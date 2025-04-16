Фельдшерам добавят обязанностей

Фельдшеры в медпунктах смогут выполнять функции акушеров-гинекологов, принимая роды и назначая лекарства пациенткам. Такая возможность заложена в новом приказе Минздрава, который вступит в силу с 1 сентября. Руководитель медорганизации сможет делегировать полномочия фельдшерам при нехватке профильных специалистов с высшим медицинским образованием. Новые правила разработаны в связи с дефицитом врачей, считает эксперт. По данным Минздрава, сегодня в системе здравоохранения не хватает более 23 тыс. специалистов разного профиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минздрав утвердил приказ, разрешающий руководителю медицинской организации (к примеру, больницы или поликлиники) возложить часть функций лечащего врача на фельдшера или акушерку при оказании первичной медико-санитарной помощи и скорой медпомощи. Документ, опубликованный 14 апреля на pravo.gov.ru, вступит в силу 1 сентября текущего года вместо действующего с 2012 года приказа аналогичного содержания.

Как и раньше, функции лечащего врача сможет взять на себя фельдшер или акушер «в случае неукомплектованности или недостаточной укомплектованности» медучреждения педиатрами, терапевтами, врачами общей практики, семейными врачами.

Ключевое нововведение нового приказа — возможность выполнения функций врача — акушера-гинеколога фельдшером или акушеркой в том случае, если такой специалист отсутствует в медучреждении.

Речь идет о фельдшерах, работающих в здравпунктах (медицинских пунктах на промышленных предприятиях, в учреждениях для оказания доврачебной или первой помощи), фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках.

Проект приказа в феврале проходил общественное обсуждение на regulation.gov.ru. В пояснительной записке к проекту Минздрав писал, что порядок обновляется «в связи с необходимостью актуализации его отдельных положений». В материалах к приказу говорилось, что фельдшер, выполняя функции врача, сможет при необходимости непосредственно оказывать медицинскую помощь пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, а также назначать лекарства, включая наркотические и психотропные препараты.

Председатель профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков считает, что нововведения Минздрава объясняются общим дефицитом кадров в медицине. «Если раньше на скорой помощи были специальные акушерские бригады, теперь всех рожениц везут обычные бригады, еще и, как правило, состоящие из одного фельдшера. А вы представляете, каково ему принять роды в машине?» — рассказывает господин Беляков. По его мнению, специалисты со средним медицинским образованием при необходимости могли бы справиться с отдельными врачебными задачами, однако нагрузки на фельдшеров и без того «запредельные», поэтому люди уходят из профессии.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович поясняет, что компетенции фельдшера определяются профессиональными стандартами, но руководитель медучреждения под свою ответственность может возложить на этого специалиста часть обязанностей, выходящих за пределы профстандарта, если сочтет, что тот может с ними справиться.

«В любом случае это лучше, чем отсутствие квалифицированной помощи. Да и опытный фельдшер зачастую может дать фору малоопытному врачу-специалисту»,— говорит госпожа Попович.

В прошлом году первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, директор НМИЦ акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова Геннадий Сухих приводил данные, согласно которым в государственных медицинских организациях остаются вакантными более 3,6 тыс. ставок акушеров-гинекологов в амбулаторной службе и более 1,73 тыс. ставок врачей-неонатологов. Хотя 100% бюджетных мест в клинической ординатуре по акушерству и гинекологии являются целевыми, 15–35% выпускников не исполняют после обучения обязательств по договорам — в этом и заключается, по мнению Геннадия Сухих, причина кадровых проблем.

В прошлом году дефицит врачей в России составлял 23,2 тыс. человек, среднего медперсонала — 63 тыс. человек. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил 5 марта в ходе «правительственного часа» в Госдуме, посвященного вопросам кадрового обеспечения медицинских и образовательных организаций. Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова говорила, что дефицит среднего медперсонала составляет 75 тыс. человек.

Наталья Костарнова