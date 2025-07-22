Шадаев рассказал в Госдуме о наказаниях за поиск экстремистских материалов и VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарном заседании Госдумы. Его пригласили дать разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Министр заверил, что рядовые граждане не пострадают от принятия закона, а умысел с их стороны должен быть доказан правоохранительными органами. Главные заявления господина Шадаева — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если пользователь не знает о том, что этот материл включен в реестр экстремистских материалов, и у него нет умысла, то он не будет подвергаться наказанию даже при использовании VPN .

. Правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа. Умысел должны будут доказать правоохранительные органы.

Россиян не будут наказывать за использование соцсетей , даже если они признаны экстремистскими. Только к конкретным материалам — книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки.

, даже если они признаны экстремистскими. Только к конкретным материалам — книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки. Роскомнадзор заблокировал 56 тыс. ресурсов, на которых размещаются экстремистские материалы.

Законопроект коснется 5,5 тыс. материалов, которые находятся в реестре экстремистских материалов Минюста.

Зарубежные платформы систематически не хотят удалять экстремистские материалы. Они блокируют каналы, удаляют приложения и игнорируют запросы со стороны российских правоохранителей.

Закон о запрете поиска экстремистских материалов дает возможность пока обойтись без блокировки зарубежных платформ.

От принятия закона рядовые пользователи не пострадают . Это очень важно.

. Это очень важно. В поле интересов правоохранительных органов будут организаторы, а также разделяющие идеологию экстремистских ячеек.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».