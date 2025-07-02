Школьной форме пошили стандарт

Росстандарт утвердил ГОСТ для школьной формы, который вводится в действие впервые в истории современной России. Одежда учащихся должна быть светской и «эстетичной», без элементов «асоциальных» молодежных организаций, при этом при выборе кроя и материалов рекомендовано придерживаться консервативного делового стиля. Документ должен был вступить в силу c 1 июля, но дату перенесли на 3 сентября: в Росстандарте это объяснили просьбами производителей. Впрочем, ГОСТ сам по себе носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый стандарт запрещает использовать на школьной форме символику, пропагандирующую «противоправное поведение»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Новый стандарт запрещает использовать на школьной форме символику, пропагандирующую «противоправное поведение»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Опубликованный в базе данных Росстандарта 12-страничный ГОСТ Р 71582–2024 «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования» был подготовлен еще в 2024 году. Он разработан «Инновационным научно-производственным центром текстильной и легкой промышленности» (ИНПЦ ТЛП) и Роскачеством. Стандарт вводится в действие впервые с 3 сентября 2025 года (ранее СМИ ошибочно сообщали о том, что документ начнет действовать с 1 июля).

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ГОСТ распространяется на одежду «из тканей и трикотажных полотен» обучающихся по программам общего, основного общего и среднего образования. Устанавливаются требования к повседневной и торжественной форме. Последняя отличается тем, что может быть дополнена светлой сорочкой или блузкой, головным убором, галстуком или другим аксессуаром, установленным отдельным распоряжением школы.

К «основным» изделиям школьной формы ГОСТ относит 12 предметов, включая брюки, шорты, кардиган, джемпер и юбку.

Одежда школьников должна носить «светский характер», быть «эстетичной» и не содержать элементов асоциальных молодежных организаций, а также символики, «пропагандирующей противоправное поведение». Примеров такой символики и поведения в ГОСТе не приводится. Такую норму предложило Минобрнауки РФ, отметили “Ъ” в Росстандарте. Это требование ранее содержалось в ведомственном письме, которое направлялось в регионы еще в 2013 году. На форме при этом допускаются нашивки, фурнитура с символикой и другие отличительные знаки. Размещение на форме «государственной (патриотической)» символики и геральдики, наоборот, одобряется.

Согласно стандарту, школьную форму рекомендуется шить в деловом стиле, подходя со «строгостью, сдержанностью и консерватизмом» к выбору материалов, кроя, цвета и аксессуаров.

В ГОСТе есть и вполне функциональные рекомендации: например, фурнитура не должна иметь острых кромок.

Перечислены требования к тканям по таким показателям, как гигроскопичность (способность впитывать воду) и воздухопроницаемость. Данные показатели описаны «с целью исключения возможности применения производителями текстильных материалов низкого качества», пояснили в Росстандарте. Оговаривается даже разрывная нагрузка ткани, несминаемость, ее стойкость к «ворсистости и истиранию». На обувь и спортивную одежду новый ГОСТ не распространяется.

Разработка документа велась с 2022 года, рассказали “Ъ” в Росстандарте. Ранее действовал «предварительный» национальный стандарт с ограниченным сроком действия, пояснили “Ъ” в ИНПЦ ТЛП. «Был накоплен опыт практического применения, который принят в основу документа,— отметили в организации.— Ранее изделия школьной формы производились по общим стандартам и не учитывали особенностей ношения формы как по времени и характеру эксплуатации, так и по интенсивности ношения».

Нынешний ГОСТ «является документом добровольного применения» и обязателен для производителя, лишь если тот сам заявит «о соответствии его требованиям», пояснили “Ъ” в Роскачестве.

«Документ облегчит выбор для потребителя, который будет уверен в приобретаемых изделиях. Для производителя соответствие стандарту может служить инструментом для выделения продукции на полке, а для розничной сети — критерием отбора в специализированные отделы»,— объяснили в организации. Сама школьная форма, напомним, также является необязательной, но образовательные организации вправе установить требования к ней во внутренних документах.

ГОСТ вступит в силу с 3 сентября с «правом досрочного применения». Ранее планировалось, что это произойдет 1 июля, но в связи с просьбами производителей дату введения документа перенесли.

Иван Буранов, Александр Воронов