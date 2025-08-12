«Поправки в Земельный кодекс позволят изымать заброшенные наделы»

С сентября 2025 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс, которые позволят муниципалитетам через суд изымать у собственников захламленные, заросшие и неогороженные участки за неисполнение обязанности по их содержанию. Поправки должны стимулировать собственников следить за состоянием загородной недвижимости и вряд ли приведут к массовым изъятиям, считает основатель и руководитель юридического агентства «Империал» Инна Чемеркина.



«Поправки в Земельный кодекс, вступающие в силу с сентября 2025 года, закрепляют четкие критерии “неосвоенности земли” и фактически создают правовую основу для их изъятия за неисполнение собственниками обязанности по содержанию участков.

Речь идет о системном сдвиге: от формального права — к обязанности. Государство переходит от мягких форм воздействия (штрафов) к реальным санкциям — судебному изъятию. Это не только правовой, но и идеологический сигнал: земля — не просто актив, а ресурс, за которым нужно ухаживать.



В Ростовской области в 2025 году зарегистрировано 341,8 тыс. земельных участков, используемых для садоводства, огородничества и дачного строительства, общей площадью 27,4 тыс. га. Эти участки входят в состав 624 садоводческих и огороднических некоммерческих объединений (СНТ). Земли распределяются следующим образом: 17,6 тыс. га находятся в 30 муниципальных районах, где функционирует 311 СНТ, и 9,8 тыс. га — в 12 городских округах, объединяющих 313 СНТ. Деятельность таких товариществ регулируется Федеральным законом № 217-ФЗ от 29.07.2017 г.

Согласно Земельному кодексу, использование надела по установленному назначению должно начинаться со дня получения прав на участок, а если территории необходимо освоение, то не позднее трех лет с этой даты. К освоению относятся все мероприятия по превращению участка в пригодный для использования надел земли. Например, если его купили под строительство частного дома и участок сильно захламлен, на нем произрастают сорные деревья, то на такое освоение закон отводит ровно три года.

Принципиально важно, что изъятие возможно только через суд. Муниципальные власти должны будут доказать наличие всех условий: продолжительную неосвоенность, признаки захламления, неисполнение обязанности по целевому использованию в установленные сроки. Это значит, что массовых экспроприаций не произойдет — каждое дело будет рассматриваться индивидуально.

Тем не менее, собственникам стоит отнестись к этим нормам серьезно. Если участок зарастает сорняками, захламляется, не огорожен, а по документам он, например, предназначен под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), то именно такие признаки могут стать основанием для начала процедуры изъятия.

Риски особенно актуальны для владельцев участков в СНТ, где нередко сохраняется “двоевластие” между фактическим и зарегистрированным пользователем. Владельцам стоит провести ревизию: проверить статус владения, привести участки в порядок, рассмотреть варианты продажи или передачи в аренду.

Важно понимать, что новая норма, несмотря на ее потенциальную жесткость, призвана дисциплинировать рынок. Власти занимают твердую позицию: земля должна работать — либо на нынешнего собственника, либо на другого. И эта установка будет только усиливаться».