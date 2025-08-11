Дачники закроют коммерческий сезон

Дачникам запретят вести бизнес с 1 сентября. Осенью вступит в силу закон, который запрещает использовать участки в СНТ для коммерческой деятельности. Как указано в документе, в садовых товариществах нельзя будет открывать хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники или магазины. В то же время, можно продавать урожай, но только если для этого не привлекаются наемные работники, а размер участка меньше 50 соток.

Москвичка Ольга рассказала “Ъ FM”, что купила в пригороде столицы землю, чтобы построить гостевой дом, но сдавать его туристам теперь не получится: «Когда мы покупали землю, купили больше, чем было необходимо, поскольку хотели построить гостевой дом. У нас чудесное место в Подмосковье, это близко от города, что немаловажно, рядом река, родник. Конечно, очень разочаровал и обеспокоил этот закон, потому что получается, что нашей мечте просто не суждено сбыться. Более того, у нас не будет дополнительного заработка на пенсии. Бизнес-идея, в которую мы вкладывались, покупая больше земли, чем нам вообще требуется, рухнула. Конечно, можно было бы маленькую экоферму сделать, площадь позволяет, поставить какой-то курятник, продавать яйца, но эти идеи, к сожалению, этим законом буквально перечеркнулись».

Контролировать деятельность дачников на своих участках всегда было сложно, и не до конца понятно, как будет исполняться новый закон, рассказал “Ъ FM” председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Однако член президиума Союза садоводов Олег Киреев считает новое регулирование для СНТ необходимым: «Такие промышленные предприятия, как склады, сервисы, я считаю, недопустимо организовывать в садовых товариществах. Место отдыха — это место, где человек наполняется силой. Но получается, что в итоге рядом находится автосервис, где что-то меняют, где масло, какие-то запчасти, плюс это не регулируется никак государством.

Опять же, человек пользуется инфраструктурой СНТ, которая создана коллективно участниками товарищества, и получает свою личную выгоду. Если человек хочет как-то реализовывать свои возможности на садовом участке, то его и надо использовать как садовый участок: выращивать плодовые деревья, какую-то зелень, овощи, фрукты, и это реализовывать».

При этом ограничения по работе бизнеса на садовых участках есть и сейчас, пояснил “Ъ FM” юрист по земельному праву Евгений Туляков, новые же правила практически лишают участников СНТ возможности зарабатывать на своей земле: «На землях для дачных хозяйств запрещено открывать хостелы, мастерские, какие-то иные бизнесы. Все это необходимо дополнительно согласовывать и спрашивать на это разрешение. Должен существовать определенный баланс частного и публичного. То есть, очевидно, что в любом СНТ необходима какая-то торговая точка, какой-то бизнес, направленный на нужды проживающего там населения, но это не значит, что мы сейчас будем иметь целое СНТ бизнесменов.

Проверки, если и будут проводиться, будут организованы по заявлениям, скажем так, заинтересованных граждан.

Ими, скорее всего, выступят ваши же соседи, которым не нравится по тем или иным причинам тот бизнес-подход, который вы практикуете на своем земельном участке».

1 марта в силу вступил закон, который касается и заброшенных дачных участков. Если дом разрушен, а территория более чем на половину заросла сорняками выше 1 м, владельцу могут выписать штраф (минимум 20 тыс. руб.) или изъять землю.

Дарья Мурыгина