Мигалки поддержат штрафами и освободят от платы

Автомобилистов ждет новый штраф в 10 тыс. руб. или лишение прав за отказ пропустить автомобиль без цветографической схемы на борту. Речь идет о машинах, на которых возят высших чиновников. За непредоставление преимущества скорой помощи, МЧС или полиции существующий штраф повышается до 7,5–10 тыс. руб. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении. Еще одним документом нижняя палата парламента расширила список транспортных средств, имеющих право ездить бесплатно по платным дорогам. В перечень включили машины военных, ФСБ, ФСО, Росгвардии, прокуратуры, фельдъегерской службы и отдельных подразделений администрации президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Принятые 17 июля во втором чтении изменения в КоАП включены в состав законопроекта, который первоначально был посвящен деятельности экспедиторов. Ко второму чтению в него добавили санкции за поиск экстремистских материалов (см. “Ъ” от 16 июля), а также «водительские» изменения. Внесенные «Единой Россией» поправки нигде публично не обсуждались.

В части 2 статьи 12.17 КоАП повышаются санкции за отказ пропустить транспорт с цветографическими схемами на борту и с включенным спецсигналом. Речь идет о скорой помощи, пожарных, полиции, МЧС и других оперативных службах.

Применяемое сегодня наказание — штраф 4,5–7,5 тыс. руб. и лишение прав на срок 3–6 месяцев.

Предлагаемое — 7,5–10 тыс. руб. и лишение прав на срок 6–12 месяцев.

Отметим, что действующая санкция за это нарушение была ужесточена с 1 января 2025 года и теперь, спустя полгода, по каким-то причинам ужесточается повторно.

Одновременно с этим вводится абсолютно новая часть 3 статьи 12.17 кодекса:

штраф 7,5–10 тыс. руб. или лишение прав на срок 6–12 месяцев за отказ уступить дорогу машине без цветографической схемы на борту с включенным спецсигналом.

Речь идет о так называемых гражданских машинах, перевозящих чиновников (иногда на таких ездит и полиция).

Существуют также корреспондирующие поправки к ПДД от Минтранса.

Водители по новым правилам будут обязаны перестраиваться в соседний ряд или на обочину при проезде спецтранспорта (причем независимо от наличия цветографической схемы на борту).

Такие машины нельзя будет опережать на соседней полосе.

За нарушение новых правил будет применяться статья 12.17 КоАП в новой редакции.

По данным Минтранса, ежегодно фиксируется 100 тыс. случаев непредоставления преимущества машинам с мигалками. Предложенные в ПДД изменения проходили обсуждение на regulation.gov.ru в июне 2025 года, текущий статус документа неизвестен.

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Другим законопроектом, который также приняла Госдума 17 июля во втором чтении, машины силовых служб вносятся в список транспортных средств, освобожденных от платы за проезд по платным дорогам (федеральным, региональным и частным). Это уже отдельный законопроект, который внесли также депутаты от «Единой России» в мае 2024 года. Первоначально планировалось, что бесплатный проезд будет у машин вооруженных сил РФ, Росгвардии и ФСБ.

Платные дороги силовым службам нужны для «оперативного прибытия» на место правонарушения или преступления, а также для задержания преступников, сказано в пояснительных материалах.

Парламентарии считают, что поправки являются «особенно актуальными» в период проведения специальной военной операции и защиты граждан от террористических актов.

Ко второму чтению в законопроект добавили машины Следственного комитета, ФСО, органов прокуратуры, Государственной фельдъегерской службы и главного управления специальных программ президента РФ. Все эти ведомства и органы ранее обращались в правительство РФ с просьбой включить их в список для бесплатного проезда. Об этом говорится в заключении кабмина на законопроект. Депутаты эти замечания учли.

Иван Буранов