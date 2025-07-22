Назло западным платформам

Государственная дума на заседании 22 июля приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок, ужесточающих регулирование российского сегмента интернета. В поддержку самой нашумевшей новеллы — о штрафах за поиск экстремистских материалов — выступил министр цифрового развития Максут Шадаев, который объяснил, что только таким образом пока можно избежать полной блокировки западных платформ. Оппозицию его аргументы не убедили, а спикер Вячеслав Володин пообещал проследить, чтобы «невинные люди» не пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, поправки вводят новые административные и уголовные составы за передачу сим-карт и аккаунтов интернет-ресурсов, отказ владельцев VPN-сервисов от выполнения требований Роскомнадзора и их рекламу, а также другие запреты (см. “Ъ” от 17 июля). Самой нашумевшей стала норма о штрафах за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN-сервисов, от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Такими в документе названы материалы, включенные в соответствующий список Минюста (5,5 тыс. позиций), а также отвечающие этому понятию согласно федеральному закону.

Специально для пояснения этой поправки в нижнюю палату был приглашен Максут Шадаев, который напомнил, что с начала спецоперации «зарубежные цифровые платформы ведут себя, откровенно говоря, недружественно по отношению к нашим пользователям». По его словам, они блокируют каналы, удаляют приложения, игнорируют запросы со стороны правоохранительных и контрольных органов, но самое главное — «отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются». В этой ситуации остается только заблокировать их целиком, однако поправки позволяют не принимать подобного решения, заявил министр, многозначительно добавив: «Пока».

По словам Максута Шадаева, закон не коснется добропорядочных граждан, потому что предполагает наличие умысла: пользователь должен знать, что искомый материал экстремистский и включен в реестр. Наличие же умысла должны будут доказать правоохранительные органы. Господин Шадаев подчеркнул, что законопроектом не предусмотрена обязанность поисковых систем передавать запросы в МВД — такое возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия», ЕР) также заявил, что наказан будет только тот, кто специально ищет противоправный контент.

Для примера он перечислил несколько материалов, включенных Минюстом в соответствующий реестр. «Названия: "Смерть русским детям", "Я буду резать русню", музыкальная композиция "Нажрись за Русь, за Русь в метро взорвусь", текст песни "Мой дед был штурмфюрер СС". Это самое мягкое, что я нашел. Вот кому в голову взбредет специально искать такое в интернете, обходя блокировки, используя VPN?» — задался вопросом господин Боярский.

В ответ вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди») заметил, что в реестре Минюста есть и не настолько очевидные материалы, например «Основы ислама», а также трек «Без названия». Депутат заявил, что накануне пытался объяснить смысл этого законопроекта сыну и пришел к выводу, что тому придется «выучить все эти 5 тыс. названий, для того чтобы на них не нажимать». «Люди не хотят этого закона»,— подчеркнул господин Даванков, сославшись на опрос, который он провел в своем Telegram-канале, за один вечер проголосовало почти 400 тыс. человек, из которых 72% высказались против. «Я такого не помню со времен ковида и QR-кодов, которые вводились. И слава богу, хватило Государственной думе силы и понимания того, что это не нужно делать»,— заключил вице-спикер, отметив, что фракция «Новых людей» будет голосовать против.

Позицию Владислава Даванкова поддержали и другие представители оппозиции.

Так, Артем Прокофьев (КПРФ) раскритиковал внезапность появления новелл, которые превратили поправки об экспедиторах в «законопроект, который проводит революцию в информационной политике». Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») также назвал неправильным внесение столько резонансных инициатив подобным образом. В ответ Максут Шадаев снова взял слово и припугнул депутатов предстоящим в сентябре совещанием Госдепартамента США с западными платформами — Amazon, Google, Microsoft и пр.,— на котором будут обсуждать, как помочь продвижению VPN-сервисов в России.

Дискуссию завершил спикер Вячеслав Володин (ЕР), который заверил: если окажется, что «нормы несовершенны, требуют корректировки», то Госдума вернется к этому вопросу. «Надо контролировать реализацию… чтобы не пострадал невинный человек, чтобы не пострадали те, кто в силу своей работы должен анализировать всю информацию»,— обратился он к министру. После этого законопроект в третьем чтении поддержали 306 депутатов, против проголосовали 67, еще 22 — воздержались.

Ксения Веретенникова