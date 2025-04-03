За деньги нет

Президент поручил правительству рассмотреть возможности ограничения приема на платные места в вузы. Для этого предлагается проработать возможности наделения Минобрнауки правом контролировать распределение не только вакантных бюджетных, но и платных мест. Выдавать льготные образовательные кредиты предлагается только на направления, обеспечивающие технологическое лидерство страны. Опрошенные “Ъ” эксперты замечают, что это поможет бороться с вузами, зарабатывающими на образовательных услугах низкого качества, но может способствовать росту стоимости обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по науке и образованию от 6 февраля. Сразу несколько из них связаны с мерами, которые могут ограничить возможности получить платное образование в вузе. Правительству поручено создать перечень специальностей, «соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства» страны, и выдавать льготные кредиты на образование только на эти направления.

Президент поручил также рассмотреть возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию предельного количества платных мест: сейчас руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно.

Если у Минобрнауки появятся такие полномочия, оно сможет регулировать прием на разные направления подготовки в зависимости от потребностей экономики.

«Около половины студентов на сегодняшний день обучаются на платной основе,— сообщили “Ъ” в Минобрнауки.— Это приводит к сохранению дисбалансов, неустранимых в рамках ныне действующего законодательства в сфере образования». 42,5% платников «обучаются на экономических и юридических специальностях, невзирая на переизбыток специалистов такого профиля», на эти же направления выдается более трети льготных образовательных кредитов. «Новые поручения закладывают основу поэтапного перехода к скоординированной политике в отношении коммерческого набора, позволяют ориентировать университеты на потребности национальной экономики и в перспективе повысить востребованность выпускников-платников на рынке труда»,— рассчитывают в ведомстве.

Начальник отдела организации приема ИТМО Алексей Итин полагает, что университеты, которые ответственно подходят к формированию приема, делают это и для платных мест: «Мы всегда анализируем востребованность направлений подготовки и стремимся к тому, чтобы уровень подготовки студентов соответствовал ожиданиям работодателей». Предлагаемые изменения не станут кардинальными, заключает он.

«Нередко люди идут на платные места просто для галочки, тратят деньги, не получая знаний, так как вуз не контролирует их процесс обучения»,— сетует проректор МГТУ имени Баумана Борис Падалкин.

Ограничения, по его мнению, помогут снизить количество «некачественных вузов, которые просто зарабатывают деньги на студентах». Ректор Российского нового университета Владимир Зернов возражает, что нужны не ограничения приема, а более строгий контроль за качеством образования: «На платные места можно набирать и неограниченное количество студентов, но слабые отсеются по итогам сессии, если в вузе будут серьезно к этому подходить».

«Если бесконтрольно набирать платных студентов, возрастает нагрузка на преподавателей и падает уровень подготовки»,— уверен старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Вузы, по его мнению, могут не отчислять слабых студентов «из-за опасений потерять деньги».

Выбор невостребованных в экономике социогуманитарных специальностей вместо нужных инженерно-технических связан с плохой профориентационной работой со школьниками, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Кроме того, нередко выпускники, которые могли бы поступить на бюджет в своем регионе, решают платить за обучение в столичных вузах, считая, что это откроет «карьерные перспективы, которых нет у них дома».

Гендиректор образовательной компании Maximum Education Михаил Мягков отмечает, что ограничение платного приема неминуемо повысит конкуренцию за места, из-за чего увеличатся и проходной балл, и стоимость обучения. «Цена вырастет в том числе и за счет того, что вузы захотят компенсировать выпадающие доходы от снижения количества платных студентов»,— добавляет он. При этом эксперт признает, что распределение платных мест с учетом запросов региональных рынков труда снизило бы «дисбаланс между количеством выпускников и доступными рабочими местами» и повысило бы востребованность молодых специалистов.

Отметим, ограничения платного приема со стороны Минобрнауки реализуются уже и в эту приемную кампанию. Так, раньше вузы имели право набирать больше платников, чем они указывали в плане приема, если на дополнительные коммерческие места был спрос. В 2025 году вузы обязаны в открытом доступе разместить количество открытых для приема платных мест до начала зачисления — не позднее 30 апреля. Изменить их количество после этой даты будет невозможно.

Полина Ячменникова