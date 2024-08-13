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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:16

Магазин пройдется по сетям

Продавцы электроники опасаются предустановленных потерь из-за RuStore

Магазины электроники и производители смартфонов попросили правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK. Под действие требований законопроекта попадают, например, устройства Apple, Samsung, Huawei и Honor, которые не предустанавливают российский магазин приложений. В торговых сетях, которые не будут иметь права самостоятельно устанавливать RuStore, опасаются финансовых потерь.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, «Ситилинк» и др.) от 8 августа на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко с просьбой не поддерживать принятие инициативы о запрете продажи в РФ устройств без предустановленного российского магазина приложений RuStore (разрабатывает VK). Поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей», их разработала группа депутатов и сенаторов во главе с членом комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Антоном Горелкиным (см. “Ъ” от 24 июня).

В письме ассоциация указывает, что в случае принятия инициативы розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, понесут финансовые убытки и в то же время на рынке вырастут серые продажи. В письме уточняется, что сам продавец не имеет права предустанавливать маркетплейс, поэтому законопроект коснется и некоторых устройств на Android, которые не предустанавливают RuStore, в связи с чем в России может закрыться ряд торговых сетей электроники. Собеседник “Ъ” на рынке электроники добавил, что данный законопроект касается устройств Apple, Samsung, Huawei, Honor и других брендов, которые не предустанавливают российский магазин приложений. В компаниях не ответили “Ъ”.

Иван Мыздриков, вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK, в интервью “Ъ” в ноябре 2022 года:

«Возможно, в перспективе появится возможность закупать рекламу и внутри RuStore, но сейчас мы концентрируемся на сценариях, которые уже используют разработчики. Для них реклама внутри стора будет чем-то новым, с чем еще предстоит экспериментировать».

Представитель РАТЭК Антон Гуськов подтвердил отправку письма. В аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили, что не получали письмо от РАТЭК, и напомнили, что с мая направление курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко. В аппарате господина Григоренко сообщили, что письмо не получали. В Минцифры и Минпромторге не ответили “Ъ”.

Руководство RuStore с помощью запретов на продажу устройств без предустановленного маркетплейса надеется увеличить количество клиентов сервиса и начать продавать рекламу на этой площадке. Пока, по словам представителей сервиса, он не приносит прибыль. Собеседник “Ъ”, близкий к холдингу, уточняет, что проект RuStore еще не подошел к сроку окупаемости, поэтому делать сейчас вывод об убыточности нельзя. «Если судить по данным, которые публикует компания, RuStore выйдет на самоокупаемость с опережением графика»,— уверяет он. В VK отказались от комментариев.

По данным из отчетности VK за первую половину 2024 года, число установок RuStore превысило 70 млн, а в каталоге находится более 40 тыс. приложений разработчиков из 40 стран. Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» (в него помимо RuStore входят сервисы Mail.ru, VK Pay и умная колонка «Капсула») за полгода составляет 11,2 млрд руб., что на 13,9% выше показателя первой половины 2023 года.

Как объяснил “Ъ” другой собеседник на рынке потребительской электроники, законопроект запрещает продавать не только устройства без RuStore, но и те гаджеты, которые не обеспечивают возможность произвести оплату внутри приложений, скачанных из магазина. Источник добавил, что данные нормы не будут распространяться на страны ЕАЭС, в связи с чем увеличится серый ввоз товара и могут сократиться отчисления в бюджет РФ. По оценке РАТЭК, оборот товаров Apple в РФ оценивается в 250 млрд руб., и в случае запрета продажи этих устройств бюджет РФ недополучит около 50 млрд руб. в виде таможенных платежей.

Как отменилась обязательная предустановка RuStore на смарт-ТВ

Представитель «Марвел-Дистрибуции» пояснил, что в случае с Android-устройствами сети магазинов могут либо вскрывать коробки с устройствами, на которых нет RuStore, и устанавливать АПК-файл, либо в случае онлайн-продаж продавцы будут вкладывать наклейки с QR-кодом, ведущим на скачивание отечественного магазина приложений. «В связи с этим можно сделать вывод, что решение с Android-устройствами есть, так как данная система позволяет скачивать сторонние приложение, тогда как решения с Apple нет»,— говорит он, добавляя, что Apple занимает около 34% доли рынка смартфонов РФ в денежном выражении.

После сдачи материала в Минцифры сообщили: «Политика по снятию барьеров по недискриминационной работе сторонних магазинов приложений в мобильных экосистемах Google и Apple — общемировой тренд. В ЕС принят закон о регулировании цифровых рынков, который предусматривает обязанность платформ обеспечить возможность установки приложений не из App Store и оплаты не через встроенные сервисы платежа».

За последние два года рынок продаваемых смартфонов кардинально претерпел изменения — доля продажи устройств Apple не превышает 10%, сообщает ведомство. «При этом, официально компания не поставляет свою продукцию на территорию России, соответственно на Apple эти обязательства не распространяются — все ввозится по параллельному импорту. Если Apple технически выполнит требования по аналогии, как действует на европейском рынке, то возможность предустановки Rustore появится»,— заявили в Минцифры.

По их словам, при выполнении этих условий такая предустановка может быть обязанностью торговых сетей, это в том числе исключает возможность потери рабочих мест и закрытия торговых точек. «Мы обсуждаем такую инициативу с представителями бизнеса»,— отмечают в министерстве.

Тимофей Корнев

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