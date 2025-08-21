Артисты почистят звуковые дорожки

Музыкальные лейблы и сервисы просят артистов до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ. Также исполнителям предлагают прислать новые версии произведений, где подобная информация будет исключена или заглушена. Лейблы заверяют, что доля таких песен в общем каталоге занимает менее 1%, но замена трека занимает одну-две недели, из-за чего компаниям и авторам может грозить штраф.

Лейблы начали рассылать артистам предупреждения в связи со вступлением с 1 сентября в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, рассказали “Ъ” собеседники на музыкальном рынке и подтвердили представители двух лейблов. Исполнителей просят проверить их произведения на запрещенные упоминания в текстах, названиях песен или альбомов. Впоследствии артист должен сообщить лейблу или администрации платформы для музыкальной дистрибуции (используют начинающие или независимые музыканты; FreshTunes, Multiza и MusicAlligator) о подпадающих под запрет релизах. Они будут удалены с российских площадок (однако, скорее всего, останутся на зарубежных). Второй вариант — направить лейблу или дистрибутору уже новый трек, где упоминание наркотических средств будет либо удалено, либо приглушено.

Пакет законопроектов, уточняющих понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, был внесен правительством в Госдуму в марте 2023 года. Поправки вносились в Уголовный кодекс, КоАП и закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом они не должны содержать информацию о допустимости и привлекательности потребления.

Норма не будет распространяться на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, но затронет как исполнителей, так и распространителей. Наказывать за распространение таких произведений без маркировки будут штрафами для физлиц в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц и самозанятых — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. Уголовная ответственность наступит после двукратного нарушения в течение года. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Закон был подписан президентом в августе 2024 года.

Сами участники рынка неоднократно отмечали, что регулирование реалистично ввести только на контент, выпущенный после принятия поправок (см. “Ъ” от 27 мая). Также они просили перенести срок вступления закона в силу, а в противном случае прогнозировали рост штрафов, как это уже было с онлайн-кинотеатрами после запрета пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

В «МТС Лейбле» подтвердили, что подготовили материал для партнеров и артистов, который объясняет суть законопроекта, его условия и последствия для физических и юридических лиц. «Если говорить конкретно про наш каталог (насчитывает более 4 тыс. релизов.— “Ъ”), то новая норма затронула нас минимально. Доля изменения и отзывов у нас менее 1% от всего каталога»,— уточнила гендиректор компании Надежда Бойчевски. Источник “Ъ” в одном из рекорд-лейблов также подтвердил коммуникацию с артистами, однако, по его словам, речи об удалении треков с площадок сейчас не идет: «Лейбл ожидает, что исполнители пришлют новые версии произведений. Многие уже это сделали». В VK Records отказались от комментариев, представители «Первого музыкального издательства» не ответили на запрос “Ъ”.

Доля релизов с упоминанием наркотических веществ составляет в библиотеках музыкальных стримингов менее 1%, по оценке продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича: «Однако замена трека на новый чисто технически может занять одну-две недели. Также есть иностранные дистрибуторы, например FreshTunes, которые на запросы музыкантов могут отвечать от одного до трех месяцев». Он не исключает, что стриминги в результате просто удалят часть треков, чтобы избежать наказания.

