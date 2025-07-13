Борьба с авариями выехала на президентский уровень

До 2036 года федеральные и региональные власти должны придумать, как решать проблемы, мешающие снижать аварийность. Среди них — стареющие водители, мигранты за рулем, дорогие запчасти для ремонта автомобилей, увеличение нагрузки на дороги, нарушающие правила электросамокатчики и отвлекающиеся на телефоны пешеходы. Все эти риски описаны МВД в проекте новой стратегии по повышению безопасности дорожного движения, цель которой — уменьшить ежегодные экономические потери от ДТП, превышающие 1 трлн руб. После утверждения стратегии президентом правительство разработает план конкретных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

57-страничный проект «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года (и на перспективу до 2036 года)» МВД разместило в пятницу на regulation.gov.ru. Это уже вторая по счету стратегия: первая действовала в 2018–2024 годах и была утверждена правительством РФ. Новый документ планируется утвердить указом президента.

Судя по пояснительным материалам, МВД готовило стратегию как опорный документ для ведомств, которые будут заниматься повышением безопасности дорожного движения следующие 15 лет.

Во вступительной части документ МВД подводит итоги действия прошлой стратегии: за семь лет число ДТП сократилось на 22,1%, погибших в них — на 24,5%, раненых — на 23,5% (см. график). Вместе с тем аварий еще много, отмечают в министерстве, а общий социально-экономический ущерб от ДТП в 2023 году превысил 1 трлн руб. Новая стратегия определяет новые «вызовы и угрозы» для безопасности, поэтому большая часть документа представляет собой структурированное описание практически всех проблем, которые нужно будет решить на горизонте 2030–2036 годов с учетом майского указа президента, в котором заложено снижение смертности в ДТП к 2030 году в полтора раза (по сравнению с 2023 годом) и вдвое — к 2036 году.

МВД напоминает, что одним из главных факторов, приводящих к авариям, по-прежнему является превышение скорости.

На связанные с ним ДТП приходится почти 30% смертей. За семь лет число погибших из-за «гонщиков» выросло в полтора раза. Усугубляется проблема водителями в наркотическом опьянении (только в 2024 году ДТП с их участием стало на 34,5% больше) и водителями, которые ездят за рулем после употребления лекарств, ухудшающих реакцию и внимание.

Постоянное отвлечение внимания на телефоны, гаджеты и наружную рекламу вдоль дорог (причем отвлекаются не только водители, но и пешеходы и электросамокатчики) авторы стратегии также выделяют в качестве фактора риска.

«Значительной угрозой», обостряющейся в последние несколько лет, МВД видит участие в движении детей в качестве водителей транспортных средств.

Речь идет прежде всего о подростках, которые гоняют на питбайках (мини-мотоциклы для тренировок в лесу или карьере), не предназначенных для выезда на дороги общего пользования. По данным полиции, в 2024 году погибло 20 детей, управляющих такими устройствами. В министерстве напоминают, что, по прогнозу, с 2028 года ожидается рост числа родившихся (в последние годы этот показатель снижался), а значит, еще больше детей будут вовлекаться в процесс дорожного движения.

Одновременно с этим МВД видит 25-процентный рост числа аварий по вине «возрастных» водителей (60 лет и старше).

В ведомстве обращают внимание на то, что доля лиц старшего поколения в общей структуре населения по демографическому прогнозу будет расти, составив 25,8% в 2030 году и 27,7% в 2036 году (по итогам 2024 года она составила 24%, по данным Росстата). «Изложенное потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в движении, совершенствования механизмов определения их пригодности к безопасному участию в движении, а также развития инфраструктуры и конструкции транспортных средств»,— сказано в проекте стратегии. Отметим, что ряд СМИ эту часть стратегии описали как намерение МВД ввести какие-то ограничения и проверки для пенсионеров, однако на самом деле в документе этого ничего нет.

Особое внимание предлагается уделить и ДТП, произошедшим по вине водителей-иностранцев: за три последних года в таких авариях число погибших выросло на 22%, при этом 95% таких происшествий совершаются по вине граждан СНГ.

Нужно принимать меры, «направленные на адаптацию и интеграцию в общество иностранных граждан», считают в МВД.

В блоке стратегии, посвященном безопасности транспортных средств и транспортным услугам, МВД напоминает про растущую популярность электросамокатов и, как следствие, рост аварийности с их участием. В 2024 году, напомним, число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увечилось на 48%, погибших в них — на 25%. Ключевая проблема, как считают в МВД,— это отсутствие в городах инфраструктуры (велодорожек и велополос). Старый автопарк в МВД также видят в качестве «вызова» для безопасности: по состоянию на конец 2024 года 20% грузовиков, 23% легковых авто, 38% грузовиков и 80% мотоциклов в РФ имели срок эксплуатации более 15 лет. Одновременно с этим уход иностранных компаний с авторынка привел к росту цен на автомобили и запчасти. «Обостряются проблемы подорожания, использования неоригинальных и контрафактных запчастей, а также увеличения межсервисных сроков эксплуатации транспортных средств»,— сказано в стратегии. На фоне этого ГИБДД фиксирует рост импорта праворульных авто, которые, по оценкам ведомства, создают более высокий, чем леворульные машины, риск ДТП, что в перспективе может плохо отразиться на аварийности. По данным на конец 2024 года, в РФ зарегистрировано 3,5 млн праворульных машин, это 5% от всего автомобильного парка. В ГИБДД предлагают подумать о «пересмотре подходов» к допуску таких автомобилей к движению.

Открытую продажу разнообразных товаров, не отвечающих «требованиям безопасности» и «способствующих противоправной деятельности», авторы стратегии считают также барьером для сокращения аварийности.

Речь идет в том числе о разнообразных устройствах для сокрытия номеров, чтобы не попадаться под камеры, и «заглушках» для ремней безопасности (используются для блокирования сигнала предупреждения о непристегнутом ремне).

Многие из этих товаров продаются на маркетплейсах, которых становится все больше, говорят в полиции.

В разделе стратегии, посвященном инфраструктуре, МВД отмечает возрастающие риски повышения нагрузки на дороги из-за увеличения «экономической связанности с государствами Восточно-Азиатского и Южного мировых регионов». Росту трафика также будет способствовать и развивающийся автотуризм. В стратегии также отмечается, что 37,8% всех погибших в ДТП приходится на региональные и межмуниципальные дороги, по итогам 2024 года лишь 55,2% из них находятся в отремонтированном состоянии. МВД напоминает о планах довести этот показатель до 60% к 2030 году (это заложено в национальном проекте «Инфраструктура для жизни»), но этого может быть недостаточно для «качественного» изменения ситуации на дорогах, сказано в проекте стратегии.

В документе говорится и о проблеме невысокого качества обучения будущих водителей основам первой помощи в автошколах. В результате очевидцы аварий просто боятся оказывать такую помощь из-за нехватки навыков.

МВД предлагает подумать о внедрении дистанционных консультаций (с помощью телемедицины) для оказания такой помощи, пока не приедет скорая помощь.

С ее оперативным прибытием также есть проблема: согласно данным, указанным в проекте стратегии, если в населенных пунктах в 91,7% случаев врачи приезжают на ДТП за 20 минут, то за городом подобная оперативность наблюдается менее чем в 70% случаев.

Проект стратегии, который, по данным “Ъ”, готовился более года, согласован 12 министерствами, включая МЧС, Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, и одобрен на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. В разработке стратегии также учтены предложения около 300 «заинтересованных» субъектов, в том числе регионов и научных организаций.

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Конкретные решения вышеуказанных (и других) проблем правительство закрепит в отдельном плане реализации стратегии после подписания указа. Черновик плана, по данным “Ъ”, уже готовится МВД. Часть возможных решений описаны и в самой стратегии, но пока в обтекаемой форме. Среди прочего, к примеру, предлагается развивать систему дорожных камер, упрощать порядок оформления мелких ДТП (исключая по максимуму инспекторов ГИБДД из этого процесса), совершенствовать подготовку водителей с перспективой внедрения «автоматизированного» экзамена, актуализировать медицинские противопоказания к вождению, развивать инфраструктуру для электросамокатов, применять различные «средства успокоения» для принудительного снижения скорости на улицах и т. д.

Комментируя документ, научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин охарактеризовал его как «пристойный текст, который писался грамотными людьми». Эксперт обращает внимание, что проект будет утвержден именно указом президента. «Важно, чтобы руководство МВД или ГИБДД, предлагая ведомствам и губернаторам принять те или иные меры по снижению аварийности, ссылались не на “хотелки” своих подчиненных, а на документ высшего уровня»,— поясняет он. «В МВД составили немного сумбурный, но очень правильный документ с честным перечислением всех проблем, которые есть в стране и которые придется решать сообща всем структурам»,— добавляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Эксперт особо отмечает часть стратегии, где говорится про текущую ситуацию в автопроме: рост цен на автомобили и комплектующие, а также прогнозируемый рост цен на новые авто из-за введения долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора. «Тут и добавить нечего, проблемы обрисованы верно. Главное — найти пути их решения»,— резюмирует господин Кадаков.

Иван Буранов