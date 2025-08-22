Max разойдется по смартфонам

С 1 сентября национальный мессенджер встроят в каждый новый гаджет в стране. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, приложение войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. В него входит и RuStore. Max в этом реестре заменит «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года. На этом фоне акции компании VK накануне упали на 3%. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основная сложность с предустановкой как национального мессенджера, так и RuStore связана с устройствами на iOS. Сейчас при активации гаджета Apple в России после выбора соответствующего региона, языка и прочего на экране появляется сообщение «в соответствии с требованиями российского законодательства, перейдите для просмотра приложений, доступных для загрузки». Эту страницу можно пропустить, значит, и заменить в списке «VK Мессенджер» на Max будет несложно даже в текущих условиях, отмечает блогер Валентин Петухов (Wylsacom): «Раньше это было рабочим методом, потому что это не предустановка как таковая.

Все-таки мы говорим о том, что этот экран можно закрыть и больше про него никогда не вспоминать. В целом ни на одном рынке, насколько я знаю, никакие приложения не предустанавливают. Вопрос в том, устроит ли законодателей такой механизм и смогут ли они изменить этот самый список. Как будто бы да. Либо потребуется действительно предустановка, но это делается руками. Таким образом, телефоны будут продаваться уже активированными, что, наверное, не порадует покупателя».

При активации Android, как только выбирается страна, на смартфон автоматически из внутренней памяти подтягиваются приложения из списка или появляются ссылки на загрузочные файлы. На iOS тоже есть скрытые алгоритмы для подобных трюков, отмечает главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов. Технические возможности для этого, по его словам, есть, но вопрос в том, будет ли на это политическая воля Apple: «До сих пор Apple достаточно гибко подходила к российскому рынку. И штрафы, и прочие неустойки выплачивали, в отличие от того же Google. Все это возможно.

При этом не факт, что все это будет воплощено. Скорее всего, будет придуман какой-либо программный костыль либо по каким-то другим юридическим схемам будут реализовываться эти смартфоны. Например, когда был закон о предустановке ЭРА-ГЛОНАСС, подобным образом потребитель покупал не просто б/у автомобиль из Европы, а именно с услугой установки».

С 1 сентября предустановлен должен быть и RuStore, но только на те устройства, которые были произведены начиная с этой даты, указали “Ъ FM” в профильном объединении РАТЭК. В отличие от Max, его предустановка коснется всех гаджетов, вне зависимости от даты сборки. В противном случае такие товары признают некачественными, их можно будет заменить или вернуть с полной компенсацией стоимости — соответствующие изменения были внесены в преамбулу закона «О защите прав потребителей».

И если с Max еще можно придумать какие-то схемы, то на установку RuStore Apple точно не пойдет, отмечает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин: «RuStore — это бомба замедленного действия. Там могут быть приложения компаний, которые входят в санкционные списки. Их обязывают санкционные пакеты ЕС и США, где они инкорпорированы, вводить санкции. А добавление RuStore ставит их в патовую ситуацию: либо будут какие-то санкции от российских властей, либо их введут американцы. Кажется, что они пойдут на поводу все-таки у американских коллег. Либо эта система будет полностью изолирована, то есть, условно, будет доступна только в России. Такое в теории возможно сделать, но на практике это сложная техническая задача».

Все это ставит в затруднительную ситуацию легальных продавцов, поскольку, по сути, без нарушений продавать такую продукцию будет нельзя. А выполнить требования сложно или, как в случае с RuStore, может оказаться и невозможно. В итоге, по оценкам экспертов, покупатели перетекут на серый рынок.

Екатерина Вихарева