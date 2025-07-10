Разрешения отсрочили премьеры

В России массово переносят премьеры зарубежных фильмов. За последние несколько дней по меньшей мере шесть релизов переехали на три-четыре недели вперед. Среди них, например, мультфильм «Зверопоезд» и комедийный боевик «Взвести курки». Профильные СМИ связывают это с новым порядком выдачи прокатных удостоверений, который сейчас обсуждают в Госдуме. Законопроект, принятый в первом чтении, обязывает стриминги получать от Минкульта разрешения на показ фильмов и сериалов. И речь не только о премьерах, но и о контенте, который уже есть в библиотеках сервисов. Некоторые собеседники “Ъ FM” допускают, что крупные платформы заранее готовятся к изменениям правил и массово отправляют заявки в министерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но у главы компании «Кинологистика» Анатолия Сергеева другая версия: «По букве закона фильмы должны быть сданы сначала в Госфильмофонд, и только после его приемки картина передаются в Минкульт на изучение с точки зрения выдачи ей прокатного удостоверения.

Это длительный процесс. Но из-за того, что у всех прокатчиков выпуск фильмов авральный, в последние годы была возможность одновременно подать и туда и сюда. Все работало по какой-то системе, в которой присутствовала эмпатия. Сейчас это все откатилось, исчезла человечность в отношениях между прокатчиками, Минкультом и Госфильмофондом.

В этом волшебном Бермудском треугольнике что-то сейчас идет не так.

Если ситуация не поменяется, все мировые премьеры, которые в России проходят день в день, тоже будут отброшены. Дело в том, что студии, которые предоставляют материалы фильмов, когда ты им говоришь, мол, ребята, нам еще месяц дублировать, потом еще месяц на прокатку — для них это выглядит абсолютным абсурдом, каким-то пережитком пещерных времен, и они думают, что мы так шутим. Не знаю, может быть, таким образом идет проверка, как вообще рынок будет существовать, если зарубежное кино будет "прижиматься".

Но у кинотеатров есть возможность показывать нелицензионные фильмы, назовем их так. Они покупают эти картины там, где они разрешены к показу, откуда мейджоры не уходили, или же сами скачивают качественные версии условного blu-ray и делают из него формат для показа в кинотеатре на своих компьютерах, и тогда вообще никому ничего платить не нужно. Это вообще-то самое идеальное решение. Затраты — ноль».

Один из релизов дистрибутора «Кинологистика» — хоррор «Улыбка. Новый кошмар» — тоже пришлось перенести. Глава российского офиса компании Comscore, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев признает, что сильнее всего от переноса релизов пострадают прокатчики. Но, по его словам, непросто придется и кинотеатрам, которые, в конце концов, рискуют потерять аудиторию: «Если по состоянию на утро вторника нет понимания, что прокатное удостоверение будет выдано, у кинотеатров возникает дилемма. Им нужно либо замещать все эти сеансы, которые придется снять, какими-то другими, что они и вынуждены делать, либо подождать до среды и не открывать продажу билетов, потому что по закону Российской Федерации продавать билет на фильм, у которого нет прокатного удостоверения, — это огромный штраф. И поэтому им проще просто снять с проката этот релиз.

Как из-за этого меняется репертуар кинотеатра? На изначальной дате бенефициарами становятся другие картины, выходящие в этот день и получившие прокатное удостоверение либо фильмы-холдоверы, которые идут вторую, третью, четвертую неделю проката, если они показывают какие-то результаты. То есть сеансы слетевшего фильма будут отданы им. А куда встанет эта картина относительно своей новой даты, когда получит прокатное удостоверение? Ей будет в разы сложнее найти свое место, если, конечно, по принципу домино не развалится вся система, и каждую неделю не начнет слетать по пять релизов, а пять релизов с прошлой недели будет вставать на их место.

Но тогда начнется полный хаос, нормального прогнозирования кинопроката и показа фильмов в стране просто не будет.

Как мы с вами неоднократно говорили, мы потеряли практически половину аудитории кинотеатров за последние пять лет. И каждый подобный шаг ведет к тому, что новые и пока еще лояльные к походу в кинотеатр зрители перестанут посещать кинозалы, потому что они не понимают и не знают, когда будет выходить фильм, который они хотели посмотреть. Перенос небольших или средних релизов финансово не влияют на кинотеатр, проблема тут лежит в плоскости организационно-структурной работы сотрудников, которые вынуждены переделывать расписание, извиняться перед зрителями и так далее».

Новые правила выдачи прокатных удостоверений критиковали крупнейшие видеосервисы. И просили сделать исключение хотя бы для фильмов и сериалов, которые вышли до того, как закон вступит в силу. В Госдуме обещали учесть позицию рынка.

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Илья Сизов