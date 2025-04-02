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Коммерсантъ FM
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Не аутизмом единым

Известные «люди дождя» о своем диагнозе

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный резолюцией Генассамблеи ООН в 2008 году. Приуроченная к дате конференция в нынешнем году посвящена разнообразию когнитивных функций человека. По данным ООН, около 70 миллионов человек по всему миру живут с аутизмом. Что известные личности говорили о своем диагнозе и как наука продвинулась в изучении аутизма — в фотогалерее и справке «Ъ».

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Американская актриса &lt;b>Таллула Уиллис&lt;/b>, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур &lt;br>«В течение многих лет мне ставили неправильный диагноз, и лишь в 29 я узнала настоящий диагноз, который очень распространен, особенно среди взрослых женщин. Для меня все это в новинку... Я очень высокофункциональный аутист, и мои проблемы в большей степени связаны с сенсорикой, поэтому я очень чувствительна к окружающему миру, и люди чаще всего считают, что это особенности общения»

Американская актриса Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур
«В течение многих лет мне ставили неправильный диагноз, и лишь в 29 я узнала настоящий диагноз, который очень распространен, особенно среди взрослых женщин. Для меня все это в новинку... Я очень высокофункциональный аутист, и мои проблемы в большей степени связаны с сенсорикой, поэтому я очень чувствительна к окружающему миру, и люди чаще всего считают, что это особенности общения»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Австралийская певица &lt;b>Сиа Кейт&lt;/b> &lt;br>«45 лет я думала: “Мне нужно надеть свой человеческий костюм”. И только за последние два года я стала полностью, полностью собой... Никто никогда не сможет узнать и полюбить тебя, когда ты полон секретов и живешь в стыде»

Австралийская певица Сиа Кейт
«45 лет я думала: “Мне нужно надеть свой человеческий костюм”. И только за последние два года я стала полностью, полностью собой... Никто никогда не сможет узнать и полюбить тебя, когда ты полон секретов и живешь в стыде»

Фото: Daniel Zuchnik / Penske Media / Getty Images

Шведская экоактивистка &lt;b>Грета Тунберг&lt;/b> &lt;br>«Когда ненавистники преследуют вашу внешность и отличия, это значит, что им больше некуда идти. И тогда вы понимаете, что побеждаете! У меня синдром Аспергера (устаревшая классификация РАС.— &lt;b>“Ъ”&lt;/b>), и это означает, что я иногда немного отличаюсь от нормы. И — при правильных обстоятельствах — быть другим — это суперспособность»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг
«Когда ненавистники преследуют вашу внешность и отличия, это значит, что им больше некуда идти. И тогда вы понимаете, что побеждаете! У меня синдром Аспергера (устаревшая классификация РАС.— “Ъ”), и это означает, что я иногда немного отличаюсь от нормы. И — при правильных обстоятельствах — быть другим — это суперспособность»

Фото: Pavel Golovkin / AP

Американская модель &lt;b>Холли Мэдисон&lt;/b> &lt;br>«Я чувствую, что на протяжении всей моей жизни люди не любили меня, или относились ко мне не так, или обижались. Они думают, что я заносчивая, или снобка, или лучше всех остальных. Еще я не умею определять, когда другие заканчивают говорить, поэтому я часто перебиваю, что бесит людей»

Американская модель Холли Мэдисон
«Я чувствую, что на протяжении всей моей жизни люди не любили меня, или относились ко мне не так, или обижались. Они думают, что я заносчивая, или снобка, или лучше всех остальных. Еще я не умею определять, когда другие заканчивают говорить, поэтому я часто перебиваю, что бесит людей»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Шотландская певица &lt;b>Сьюзан Бойл&lt;/b> &lt;br>«Мне поставили неправильный диагноз, когда я была ребенком. Мне сказали, что у меня повреждение мозга. Я всегда знала, что это несправедливый ярлык. Теперь (после 2012 года.— &lt;b>“Ъ”&lt;/b>) я четко понимаю, что со мной не так, и чувствую облегчение и спокойствие по отношению к себе»

Шотландская певица Сьюзан Бойл
«Мне поставили неправильный диагноз, когда я была ребенком. Мне сказали, что у меня повреждение мозга. Я всегда знала, что это несправедливый ярлык. Теперь (после 2012 года.— “Ъ”) я четко понимаю, что со мной не так, и чувствую облегчение и спокойствие по отношению к себе»

Фото: David Moir / Reuters

Канадско-американский режиссер &lt;b>Дэн Эйкройд&lt;/b> &lt;br>«Одним из симптомов была моя одержимость привидениями и правоохранительными органами — например, я ношу с собой полицейский значок. Я стал одержим Гансом Хольцером, величайшим охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея моего фильма “Охотники за привидениями”»

Канадско-американский режиссер Дэн Эйкройд
«Одним из симптомов была моя одержимость привидениями и правоохранительными органами — например, я ношу с собой полицейский значок. Я стал одержим Гансом Хольцером, величайшим охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея моего фильма “Охотники за привидениями”»

Фото: Eric Charbonneau / Invision for Sony / AP Images / AP

Британский актер &lt;b>Энтони Хопкинс&lt;/b> &lt;br>«Это большой подарок на самом деле. Я был немного медлительным в школе, поэтому я компенсировал это упорным трудом и стал, знаете ли, успешным актером. Одержимость деталями»

Британский актер Энтони Хопкинс
«Это большой подарок на самом деле. Я был немного медлительным в школе, поэтому я компенсировал это упорным трудом и стал, знаете ли, успешным актером. Одержимость деталями»

Фото: Henry Romero / Reuters

Американская актриса и певица &lt;b>Кортни Лав&lt;/b> &lt;br>«Когда я говорю о том, что я интроверт, я имею в виду диагностированный аутизм. В раннем возрасте я не разговаривала. А потом я просто расцвела. Первый раз я пришла к психиатру, когда мне было около трех лет. Наблюдательная терапия. И я через это прошла»

Американская актриса и певица Кортни Лав
«Когда я говорю о том, что я интроверт, я имею в виду диагностированный аутизм. В раннем возрасте я не разговаривала. А потом я просто расцвела. Первый раз я пришла к психиатру, когда мне было около трех лет. Наблюдательная терапия. И я через это прошла»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Американский Бизнесмен &lt;b>Илон Маск&lt;/b> &lt;br>«Я был склонен воспринимать вещи очень буквально... но потом оказалось, что это не так — люди просто не говорили то, что имели в виду... Я находил полезным проводить ночи напролет, программируя компьютеры в одиночку... Но я думаю, что это ненормально»

Американский Бизнесмен Илон Маск
«Я был склонен воспринимать вещи очень буквально... но потом оказалось, что это не так — люди просто не говорили то, что имели в виду... Я находил полезным проводить ночи напролет, программируя компьютеры в одиночку... Но я думаю, что это ненормально»

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Американский актер и сценарист &lt;b>Вентворт Миллер&lt;/b> &lt;br>«Я бы ничего не стал менять. Нет. Я понял сразу, аутизм — это основа того, кто я есть. Для всего, чего я достиг и сформулировал»

Американский актер и сценарист Вентворт Миллер
«Я бы ничего не стал менять. Нет. Я понял сразу, аутизм — это основа того, кто я есть. Для всего, чего я достиг и сформулировал»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американская актриса &lt;b>Дэрил Ханна&lt;/b> &lt;br>«Для меня актерство было похоже на поездку в страну Оз и встречу с Железным Дровосеком. И все еще остается таковым… Я потратила слишком много времени на страх, застенчивость и неуверенность. Жизнь слишком коротка, чтобы еще больше подчеркивать мелочи»

Американская актриса Дэрил Ханна
«Для меня актерство было похоже на поездку в страну Оз и встречу с Железным Дровосеком. И все еще остается таковым… Я потратила слишком много времени на страх, застенчивость и неуверенность. Жизнь слишком коротка, чтобы еще больше подчеркивать мелочи»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Британская актриса &lt;b>Белла Рэмзи&lt;/b> &lt;br>«Мне поставили диагноз аутизм, когда я снималась в первом сезоне The Last of Us. Диагноз позволяет мне идти по миру с большим достоинством по отношению к себе, не имея возможности выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнить все остальные»

Британская актриса Белла Рэмзи
«Мне поставили диагноз аутизм, когда я снималась в первом сезоне The Last of Us. Диагноз позволяет мне идти по миру с большим достоинством по отношению к себе, не имея возможности выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнить все остальные»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Профессор, эксперт по поведению животных &lt;b>Тэмпл Грандин&lt;/b> &lt;br>«Аутизм помог мне понять животных, потому что я думаю образами. Поскольку у животных нет языка, их память должна быть основана на сенсорных ощущениях, а не на словах. В моих ранних работах я заметила, что крупный рогатый скот часто упирался и отказывался проходить через тени или проходить мимо пальто, висящего на заборе»

Профессор, эксперт по поведению животных Тэмпл Грандин
«Аутизм помог мне понять животных, потому что я думаю образами. Поскольку у животных нет языка, их память должна быть основана на сенсорных ощущениях, а не на словах. В моих ранних работах я заметила, что крупный рогатый скот часто упирался и отказывался проходить через тени или проходить мимо пальто, висящего на заборе»

Фото: John Leyba / The Denver Post / Getty Images

Американский музыкант &lt;b>Джеймс Дурбин&lt;/b> &lt;br>«Может, я и выгляжу так, будто у меня все под контролем, но на самом деле нет. Все время взлеты и падения, взлеты и падения. Мой диагноз, моя инвалидность не мешают мне быть счастливым… С какими бы трудностями вы ни сталкивались сейчас, они не определяют вас. Потому что на то, чтобы понять, кто вы, требуется много времени»

Американский музыкант Джеймс Дурбин
«Может, я и выгляжу так, будто у меня все под контролем, но на самом деле нет. Все время взлеты и падения, взлеты и падения. Мой диагноз, моя инвалидность не мешают мне быть счастливым… С какими бы трудностями вы ни сталкивались сейчас, они не определяют вас. Потому что на то, чтобы понять, кто вы, требуется много времени»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская актриса &lt;b>Хлоя Хейден&lt;/b> &lt;br>«Я росла всю свою жизнь, думая, что меня не должно существовать, и во многом это было связано с тем, что я не чувствовала себя услышанной… Нам нужны аутисты перед камерой. Нам нужны аутичные писатели, режиссеры, продюсеры и креативные консультанты. Нам нужны люди в каждом кресле, чтобы обеспечить представительство»

Австралийская актриса Хлоя Хейден
«Я росла всю свою жизнь, думая, что меня не должно существовать, и во многом это было связано с тем, что я не чувствовала себя услышанной… Нам нужны аутисты перед камерой. Нам нужны аутичные писатели, режиссеры, продюсеры и креативные консультанты. Нам нужны люди в каждом кресле, чтобы обеспечить представительство»

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Американский спортсмен &lt;b>Клэй Марзо&lt;/b> &lt;br>«Мой главный спонсор Quiksilver спросил мою маму, почему я не соответствую общепринятым социальным нормам. Они попросили поставить диагноз. Я не давал интервью “правильно”. Я не знал, что говорить и как себя вести. Мне не нравилось, когда люди смотрели на меня или разговаривали со мной… Я занимаюсь серфингом и чувствую себя комфортно и спокойно. Я занимаюсь серфингом лучше, чем общаюсь, это точно»

Американский спортсмен Клэй Марзо
«Мой главный спонсор Quiksilver спросил мою маму, почему я не соответствую общепринятым социальным нормам. Они попросили поставить диагноз. Я не давал интервью “правильно”. Я не знал, что говорить и как себя вести. Мне не нравилось, когда люди смотрели на меня или разговаривали со мной… Я занимаюсь серфингом и чувствую себя комфортно и спокойно. Я занимаюсь серфингом лучше, чем общаюсь, это точно»

Фото: Victor Fraile / Reuters

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Американская актриса Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур
«В течение многих лет мне ставили неправильный диагноз, и лишь в 29 я узнала настоящий диагноз, который очень распространен, особенно среди взрослых женщин. Для меня все это в новинку... Я очень высокофункциональный аутист, и мои проблемы в большей степени связаны с сенсорикой, поэтому я очень чувствительна к окружающему миру, и люди чаще всего считают, что это особенности общения»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Австралийская певица Сиа Кейт
«45 лет я думала: “Мне нужно надеть свой человеческий костюм”. И только за последние два года я стала полностью, полностью собой... Никто никогда не сможет узнать и полюбить тебя, когда ты полон секретов и живешь в стыде»

Фото: Daniel Zuchnik / Penske Media / Getty Images

Шведская экоактивистка Грета Тунберг
«Когда ненавистники преследуют вашу внешность и отличия, это значит, что им больше некуда идти. И тогда вы понимаете, что побеждаете! У меня синдром Аспергера (устаревшая классификация РАС.— “Ъ”), и это означает, что я иногда немного отличаюсь от нормы. И — при правильных обстоятельствах — быть другим — это суперспособность»

Фото: Pavel Golovkin / AP

Американская модель Холли Мэдисон
«Я чувствую, что на протяжении всей моей жизни люди не любили меня, или относились ко мне не так, или обижались. Они думают, что я заносчивая, или снобка, или лучше всех остальных. Еще я не умею определять, когда другие заканчивают говорить, поэтому я часто перебиваю, что бесит людей»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Шотландская певица Сьюзан Бойл
«Мне поставили неправильный диагноз, когда я была ребенком. Мне сказали, что у меня повреждение мозга. Я всегда знала, что это несправедливый ярлык. Теперь (после 2012 года.— “Ъ”) я четко понимаю, что со мной не так, и чувствую облегчение и спокойствие по отношению к себе»

Фото: David Moir / Reuters

Канадско-американский режиссер Дэн Эйкройд
«Одним из симптомов была моя одержимость привидениями и правоохранительными органами — например, я ношу с собой полицейский значок. Я стал одержим Гансом Хольцером, величайшим охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея моего фильма “Охотники за привидениями”»

Фото: Eric Charbonneau / Invision for Sony / AP Images / AP

Британский актер Энтони Хопкинс
«Это большой подарок на самом деле. Я был немного медлительным в школе, поэтому я компенсировал это упорным трудом и стал, знаете ли, успешным актером. Одержимость деталями»

Фото: Henry Romero / Reuters

Американская актриса и певица Кортни Лав
«Когда я говорю о том, что я интроверт, я имею в виду диагностированный аутизм. В раннем возрасте я не разговаривала. А потом я просто расцвела. Первый раз я пришла к психиатру, когда мне было около трех лет. Наблюдательная терапия. И я через это прошла»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Американский Бизнесмен Илон Маск
«Я был склонен воспринимать вещи очень буквально... но потом оказалось, что это не так — люди просто не говорили то, что имели в виду... Я находил полезным проводить ночи напролет, программируя компьютеры в одиночку... Но я думаю, что это ненормально»

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Американский актер и сценарист Вентворт Миллер
«Я бы ничего не стал менять. Нет. Я понял сразу, аутизм — это основа того, кто я есть. Для всего, чего я достиг и сформулировал»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американская актриса Дэрил Ханна
«Для меня актерство было похоже на поездку в страну Оз и встречу с Железным Дровосеком. И все еще остается таковым… Я потратила слишком много времени на страх, застенчивость и неуверенность. Жизнь слишком коротка, чтобы еще больше подчеркивать мелочи»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Британская актриса Белла Рэмзи
«Мне поставили диагноз аутизм, когда я снималась в первом сезоне The Last of Us. Диагноз позволяет мне идти по миру с большим достоинством по отношению к себе, не имея возможности выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнить все остальные»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Профессор, эксперт по поведению животных Тэмпл Грандин
«Аутизм помог мне понять животных, потому что я думаю образами. Поскольку у животных нет языка, их память должна быть основана на сенсорных ощущениях, а не на словах. В моих ранних работах я заметила, что крупный рогатый скот часто упирался и отказывался проходить через тени или проходить мимо пальто, висящего на заборе»

Фото: John Leyba / The Denver Post / Getty Images

Американский музыкант Джеймс Дурбин
«Может, я и выгляжу так, будто у меня все под контролем, но на самом деле нет. Все время взлеты и падения, взлеты и падения. Мой диагноз, моя инвалидность не мешают мне быть счастливым… С какими бы трудностями вы ни сталкивались сейчас, они не определяют вас. Потому что на то, чтобы понять, кто вы, требуется много времени»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская актриса Хлоя Хейден
«Я росла всю свою жизнь, думая, что меня не должно существовать, и во многом это было связано с тем, что я не чувствовала себя услышанной… Нам нужны аутисты перед камерой. Нам нужны аутичные писатели, режиссеры, продюсеры и креативные консультанты. Нам нужны люди в каждом кресле, чтобы обеспечить представительство»

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Американский спортсмен Клэй Марзо
«Мой главный спонсор Quiksilver спросил мою маму, почему я не соответствую общепринятым социальным нормам. Они попросили поставить диагноз. Я не давал интервью “правильно”. Я не знал, что говорить и как себя вести. Мне не нравилось, когда люди смотрели на меня или разговаривали со мной… Я занимаюсь серфингом и чувствую себя комфортно и спокойно. Я занимаюсь серфингом лучше, чем общаюсь, это точно»

Фото: Victor Fraile / Reuters

Аутизм (расстройство аутистического спектра, РАС) — это группа постоянных нарушений развития нервной системы, которые проявляются в раннем детстве и характеризуются особенностями социального взаимодействия и стереотипным поведением.

В 1911 году швейцарский психиатр Эйген Блейлер ввел термин «аутизм», обозначив негативный симптом шизофрении — «активный уход из внешнего мира и преобладание внутренней жизни». В 1943 году после наблюдения за 11 пациентами детской клиники в Балтиморе психиатр Лео Каннер впервые описал диагноз «синдром раннего детского аутизма» как отдельное заболевание. Сегодня актуальной типологией является разработанная Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году Международная классификация болезней 11-го пересмотра, в которой выделена отдельная диагностическая единица РАС и восемь ее подтипов.

Потенциальными причинами РАС могут быть наследственность, сбой в работе нервной системы и нейронов мозга, но связей с конкретными нарушениями в организме до сих пор не установлено. В 1967 году психолог Бруно Беттельхейм выдвинул теорию «холодной матери», связав детский аутизм с безразличием родителей. В 1998 году врач Эндрю Уэйкфилд назвал тройную вакцину против кори, краснухи и паротита прямой причиной развития РАС, вызвав массовые отказы от прививок и последующий рост заболеваемости. Позднее обе теории были опровергнуты.

Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, но чаще диагноз определяется в более позднем возрасте. РАС способен провоцировать эпилепсию, депрессию, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушения сна или склонность к самоповреждению. Симптомом также являются повторение одних и тех же действий или фиксация на определенных темах.

Потребности и способности людей с аутизмом могут со временем меняться. Из-за расстройства им трудно поддерживать невербальный контакт и налаживать эмоциональные связи. Уровень интеллектуальных способностей варьируется от серьезных когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта. Поэтому некоторые люди с диагнозом РАС могут жить самостоятельно, другие же становятся инвалидами и нуждаются в пожизненном уходе. Непосредственного лечения РАС пока не существует.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, каждый 100-й ребенок в мире рождается с аутизмом. Ежегодно число детей с диагнозом РАС, по оценкам ведомства, увеличивается на 13%. Согласно исследованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), аутизм встречается почти в четыре раза чаще у мальчиков, но диагноз не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса.

Милена Двойченкова

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