ФСБ будет согласовывать научное сотрудничество с иностранцами

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила законопроект, регулирующий международное научное сотрудничество российских организаций (документ есть в распоряжении “Ъ”). Проект подготовлен Минобрнауки и вносит изменения в ст. 7.1 и 16 закона «О науке и государственной научно-технической политике».

Согласно тексту законопроекта, правительство должно утвердить перечень направлений научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, в которых сотрудничество с иностранными лицами, как физическими, так и юридическими, будет возможно только после согласования с ФСБ. Такое же разрешение нужно будет получить и для взаимодействия с российскими научными организациями, учрежденными иностранцами. «Предусмотренный законопроектом механизм контроля со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью»,— утверждается в пояснительной записке. Проект согласован в ФСБ, Минфине, Минэкономразвития, МИДе и Минобороны. Положительные заключения на него дали также в администрации президента и НИЦ «Курчатовский институт». В отзыве РАН отдельно отмечается, что положения документа «обладают высокой актуальностью и значимостью для обеспечения безопасности России» и при этом «отвечают продвижению национальных интересов и достижений национальной науки на международной арене».

Также законопроект предусматривает обязанность субъектов научной деятельности вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ, в Единую государственную информационную систему (ЕГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Если законопроект примут, эта инициатива вступит в силу с 1 марта 2026 года для научных организаций и вузов, выполняющих научные работы в рамках госзадания за счет средств бюджета; для остальных субъектов она будет действовать с 1 сентября 2028 года. Минобрнауки предлагается наделить полномочиями по учету договоров о научной и научно-технической деятельности, а также об экспериментальных разработках, заключенных российскими научными организациями и вузами, выполняющими работы за счет бюджетных средств, с иностранными научными учреждениями и университетами. Порядок учета установит правительство, сведения о таких договорах будут вноситься в ЕГИС.

Полина Ячменникова