Не аутизмом единым

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный резолюцией Генассамблеи ООН в 2008 году. Приуроченная к дате конференция в нынешнем году посвящена разнообразию когнитивных функций человека. По данным ООН, около 70 миллионов человек по всему миру живут с аутизмом. Что известные личности говорили о своем диагнозе и как наука продвинулась в изучении аутизма — в фотогалерее и справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Американская актриса Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур

«В течение многих лет мне ставили неправильный диагноз, и лишь в 29 я узнала настоящий диагноз, который очень распространен, особенно среди взрослых женщин. Для меня все это в новинку... Я очень высокофункциональный аутист, и мои проблемы в большей степени связаны с сенсорикой, поэтому я очень чувствительна к окружающему миру, и люди чаще всего считают, что это особенности общения» Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Австралийская певица Сиа Кейт

«45 лет я думала: “Мне нужно надеть свой человеческий костюм”. И только за последние два года я стала полностью, полностью собой... Никто никогда не сможет узнать и полюбить тебя, когда ты полон секретов и живешь в стыде» Фото: Daniel Zuchnik / Penske Media / Getty Images Шведская экоактивистка Грета Тунберг

«Когда ненавистники преследуют вашу внешность и отличия, это значит, что им больше некуда идти. И тогда вы понимаете, что побеждаете! У меня синдром Аспергера (устаревшая классификация РАС.— “Ъ”), и это означает, что я иногда немного отличаюсь от нормы. И — при правильных обстоятельствах — быть другим — это суперспособность» Фото: Pavel Golovkin / AP Американская модель Холли Мэдисон

«Я чувствую, что на протяжении всей моей жизни люди не любили меня, или относились ко мне не так, или обижались. Они думают, что я заносчивая, или снобка, или лучше всех остальных. Еще я не умею определять, когда другие заканчивают говорить, поэтому я часто перебиваю, что бесит людей» Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Шотландская певица Сьюзан Бойл

«Мне поставили неправильный диагноз, когда я была ребенком. Мне сказали, что у меня повреждение мозга. Я всегда знала, что это несправедливый ярлык. Теперь (после 2012 года.— “Ъ”) я четко понимаю, что со мной не так, и чувствую облегчение и спокойствие по отношению к себе» Фото: David Moir / Reuters Канадско-американский режиссер Дэн Эйкройд

«Одним из симптомов была моя одержимость привидениями и правоохранительными органами — например, я ношу с собой полицейский значок. Я стал одержим Гансом Хольцером, величайшим охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея моего фильма “Охотники за привидениями”» Фото: Eric Charbonneau / Invision for Sony / AP Images / AP Британский актер Энтони Хопкинс

«Это большой подарок на самом деле. Я был немного медлительным в школе, поэтому я компенсировал это упорным трудом и стал, знаете ли, успешным актером. Одержимость деталями» Фото: Henry Romero / Reuters Американская актриса и певица Кортни Лав

«Когда я говорю о том, что я интроверт, я имею в виду диагностированный аутизм. В раннем возрасте я не разговаривала. А потом я просто расцвела. Первый раз я пришла к психиатру, когда мне было около трех лет. Наблюдательная терапия. И я через это прошла» Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Американский Бизнесмен Илон Маск

«Я был склонен воспринимать вещи очень буквально... но потом оказалось, что это не так — люди просто не говорили то, что имели в виду... Я находил полезным проводить ночи напролет, программируя компьютеры в одиночку... Но я думаю, что это ненормально» Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Американский актер и сценарист Вентворт Миллер

«Я бы ничего не стал менять. Нет. Я понял сразу, аутизм — это основа того, кто я есть. Для всего, чего я достиг и сформулировал» Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Американская актриса Дэрил Ханна

«Для меня актерство было похоже на поездку в страну Оз и встречу с Железным Дровосеком. И все еще остается таковым… Я потратила слишком много времени на страх, застенчивость и неуверенность. Жизнь слишком коротка, чтобы еще больше подчеркивать мелочи» Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Британская актриса Белла Рэмзи

«Мне поставили диагноз аутизм, когда я снималась в первом сезоне The Last of Us. Диагноз позволяет мне идти по миру с большим достоинством по отношению к себе, не имея возможности выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнить все остальные» Фото: Peter Nicholls / Reuters Профессор, эксперт по поведению животных Тэмпл Грандин

«Аутизм помог мне понять животных, потому что я думаю образами. Поскольку у животных нет языка, их память должна быть основана на сенсорных ощущениях, а не на словах. В моих ранних работах я заметила, что крупный рогатый скот часто упирался и отказывался проходить через тени или проходить мимо пальто, висящего на заборе» Фото: John Leyba / The Denver Post / Getty Images Американский музыкант Джеймс Дурбин

«Может, я и выгляжу так, будто у меня все под контролем, но на самом деле нет. Все время взлеты и падения, взлеты и падения. Мой диагноз, моя инвалидность не мешают мне быть счастливым… С какими бы трудностями вы ни сталкивались сейчас, они не определяют вас. Потому что на то, чтобы понять, кто вы, требуется много времени» Фото: Mario Anzuoni / Reuters Австралийская актриса Хлоя Хейден

«Я росла всю свою жизнь, думая, что меня не должно существовать, и во многом это было связано с тем, что я не чувствовала себя услышанной… Нам нужны аутисты перед камерой. Нам нужны аутичные писатели, режиссеры, продюсеры и креативные консультанты. Нам нужны люди в каждом кресле, чтобы обеспечить представительство» Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images Американский спортсмен Клэй Марзо

«Мой главный спонсор Quiksilver спросил мою маму, почему я не соответствую общепринятым социальным нормам. Они попросили поставить диагноз. Я не давал интервью “правильно”. Я не знал, что говорить и как себя вести. Мне не нравилось, когда люди смотрели на меня или разговаривали со мной… Я занимаюсь серфингом и чувствую себя комфортно и спокойно. Я занимаюсь серфингом лучше, чем общаюсь, это точно» Фото: Victor Fraile / Reuters Следующая фотография 1 / 16 Американская актриса Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур

«В течение многих лет мне ставили неправильный диагноз, и лишь в 29 я узнала настоящий диагноз, который очень распространен, особенно среди взрослых женщин. Для меня все это в новинку... Я очень высокофункциональный аутист, и мои проблемы в большей степени связаны с сенсорикой, поэтому я очень чувствительна к окружающему миру, и люди чаще всего считают, что это особенности общения» Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Австралийская певица Сиа Кейт

«45 лет я думала: “Мне нужно надеть свой человеческий костюм”. И только за последние два года я стала полностью, полностью собой... Никто никогда не сможет узнать и полюбить тебя, когда ты полон секретов и живешь в стыде» Фото: Daniel Zuchnik / Penske Media / Getty Images Шведская экоактивистка Грета Тунберг

«Когда ненавистники преследуют вашу внешность и отличия, это значит, что им больше некуда идти. И тогда вы понимаете, что побеждаете! У меня синдром Аспергера (устаревшая классификация РАС.— “Ъ”), и это означает, что я иногда немного отличаюсь от нормы. И — при правильных обстоятельствах — быть другим — это суперспособность» Фото: Pavel Golovkin / AP Американская модель Холли Мэдисон

«Я чувствую, что на протяжении всей моей жизни люди не любили меня, или относились ко мне не так, или обижались. Они думают, что я заносчивая, или снобка, или лучше всех остальных. Еще я не умею определять, когда другие заканчивают говорить, поэтому я часто перебиваю, что бесит людей» Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Шотландская певица Сьюзан Бойл

«Мне поставили неправильный диагноз, когда я была ребенком. Мне сказали, что у меня повреждение мозга. Я всегда знала, что это несправедливый ярлык. Теперь (после 2012 года.— “Ъ”) я четко понимаю, что со мной не так, и чувствую облегчение и спокойствие по отношению к себе» Фото: David Moir / Reuters Канадско-американский режиссер Дэн Эйкройд

«Одним из симптомов была моя одержимость привидениями и правоохранительными органами — например, я ношу с собой полицейский значок. Я стал одержим Гансом Хольцером, величайшим охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея моего фильма “Охотники за привидениями”» Фото: Eric Charbonneau / Invision for Sony / AP Images / AP Британский актер Энтони Хопкинс

«Это большой подарок на самом деле. Я был немного медлительным в школе, поэтому я компенсировал это упорным трудом и стал, знаете ли, успешным актером. Одержимость деталями» Фото: Henry Romero / Reuters Американская актриса и певица Кортни Лав

«Когда я говорю о том, что я интроверт, я имею в виду диагностированный аутизм. В раннем возрасте я не разговаривала. А потом я просто расцвела. Первый раз я пришла к психиатру, когда мне было около трех лет. Наблюдательная терапия. И я через это прошла» Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Американский Бизнесмен Илон Маск

«Я был склонен воспринимать вещи очень буквально... но потом оказалось, что это не так — люди просто не говорили то, что имели в виду... Я находил полезным проводить ночи напролет, программируя компьютеры в одиночку... Но я думаю, что это ненормально» Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Американский актер и сценарист Вентворт Миллер

«Я бы ничего не стал менять. Нет. Я понял сразу, аутизм — это основа того, кто я есть. Для всего, чего я достиг и сформулировал» Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Американская актриса Дэрил Ханна

«Для меня актерство было похоже на поездку в страну Оз и встречу с Железным Дровосеком. И все еще остается таковым… Я потратила слишком много времени на страх, застенчивость и неуверенность. Жизнь слишком коротка, чтобы еще больше подчеркивать мелочи» Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Британская актриса Белла Рэмзи

«Мне поставили диагноз аутизм, когда я снималась в первом сезоне The Last of Us. Диагноз позволяет мне идти по миру с большим достоинством по отношению к себе, не имея возможности выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнить все остальные» Фото: Peter Nicholls / Reuters Профессор, эксперт по поведению животных Тэмпл Грандин

«Аутизм помог мне понять животных, потому что я думаю образами. Поскольку у животных нет языка, их память должна быть основана на сенсорных ощущениях, а не на словах. В моих ранних работах я заметила, что крупный рогатый скот часто упирался и отказывался проходить через тени или проходить мимо пальто, висящего на заборе» Фото: John Leyba / The Denver Post / Getty Images Американский музыкант Джеймс Дурбин

«Может, я и выгляжу так, будто у меня все под контролем, но на самом деле нет. Все время взлеты и падения, взлеты и падения. Мой диагноз, моя инвалидность не мешают мне быть счастливым… С какими бы трудностями вы ни сталкивались сейчас, они не определяют вас. Потому что на то, чтобы понять, кто вы, требуется много времени» Фото: Mario Anzuoni / Reuters Австралийская актриса Хлоя Хейден

«Я росла всю свою жизнь, думая, что меня не должно существовать, и во многом это было связано с тем, что я не чувствовала себя услышанной… Нам нужны аутисты перед камерой. Нам нужны аутичные писатели, режиссеры, продюсеры и креативные консультанты. Нам нужны люди в каждом кресле, чтобы обеспечить представительство» Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images Американский спортсмен Клэй Марзо

«Мой главный спонсор Quiksilver спросил мою маму, почему я не соответствую общепринятым социальным нормам. Они попросили поставить диагноз. Я не давал интервью “правильно”. Я не знал, что говорить и как себя вести. Мне не нравилось, когда люди смотрели на меня или разговаривали со мной… Я занимаюсь серфингом и чувствую себя комфортно и спокойно. Я занимаюсь серфингом лучше, чем общаюсь, это точно» Фото: Victor Fraile / Reuters

Аутизм (расстройство аутистического спектра, РАС) — это группа постоянных нарушений развития нервной системы, которые проявляются в раннем детстве и характеризуются особенностями социального взаимодействия и стереотипным поведением.

В 1911 году швейцарский психиатр Эйген Блейлер ввел термин «аутизм», обозначив негативный симптом шизофрении — «активный уход из внешнего мира и преобладание внутренней жизни». В 1943 году после наблюдения за 11 пациентами детской клиники в Балтиморе психиатр Лео Каннер впервые описал диагноз «синдром раннего детского аутизма» как отдельное заболевание. Сегодня актуальной типологией является разработанная Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году Международная классификация болезней 11-го пересмотра, в которой выделена отдельная диагностическая единица РАС и восемь ее подтипов.

Потенциальными причинами РАС могут быть наследственность, сбой в работе нервной системы и нейронов мозга, но связей с конкретными нарушениями в организме до сих пор не установлено. В 1967 году психолог Бруно Беттельхейм выдвинул теорию «холодной матери», связав детский аутизм с безразличием родителей. В 1998 году врач Эндрю Уэйкфилд назвал тройную вакцину против кори, краснухи и паротита прямой причиной развития РАС, вызвав массовые отказы от прививок и последующий рост заболеваемости. Позднее обе теории были опровергнуты.

Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, но чаще диагноз определяется в более позднем возрасте. РАС способен провоцировать эпилепсию, депрессию, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушения сна или склонность к самоповреждению. Симптомом также являются повторение одних и тех же действий или фиксация на определенных темах.

Потребности и способности людей с аутизмом могут со временем меняться. Из-за расстройства им трудно поддерживать невербальный контакт и налаживать эмоциональные связи. Уровень интеллектуальных способностей варьируется от серьезных когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта. Поэтому некоторые люди с диагнозом РАС могут жить самостоятельно, другие же становятся инвалидами и нуждаются в пожизненном уходе. Непосредственного лечения РАС пока не существует.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, каждый 100-й ребенок в мире рождается с аутизмом. Ежегодно число детей с диагнозом РАС, по оценкам ведомства, увеличивается на 13%. Согласно исследованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), аутизм встречается почти в четыре раза чаще у мальчиков, но диагноз не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса.

Милена Двойченкова