совокупные активы банка оцениваются в 37 трлн руб.

