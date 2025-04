Не аутизмом единым

Британская актриса Белла Рэмзи

«Мне поставили диагноз аутизм, когда я снималась в первом сезоне The Last of Us. Диагноз позволяет мне идти по миру с большим достоинством по отношению к себе, не имея возможности выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнить все остальные»

Фото: Peter Nicholls / Reuters