Шадаев рассказал в Госдуме о наказаниях за поиск экстремистских материалов и VPN
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарном заседании Госдумы. Его пригласили дать разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Министр заверил, что рядовые граждане не пострадают от принятия закона, а умысел с их стороны должен быть доказан правоохранительными органами. Главные заявления господина Шадаева — в подборке «Ъ».
Глава Минцифры Максут Шадаев
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
- Если пользователь не знает о том, что этот материл включен в реестр экстремистских материалов, и у него нет умысла, то он не будет подвергаться наказанию даже при использовании VPN.
- Правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа. Умысел должны будут доказать правоохранительные органы.
- Россиян не будут наказывать за использование соцсетей, даже если они признаны экстремистскими. Только к конкретным материалам — книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки.
- Роскомнадзор заблокировал 56 тыс. ресурсов, на которых размещаются экстремистские материалы.
- Законопроект коснется 5,5 тыс. материалов, которые находятся в реестре экстремистских материалов Минюста.
- Зарубежные платформы систематически не хотят удалять экстремистские материалы. Они блокируют каналы, удаляют приложения и игнорируют запросы со стороны российских правоохранителей.
- Закон о запрете поиска экстремистских материалов дает возможность пока обойтись без блокировки зарубежных платформ.
- От принятия закона рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно.
- В поле интересов правоохранительных органов будут организаторы, а также разделяющие идеологию экстремистских ячеек.
Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».