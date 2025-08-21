Россиянам с аутизмом и болезнью глаз запретят водить авто с 1 сентября

В России с 1 сентября вступит в силу обновленный перечень болезней, с которыми запрещено управлять автомобилем. Документ был утвержден правительством в апреле.

Согласно документу, перечень психических расстройств, при которых нельзя водить, были добавлены общие расстройства психологического развития — аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Кроме того, изменились требования, касающиеся зрения: ахроматопсия была заменена на аномалии цветового зрения. В частности, речь идёт о частичной цветовой слепоте и искаженном восприятии красного и зелёного цветов.

Ранее на заседании думского комитета по транспорту обсуждался законопроект, расширяющий полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний. Согласно нему, водителя направят на повторное обследование к специалисту для подтверждения диагноза. Медицинские справки переведут в электронный формат, их не придется предъявлять в ГИБДД.

