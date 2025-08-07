Каршеринг усиливает идентификацию

Пользователи каршеринга должны будут верифицироваться на Mos.ru. Как сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале, новые правила начнут действовать 1 сентября. По его словам, проверка через MOS ID позволит властям заранее ограничивать доступ к аренде автомобилей для тех, кто регулярно нарушает правила дорожного движения. Сегодня Москва лидирует по количеству машин, предоставляемых сервисами каршеринга. Ежедневно совершается более 150 тыс. поездок, отмечает Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тем не менее и сейчас есть система оценки водителя, рассказала “Ъ FM” PR-менеджер каршеринга BelkaCar Екатерина Самарина. По ее словам, добросовестные клиенты получают скидки, а за опасное вождение пользователя могут временно заблокировать: «В рамках реализации требований города, пользователям, которые совершают поездки в Москве, постепенно станет доступна и привязка подтвержденного профиля. Мера эта призвана повысить безопасность и сделать сервис еще более надежным и комфортным для клиентов.

Кроме того, в приложении реализован рейтинг вождения, который строится на механизмах оценки стиля, статуса по штрафам и нарушениям внутренних правил сервиса. Рейтинг помогает следить за собственным стилем вождения и своевременно вносить в него корректировки, избегая опасного поведения на дорогах и улучшения показателей.

А как эта система работает? Для формирования рейтинга вождения мы отслеживаем манеру езды при помощи телематики. Система фиксирует дрифт, резкий старт или торможение, нарушение скоростного режима даже вне доступа камер ГИБДД. Для того чтобы рейтинг рос, необходимо придерживаться нескольких простых правил: не нарушать ПДД, соблюдать внутренние правила сервиса и совершать поездки чаще. Так мы сможем узнать о человеке больше как о пользователе. Низкий рейтинг может влиять на стоимость аренды автомобиля, на доступ к машине рейтинг не повлияет. За высокий рейтинг пользователям начисляются бонусы в виде кешбэка или скидок на поездки».

Система верификации через MOS ID уже применяется для курьеров и арендаторов электросамокатов. Только с начала сезона аварийность снизилась на 60%, сообщил Собянин. Однако в случае с каршерингом нововведение не окажет настолько значительного влияния, отмечает главный редактор профильных изданий «Трушеринг» и «Мобилити» Полина Волкова: «Что касается аварийности, то тут сложно выделить какой-то паттерн, потому что каршеринговый автомобиль — просто машина. Нарушают люди. Они точно так же пользуются обычными автомобилями. По нашим опросам, в среднем где-то у половины водителей каршеринга есть свой личный автомобиль. То есть человек и каршерингом пользуется, и на своей машине ездит. По данным научного центра ГИБДД, тяжесть последствий ДТП с каршерингом ниже, чем в целом с легковыми автомобилями. И в целом, по данным Москвы и самих сервисов, несмотря на рост количества поездок, количество аварий падает из года в год.

Проблемы фейков в каршеринге сейчас практически не существует. Действительно, на заре развития — в 2015-2016 годах — были возможности получить доступ к автомобилям, но это было очень давно. За это время каршеринги очень хорошо усовершенствовали систему, начиная с этапа проверки документов. В случае сомнений у пользователя в любой момент могут попросить сделать селфи. Не вставить фото, а в режиме реального времени сверить лицо с фотографией в документе.

Анализируется и манера вождения, и еще очень много других моментов, которые позволяют каршеринговым сервисам сейчас практически уверенно заявлять, что фейки — это единичные случаи. Причем часто они осмысленные, то есть когда человек передает свой аккаунт. И тут, к сожалению, MOS ID не поможет. Но в целом это просто еще одна возможность напомнить пользователю, что он несет ответственность за это имущество и за все, что он делает на дороге за рулем арендованного автомобиля».

Как рассказали “Ъ FM” в пресс-службе «Делимобиля», верификация не займет много времени. По их словам, нововведение будет внедряться поэтапно, а тестовый период продлится до ноября.

