Что ждет россиян в сентябре

С начала осени в России начнет действовать множество новых законов. Среди них запрет на поиск экстремистской информации и рекламу VPN-сервисов, новые меры по борьбе с мошенниками, изменения в правила дорожного движения (ПДД) и перечень стратегически значимых лекарств. Обзор основных законодательных изменений с комментариями профильных авторов — в подборке “Ъ”.

Смартфоны

С 1 сентября предустановка мессенджера Max станет обязательной на всех устройствах. В списке программ он заменит «VK Мессенджер», на базе которого разработан Max.

Заместитель заведующей отделом телекоммуникаций и медиа “Ъ” Алексей Жабин:

По задумке властей, Max должен стать отечественным аналогом китайского WeChat — не только платформой для обмена сообщениями, но и площадкой для онлайн-взаимодействия с госорганами. Для продвижения такого инструмента государство использует и обязательную предустановку приложения, таким образом его популяризируя.

Но не стоит забывать, что также обязательным для предустановки станет отечественный магазин приложений RuStore. До сих пор его предустанавливали на технику, которая работала с операционными системами Android, HarmonyOS. Теперь он станет обязательным и для операционных систем iOS и HyperOS.

Как может быть осуществлена предустановка национального мессенджера — в материале “Ъ FM” «Max разойдется по смартфонам».

С 1 сентября российский магазин приложений RuStore будет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). На устройствах также должна быть обеспечена возможность установки и оплаты программ с помощью сервиса. Кроме того, у пользователей должна быть полная свобода в использовании приложений из RuStore.

Какие опасения ограничения вызвали у продавцов — в материале “Ъ” «Магазин пройдется по сетям».

Интернет-запреты

С 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок. Нарушение запрета повлечет штрафы от 50 до 80 тыс. руб. для граждан, от 80 тыс. до 150 тыс.— для должностных лиц, от 200 тыс. до 500 тыс.— для юридических.

Как россияне восприняли новые запреты — в материале “Ъ” «За VPN без экстремизма».

С 1 сентября действует запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах, которые признаны в России нежелательными или экстремистскими. В первую очередь закон затронет Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Старший корреспондент отдела телекоммуникаций и медиа “Ъ” Варвара Полонская:

Запрет на размещение рекламы на заблокированных в РФ ресурсах в первую очередь приведет к перераспределению бюджета рекламодателей на других платформах. В основном они сконцентрируются в Telegram и VK, где до конца года отрасль уже прогнозирует рост инвестиций рекламодателей до более чем 12 млрд и 7 млрд руб. соответственно.

Ограничение рекламных каналов создаст риск снижения конкуренции и монополизации бизнеса крупными российскими платформами. Это может привести к росту стоимости рекламных услуг в целом и в первую очередь отразиться на малом бизнесе.

Как в Госдуме рассматривали ограничения — в материале “Ъ” «В рекламе не нуждаются».

С 1 сентября вводятся штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам c помощью VPN.

Заведующий отделом политики “Ъ” Дмитрий Камышев:

Представлявший эти поправки в Госдуме министр цифрового развития Максут Шадаев разъяснил депутатам, что речь идет исключительно о материалах, включенных в «экстремистский список» Минюста (сейчас он насчитывает около 5,5 тыс. позиций, материалы включаются в него по решению судов).

Министр также заверил, что добропорядочных граждан, случайно «ткнувших не туда», закон не коснется, потому что предполагает наличие умысла. В то же время обеспокоенность новыми штрафами выразили некоторые интернет-исследователи, занимающиеся мониторингом экстремистских материалов с целью их последующего удаления из сети.

Какие обсуждения в Госдуме вызвали новые запреты — в материале “Ъ” «Назло западным платформам».

С 1 сентября начнет действовать запрет пропаганды наркотиков в интернете, книгах, кино и СМИ. Ограничения не коснутся произведений, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Как участники рынка отреагировали на запрет — в материале “Ъ” «Артисты почистят звуковые дорожки».

Медицина

С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут оказывать первичную и скорую медицинскую помощь в случае временного отсутствия или нехватки профильных врачей.

Как Минздрав объяснил изменения — в материале “Ъ” «Фельдшерам добавят обязанностей».

С 1 сентября усилится контроль за производством БАДов. Правительство сможет устанавливать критерии качества добавок и сырья для них, а также порядок их регистрации. Появится перечень БАДов и показаний к их применению.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Основная цель инициативы — вывести из оборота некачественную продукцию, систематизировав потребление населением БАДов. Предполагает, что их назначение будет осуществляться в рамках подготовленного Минздравом и Роспотребнадзором перечня. Но рекомендации врача могут и дополнительно стимулировать потребление.

Российский рынок БАДов растет достаточно активно. В 2024 году граждане, согласно AlphaRM, потратили на них 164 млрд руб., купив 511 млн упаковок. Год к году значения выросли на 20% и 2% соответственно. Оборот теневого рынка БАДов, по оценке СРО «Союз производителей БАД», может составлять 40 млрд руб. Предполагается, что расширение с 1 сентября системы маркировки будет способствовать обелению рынка.

Почему потребовалось усиление контроля за рынком БАДов — в материале “Ъ” «Добавки подводят к проверкам».

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). В него войдут препараты, которые особенно важны при лечении социально значимых заболеваний, угрожающих жизни или качеству жизни пациентов.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Суть инициативы — сформировать и утвердить список медикаментов, от которых напрямую зависит устойчивость национальной системы здравоохранения. В первую очередь в перечень войдут препараты, которые особенно важны при лечении социально значимых заболеваний, угрожающих жизни или качеству жизни пациентов.

Перечень СЗЛС включит в себя лекарства из списка ЖНВЛП. В России должен быть налажен полный цикл их производства, включая синтез фармацевтических субстанций. Механизм, по задумке, позволит снизить зависимость от импортных поставок. Производители же смогут рассчитывать на преференции в рамках госзакупок.

Почему фармкомпании выступали против подобного списка — в материале “Ъ” «Для лекарств множатся списки».

Образование

С 1 сентября правительство России сможет регулировать количество абитуриентов, принимаемых в вузы на коммерческой основе. Введение квот призвано снизить дисбаланс между количеством выпускников и потребностью государства в кадрах определенных специальностей, в частности в инженерах.

Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Полина Ячменникова:

Вступают в силу лишь сами изменения в закон «Об образовании», но заложенный в них новый механизм регулирования платных мест в вузах начнет действовать только после того, как правительство РФ утвердит необходимые подзаконные акты. Документы еще не разработаны и не опубликованы.

Как правительство создавало новую систему — в материале “Ъ” «За деньги нет».

С 1 сентября выпускники колледжей не смогут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, если выбранная в университете специальность не совпадает с профилем оконченного среднего профессионального образования. Раньше выпускники колледжей имели право поступить в университет по внутреннему экзамену, минуя ЕГЭ, даже когда выбирали в вузе факультет, не связанный с их профилем в колледже.

Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Полина Ячменникова:

Поскольку приемная кампания уже завершилась, нововведения заработают по факту только в следующем году. К этому моменту вузы внесут изменения в свои внутренние документы и правила приема.

Зачем депутаты ужесточили правила поступления — в материале “Ъ” «Профильный переход».

С 1 сентября в семи регионах (Новгородская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области, ЛНР, Мордовия и Чечня) проведут эксперимент по оценке поведения школьников.

Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Полина Ячменникова:

Каждая школа сможет выбрать один из вариантов оценивания поведения: пятибалльная система, «зачет / незачет», «образцовое / удовлетворительное / неудовлетворительное». Оценку будут ставить классные руководители с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации школы. Пилот продлится до конца года, после чего будут сделаны выводы о целесообразности его продолжения и расширения на другие регионы.

Что учителя сказали о нововведении — в материале “Ъ” «Хулиганство подпортит аттестат».

С 3 сентября начнет действовать ГОСТ с требованиями к школьной форме. Правила являются рекомендательными, но, если производитель заявляет, что его школьная форма соответствует ГОСТу, следование этому стандарту становится обязательным.

Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Полина Ячменникова:

ГОСТ был разработан для применения исключительно производителями одежды. Стандарт является добровольным к применению. Сама школьная форма также является необязательной — ее вводят по решению администрации конкретной школы. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство никакой конкретной школьной формы для учебных организаций не рекомендует.

Какие требования к школьной форме были введены — в материале “Ъ” «Школьной форме пошили стандарт».

Мошенники

С 1 сентября ИП и компании будут обязаны маркировать исходящие звонки. Получатель будет видеть название организации или бренда. Кроме того, появится возможность полностью отказаться от массовых обзвонов или позволить вызовы только от определенных организаций. Сделать это можно в личном кабинете на сайте мобильного оператора или в приложении.

Какие еще меры защиты от телефонных и интернет-мошенников обсуждали в Госдуме — в материале “Ъ” «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».

С 1 сентября банки будут обязаны анализировать операции клиентов по снятию наличных на предмет подозрительных признаков. В случае их обнаружения кредитные организации будут устанавливать лимит на выдачу денег в банкоматах в размере 50 тыс. руб. в сутки на срок до 48 часов, если счета или карты клиента были внесены в базу дропперов — до 100 тыс. руб. в месяц. Для получения большей суммы нужно будет обратиться в отделение банка.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Елена Ванюшина:

Подозрительным будет считаться, если человек действует не так, как обычно: снимает наличные в непривычное время суток, в нетипичном по местонахождению банкомате, на нехарактерную для клиента сумму и др. Либо если клиент направлял запрос на выдачу средств несвойственным способом, например, не с карты, а по QR-коду. Кроме того, подозрительным признаком может быть, если клиент меньше чем за 24 часа до снятия денег досрочно закрыл вклад от 200 тыс. руб., перевел себе из другого банка по СБП больше 200 тыс. руб. или получил кредит.

Данные меры помогут в борьбе с мошенниками, но могут привести к риску ложного срабатывания системы банков. Однако доля таких срабатываний, скорее всего, не будет больше 5%.

Какие критерии подозрительных операций назвал Центробанк — в материале “Ъ” «Расстройство наличности».

С 1 сентября клиенты банков смогут назначить доверенное лицо, которое будет контролировать операции по счету. Ему будут приходить уведомления о переводе средств или снятии наличных. Если такой помощник сочтет трансакцию подозрительной, то он сможет ее заблокировать.

На подтверждение или отклонение операции отводится 12 часов с момента уведомления «второй руки». Если клиент откажется от услуги, то банк будет обязан отключить ее в течение 24 часов. Доверенное лицо не получает доступа к счету и не может самостоятельно совершать операции.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов:

Эта мера позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий. На первый взгляд идея сервиса «второй руки» кажется логичной, поскольку она аналогична сервису двухфакторной идентификации клиента, когда при оплате крупной покупки по карте ее необходимо подтвердить с помощью кода из СМС.

Но мы уже много раз убеждались, что любая инициатива по борьбе с мошенниками становится не только препятствием для них, но и возможностью. Так, после введения самозапрета на получение кредита мошенники сразу начали атаковать наших сограждан с предложением помочь в его установлении, для чего им надо было продиктовать код из СМС описанной ранее двухфакторной идентификации клиента.

Точно так же и со «второй рукой» — можно смело предположить, что с 1 сентября у одиноких и пожилых граждан станут массово появляться «уполномоченные», навязанные им с помощью социнженерии. Этого можно было бы избежать, если бы в качестве доверенного лица можно было бы назначить только родственника, но, к сожалению, не у всех они есть и такое ограничение исключило бы использование защиты от мошенников наиболее уязвимую категорию — одиноких стариков.

Почему банки просили перенести запуск сервиса на год — в материале “Ъ” «"Вторая рука" просится на второй год».

С 1 сентября при подписании договора потребительского кредита будет действовать «период охлаждения». Например, при получении кредита или займа на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. руб. средства можно будет получить только через четыре часа, больше 200 тыс. руб. — через 48 часов.

При этом период охлаждения не будет распространяться на ипотечные, образовательные и автокредиты (если деньги перечисляются дилеру). Период охлаждения не действует при оформлении кредитов в магазинах, с участием созаемщиков или поручителей, а также при рефинансировании без увеличения суммы долга.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Елена Ванюшина:

Меры направлены на защиту людей от оформления кредитов и займов под воздействием мошенников. По данным ЦБ, за второй квартал 2025 года мошенники в общей сложности совершили 273,1 тыс. мошеннических операций на сумму 6,3 млрд руб.

Как Центробанк объяснил необходимость «периода охлаждения» — в материале “Ъ” «Кредиты подадут холодными».

С 1 сентября у россиян появится возможность установить самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно будет через «Госуслуги» или МФЦ. Также нельзя будет передавать другим лицам свой номер. Штрафы также предусмотрены за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации в интернете.

Заведующая отделом телекоммуникаций и медиа “Ъ” Татьяна Исакова:

Мера является продолжением уже действующего с апреля ограничения по количеству зарегистрированных сим-карт на одного человека. Так, россияне могут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы не более 10. Но если весенние ограничения вводились, в первую очередь, для пресечения мошеннической активности, то самозапрет необходим, чтобы граждане могли обезопасить себя от регистрации на их данные сим-карт без согласия.

С апреля же на «Госуслугах» у пользователей есть возможность проверить, сколько сим-карт на них зарегистрировано, и при необходимости расторгнуть договор.

Заместитель заведующего отделом происшествий “Ъ” Александр Голубев:

Новая мера в первую очередь направлена на борьбу с дистанционными мошенничествами, число которых в последнее время растет лавинообразно. Нужно отметить, что сознательная передача сим-карт аферистам может караться не только штрафом — правоохранительные органы в каких-то конкретных случаях могут квалифицировать ее как соучастие в преступлении и привлечь к ответственности уже в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Какую концепцию госсистемы противодействия IT-преступлениям утвердило правительство — в материале “Ъ” «Киберзащиту систематизировали».

Демография

С 1 сентября начинают действовать критерии определения пропаганды отказа от деторождения, которые сформулировал Роскомнадзор. Например, блокировке подлежит информация, которая направлена на убеждение в отказе от рождения детей или оправдание такого решения, указывает на преимущества отказа от рождения детей, создает отрицательный образ беременности, материнства и отцовства.

Как в России запрещали пропаганду чайлдфри — в материале “Ъ FM” «Чайлдфри признали наказуемым».

С 1 сентября фильмам, пропагандирующим отказ от деторождения, не будут выдавать прокатные удостоверения. Признаки такой пропаганды также могут стать причиной отзыва ранее выданных разрешений. Приказ Минкульта будет действовать до 1 сентября 2030 года с возможностью продления.

Корреспондент отдела культуры “Ъ” Юлия Шагельман:

В предыдущей редакции документа, регулирующего порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм, говорилось, что прокатные удостоверения не выдают фильмам, которые пропагандируют порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные предпочтения и смену пола или содержат материалы, нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, и сведения о методах разработки и изготовления наркотиков.

Теперь положение дополнено формулировкой «отказ от деторождения».

Вспомним, что с 4 декабря прошлого года вступил в силу закон о запрете пропаганды отказа от деторождения. Закон запретил распространение (в интернете, медиа, кинофильмах и рекламе) информации, пропагандирующей отказ от деторождения. А за нарушения предусмотрены штрафы: до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс.— для должностных лиц, до 5 млн руб.— для юридических.

Какие еще изменения в выдаче прокатных удостоверений ожидают индустрию — в материале “Ъ FM” «Разрешения отсрочили премьеры».

С 1 сентября беременные студентки будут получать пособие в размере 100% прожиточного минимума региона независимо от факта получения стипендии.

Как Минтруд предлагал новое пособие — в материале “Ъ” «Декрет расширяет студенческий бюджет».

Землевладение

С 1 сентября вводится перечень признаков неиспользования земельных участков. Среди них захламление земли более чем на 50% мусором и отходами или сорняками выше одного метра. Дом на участке должен быть возведен в течение пяти лет, в случае индивидуального жилого строительства — семи лет. При обнаружения подобных нарушений земля может быть изъята. Однако перед этим владельцу будет дан год на устранение проблем. Этот срок можно продлить через суд.

Эксперт о новых критериях — в материале “Ъ-Ростов-на-Дону” «"Поправки в Земельный кодекс позволят изымать заброшенные наделы"».

С 1 сентября начнет действовать запрет на ведение коммерческой деятельности в СНТ. Дачникам запретят открывать на своей земле хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники или магазины. Разрешается продавать урожай, при условии, что для торговли не привлекаются наемные рабочие, а размер участка не превышает 50 соток.

Какой деятельности коснется запрет — в материале “Ъ FM” «Дачники закроют коммерческий сезон».

ПДД и штрафы

С 1 сентября действует обновленный список противопоказаний для вождения автомобиля. В него добавлен пункт «общие расстройства психологического развития», который включает в том числе детский и атипичный аутизм и синдром Аспергера.

Заведующий отделом неделовых новостей “Ъ” Иван Буранов:

Обновление на самом деле техническое: один документ — ранее действовавшее постановление №1064 2014 года — меняется на распоряжение правительства РФ №502 2025 года. Документы практически идентичны.

СМИ сообщали, что вводятся какие-то новые ограничения, на самом деле это не так. Шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость, слепота и раньше были противопоказаниями для управления транспортными средствами. В новом распоряжении дана их более детальная классификация по международной системе МКБ-10.

Какой проект стратегии повышения безопасности движения предложило МВД — в материале “Ъ” «Борьба с авариями выехала на президентский уровень».

С 1 сентября будут повышены пошлины на ряд госуслуг. Например, за оформление водительских прав придется заплатить 4–6 тыс. руб. вместо 2–3 тыс. руб., регистрацию автомобиля с выдачей номеров — 3 тыс. руб. против 2 тыс. ранее.

Заведующий отделом неделовых новостей “Ъ” Иван Буранов:

Изменения в Налоговый кодекс были предложены правительством России, Госдума их поддержала. В ходе рассмотрения законопроекта на этапе первого чтения 15 июля замглавы Минфина РФ Алексей Липаев оценивал совокупный эффект от вступления закона в 45 млрд руб. дополнительных сборов в год. Размер «автомобильных» пошлин не менялся более десяти лет, их нужно было повысить «для приведения в соответствие с экономическими реалиями», поясняли в Минфине.

На какие госуслуги изменятся пошлины — в материале “Ъ” «Госуслуги тянут вверх».

С 1 сентября штраф за непропуск спецтранспорта с мигалками и цветографическими схемами вырастет с 4,5–7,5 тыс. до 7,5–10 тыс. руб. В случае лишения прав минимальный срок вырастет с трех до шести месяцев, а максимальное наказание останется без изменений и составит один год. Кроме того, вводится наказание за непропуск машин с мигалками, но без цветографических схем на борту. Такое нарушение будет караться штрафом в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. руб. или лишением прав на срок 6–12 месяцев.

Заведующий отделом неделовых новостей “Ъ” Иван Буранов:

Любопытная деталь этого законопроекта в том, что он нигде публично не обсуждался. Поправки были включены в состав законопроекта, который первоначально был посвящен деятельности экспедиторов. Ко второму чтению в него добавили санкции за поиск экстремистских материалов, а также некоторые «водительские» изменения.

При этом надо понимать, что новые штрафы будут применяться за нарушение новых же ПДД, которые вступили в силу буквально месяц назад — 26 июля. При приближении автомобиля со спецсигналом водителям теперь нужно перестраиваться в соседний ряд или на обочину. Запрещается двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости.

Какие еще изменения приняла Госдума — в материале “Ъ” «Мигалки поддержат штрафами и освободят от платы».

С 1 сентября пользователи каршеринга в Москве должны будут проходить верификацию через mos.ru. Аналогичная система действует в столице для курьеров и при аренде электросамокатов. Верификация позволит определять личность водителя в случае ДТП или нарушения ПДД.

Зачем понадобилась дополнительная проверка — в материале “Ъ FM” «Каршеринг усиливает идентификацию».

Ученые и иноагенты

С 1 сентября ФСБ будет согласовывать совместную работу российских и иностранных ученых по некоторым направлениям. Научные и образовательные организации должны будут загружать данные в единую государственную информационную систему учета.

Как будут работать новые правила — в материале “Ъ” «ФСБ будет согласовывать научное сотрудничество с иностранцами».

С 1 сентября иноагенты не смогут проводить любые просветительские и образовательные мероприятия, включая лекции, мастер-классы и круглые столы (раньше такие встречи запрещалось проводить только с несовершеннолетними).

Заведующий отделом политики “Ъ” Дмитрий Камышев:

Как пояснял при рассмотрении законопроекта в Госдуме его соавтор, глава комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»), к просветительской деятельности может быть отнесена «любая форма коммуникации и влияния на аудиторию». По данным депутата, в реестр иноагентов по состоянию на начало марта входили около 50 человек, которые трудятся непосредственно в сфере образования и просвещения, а также около 90 блогеров и журналистов, тоже так или иначе занимающихся просветительской деятельностью.

Какие результаты от запретов ожидают в Госдуме — в материале “Ъ” «Иноагентам запрещают просвещать».

Остальное

С 1 сентября работодатели не смогут произвольно снижать премии сотрудников. За незаконное лишение сотрудника премии работодатель рискует получить штраф на сумму до 50 тыс. руб.

Как работодатели меняют отношение к премиям сотрудников — в материале “Ъ FM” «Бонусам отзывают гарантию».

С 1 сентября вступит в силу запрет на навязывание покупателям товаров и услуг. Один из самых частых примеров — проставление автоматического согласия на добровольное страхование при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Мера, как пояснял премьер Михаил Мишустин, потребовалась в свете массовых обращений граждан в Роспотребнадзор из-за нарушения прав. Чаще всего, по данным ведомства, дополнительные услуги навязывают при онлайн-продаже авиа- и железнодорожных билетов, в частности — согласие на заключение договора добровольного страхования. Схожие практики встречаются при оплате услуг ЖКХ и в автосалонах. «Человек даже и не понимает это сразу, что автоматическая отметка согласия вынуждает его переплачивать. При попытке отклонить это предложение грозят отказом в заключении договора, не дают обещанную скидку, либо даже готовы взыскать с него убытки, либо какие-то неустойки, штрафы»,— отмечал Михаил Мишустин.

Практики автоматического согласия пользователей на те или иные услуги стали массовыми в 2022 году. А в судах потребителю сложно доказывать, что это была именно навязанная услуга, так как он выражает согласие с условиями, ставя галочку или подпись, поясняли в обществе защиты прав потребителей «Общественный контроль».

Как запрет на навязывание товаров и услуг скажется на потребителях и продавцах — в материале “Ъ FM” «Покупателей оградят от дополнительных трат».

С 1 сентября следователи или дознаватели в рамках досудебного производства по уголовному делу смогут замораживать подозрительные денежные операции на срок до 10 суток в целях последующего наложения на них ареста. Основанием для приостановки будет использование банковских счетов, электронных платежных средств или аванса за услуги связи при совершении преступления.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Ольга Базутова:

Новая норма направлена на борьбу с мошенниками. Теперь, получив сообщение о факте преступления, правоохранительные органы смогут быстро принять решение о временной приостановке операций. Такое нововведение дает шансы на возврат украденных денег пострадавшим. Однако вызывают обеспокоенность возможные злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников следствия.

Право приостанавливать операции по счетам подозреваемых было у следователей и дознавателей и ранее, но только по судебному решению. Теперь закон позволяет накладывать аресты на средства без участия суда. Для банков внутренние процессы не изменятся, но эффективность выявления и пресечения мошеннических операций существенно вырастет, позволяя оперативно блокировать похищенные деньги и повышая шансы на их возврат клиентам.

Заместитель заведующего отделом происшествий “Ъ” Александр Голубев:

Введения этой процессуальной нормы правоохранительные органы требовали на протяжении последних нескольких лет. Ее основное назначение — предотвращение выведения средств, похищенных в результате совершения преступления, из российской юрисдикции. Последующий арест денег и имущества необходим для возмещения ущерба по делу, потерпевшими по которому могут выступать как само государство, так и его структуры или физические лица.

Особенно актуальна новая мера при раскрытии преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями. Примером может служить дело разоблаченной в Башкирии группировки, которая проводила незаконные операции по обналичиванию средств и их переводу за границу.

Как разоблачили группировку, занимавшуюся обналичиванием и выводом средств за рубеж,— в материале “Ъ” «МВД зашло с банковской карты».

С 1 сентября у РЖД появится возможность оформлять билеты и осуществлять посадку на поезда дальнего следования, в том числе высокоскоростные, по биометрии. Для оформления проездного документа нужно будет подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС).

Замглавы РЖД Евгений Чаркин предупредил, что госкомпании требуется время на тестирование технологии, поэтому посадка в поезда по биометрии с 1 сентября не заработает: «Предлагаем пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда».