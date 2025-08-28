Кравцов отверг причастность Минпросвещения к показанным образцам школьной формы

Министерство просвещения России не причастно к разработке нового макета школьной формы, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Такое заявление он сделал на выставке «История школьной формы 1900–2025» в ответ на сообщения об участии министерства в создании формы, вызвавшей общественный резонанс.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Буквально месяц назад в средствах массовой информации говорилось о том, что Министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму, это абсолютно не соответствует действительности. Та пресс-конференция, которая была, никакого отношения к Министерству просвещения не имела»,— сказал Сергей Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

С 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. Типовые требования носят рекомендательный характер. Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества формы, обеспечение безопасности и комфорта.

В августе в СМИ сообщалось о якобы едином стандарте школьной формы, утвержденном Минпросвещения. Представленные образцы включали пиджак, брюки, рубашку и галстук для мальчиков, а также пиджак, блузу и юбку для девочек.