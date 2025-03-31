Новые законы в апреле 2025 года

Экзамены на знание русского языка для детей мигрантов, ограничения на количество сим-карт, мораторий на штрафы для мусоровозов и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

С 1 апреля детей мигрантов не зачислят в школы без знания русского языка. Их будут тестировать при приеме в учебное заведение.

Почему изначальные критерии оценки вызвали критику в Госдуме — в материале «Ъ».

С 1 апреля ограничат число сим-карт, которыми могут владеть граждане РФ. Лимит составит 20 штук на человека. С помощью портала «Госуслуг» будет возможно проверить число оформленных на себя сим-карт и разорвать договор с оператором связи.

Какие меры борьбы с телефонными мошенниками обсудил Владимир Путин с членами правительства — в материале «Ъ».

С 1 апреля участники рынка будут обязаны отчислять 3% от доходов за квартал от распространения рекламы в Интернете. Эти деньги пойдут в федеральный бюджет. Нововведение не коснется рекламы на сайтах, принадлежащих вещателям теле или радиоканалов и информагентств.

Как Минцифры разрабатывало новые правила — в материале «Ъ».

С 1 апреля по 30 сентября будут продлены ограничения на перевод денег за рубеж. Граждане и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести на любые иностранные счета не более $1 млн. Кроме того, сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов — в месяц можно будет перевести не более $10 тыс.

С чем связан отток средств россиян из иностранных банков — в материале «Ъ».

С 1 апреля иностранные водительские права граждан, получивших вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года, перестанут действовать на территории РФ. Кроме того, обязанность получить российское удостоверение касается и россиян с зарубежными правами, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года. Исключения составят документы, выданные гражданам Беларуси и России в Беларуси.

Почему россияне стали чаще оформлять водительские удостоверения за границей — в материале «Ъ».

С 1 апреля льготная семейная ипотека под 6% будет распространяться и на вторичной жилье. Нововведение коснется только городов с низким уровнем застройки.

Как еще власти хотят расширить семейную ипотеку — в материале «Ъ».

С 1 апреля появится единый стандарт воспитательной работы в детских лагерях. В него войдут родительские дни, мероприятия, направленные на формирование патриотизма. Кроме того, детям будут прививать традиционные ценности.

Как Минпросвещения разработало единую программу для детских лагерей — в материале «Ъ».

С 1 апреля будет ограничена выдача рискованных ипотечных и автокредитов. Банк России сможет устанавливать предельные доли необеспеченного кредитования в общем объеме подобных займов.

Почему в Центробанк обеспокоены финансовой стратегией россиян — в материале «Ъ».

С 1 апреля начнет действовать мораторий на штрафы для перевозчиков бытовых отходов за перегруз. Он продлится до 1 марта 2028 года. Исключение коснется двуосных и трехосных тяжеловесных мусоровозов, данные о которых внесены в федеральную государственную информационную систему учета ТКО.

Как в Госдуме обсуждали мораторий — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов