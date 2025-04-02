Не аутизмом единым
Известные «люди дождя» о своем диагнозе
2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный резолюцией Генассамблеи ООН в 2008 году. Приуроченная к дате конференция в нынешнем году посвящена разнообразию когнитивных функций человека. По данным ООН, около 70 миллионов человек по всему миру живут с аутизмом. Что известные личности говорили о своем диагнозе и как наука продвинулась в изучении аутизма — в фотогалерее и справке «Ъ».
Аутизм (расстройство аутистического спектра, РАС) — это группа постоянных нарушений развития нервной системы, которые проявляются в раннем детстве и характеризуются особенностями социального взаимодействия и стереотипным поведением.
В 1911 году швейцарский психиатр Эйген Блейлер ввел термин «аутизм», обозначив негативный симптом шизофрении — «активный уход из внешнего мира и преобладание внутренней жизни». В 1943 году после наблюдения за 11 пациентами детской клиники в Балтиморе психиатр Лео Каннер впервые описал диагноз «синдром раннего детского аутизма» как отдельное заболевание. Сегодня актуальной типологией является разработанная Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году Международная классификация болезней 11-го пересмотра, в которой выделена отдельная диагностическая единица РАС и восемь ее подтипов.
Потенциальными причинами РАС могут быть наследственность, сбой в работе нервной системы и нейронов мозга, но связей с конкретными нарушениями в организме до сих пор не установлено. В 1967 году психолог Бруно Беттельхейм выдвинул теорию «холодной матери», связав детский аутизм с безразличием родителей. В 1998 году врач Эндрю Уэйкфилд назвал тройную вакцину против кори, краснухи и паротита прямой причиной развития РАС, вызвав массовые отказы от прививок и последующий рост заболеваемости. Позднее обе теории были опровергнуты.
Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, но чаще диагноз определяется в более позднем возрасте. РАС способен провоцировать эпилепсию, депрессию, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушения сна или склонность к самоповреждению. Симптомом также являются повторение одних и тех же действий или фиксация на определенных темах.
Потребности и способности людей с аутизмом могут со временем меняться. Из-за расстройства им трудно поддерживать невербальный контакт и налаживать эмоциональные связи. Уровень интеллектуальных способностей варьируется от серьезных когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта. Поэтому некоторые люди с диагнозом РАС могут жить самостоятельно, другие же становятся инвалидами и нуждаются в пожизненном уходе. Непосредственного лечения РАС пока не существует.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, каждый 100-й ребенок в мире рождается с аутизмом. Ежегодно число детей с диагнозом РАС, по оценкам ведомства, увеличивается на 13%. Согласно исследованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), аутизм встречается почти в четыре раза чаще у мальчиков, но диагноз не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса.