Декрет расширяет студенческий бюджет

В понедельник Минтруд представил на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности свой проект поправок к ФЗ-81. Ведомство предлагает существенно увеличить размер пособия по беременности и родам, которое учебные заведения выплачивают студенткам очной формы. В перспективе эта инициатива потребует от федерального бюджета свыше 1 млрд. руб. ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минтруд планирует с осени этого года увеличить пособие по беременности и родам, на которое могут претендовать студентки очных образовательных программ. Ведомство в понедельник внесло на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности проект поправок к ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Напомним, зимой этого года ведомство выступило с инициативой повысить пособие этой категории беременных. Сейчас оно выплачивается исходя из срока в 140 дней и размера стипендии. В результате в среднем его совокупный объем колеблется от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. руб.— финансирование поступает из бюджета образовательной организации, которая, в свою очередь, получает бюджетные средства.

Ссылаясь на государственную политику в сфере рождаемости, Минтруд предложил ввести иной подход к определению размера пособия — привязать его к размеру прожиточного минимума трудоспособного населения.

С 1 января этого года он составляет для РФ 19,3 тыс. руб. В таком случае в среднем общая сумма такой меры господдержки на человека вырастет почти в десять раз и превысит 90 тыс. руб. (за весь период выплаты). При этом, поскольку прожиточный минимум варьируется от региона к региону, размер пособия тоже будет отличаться. Максимальной выплата будет в Чукотском автономном округе (свыше 235 тыс. руб.), минимальной — в Тамбовской и Липецкой областях (более 74 тыс. руб.).

По данным Минобрнауки о беременных студентках очной формы обучения, их численность ежегодно составляет примерно 13, 5 тыс. человек. Чтобы профинансировать выплату пособия в новом размере, Минтруд предлагает в 2025 году использовать профицит бюджета Социального фонда. В 2026–2027 годах на повышение выплат потребуется 1,2–1,3 млрд. руб., которые ведомство предлагает изыскать уже в федеральном бюджете.

Отметим, что предложение ведомства начать выплачивать пособие в новом размере вызвало возражения у Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, тогда как все остальные участники межведомственного согласования, в том числе ГПУ, Минобрнауки и Минпросвещения, согласовали его без замечаний. По мнению главы института Талии Хабриевой, согласно 83-й статье Бюджетного кодекса, выделение дополнительных бюджетных средств возможно только с нового бюджетного года, что делает невозможной выплату нового пособия уже в 2025 году.

Анастасия Мануйлова