Чайлдфри признали наказуемым

В России все-таки запретили пропаганду чайлдфри. Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях. Поправки запрещают распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. За нарушения будет грозить штраф в размере до 400 тыс. руб. для граждан, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических. Также предусмотрено административное приостановление деятельности на 90 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Впрочем, норма пока слишком размыта, и на отработку уйдет еще много лет, полагает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Отказ от деторождения — это очень абстрактное понятие. И то, что его пропагандирует, придется каждый раз выяснять с помощью экспертиз. А самое главное — правила игры не будут четко понятны еще очень много лет. Рано или поздно Роскомнадзор попытается выработать какой-то свой подход к этому, но он не станет точным и проверяемым.

Суды, которые в последние годы склонны во всем соглашаться с чиновниками, конечно, будут одобрять такие протоколы об административных правонарушениях и назначать по ним достаточно существенные штрафы. Это просто приведет к тому, что общественная дискуссия по этому вопросу будет самоцензурироваться. Ответственность применяться точечно, выборочно и произвольно. У слова "пропаганда" есть и юридическое, и общее словарное значение, подразумевающее усиленное навязывание. Но на практике очень часто пропагандой признают совершенно нейтральные обсуждения, которые просто сообщают о проблеме».

Дума также одобрила поправку, по которой распространение информации о монашеском образе жизни и соблюдении обета безбрачия наказываться не будет. Предлагалось также учесть медицинские показания и материальные сложности, но Дума это сделать отказалась. Какие случаи смогут признать пропагандой чайлдфри? Своими предположениями с “Ъ FM” поделилась адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова:

«Изменения же внесли в статью, которая уже существовала. По ней привлекали к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Фактически к ним приравняли и отказ от деторождения. Все, что можно назвать таковым, теоретически рискует подпасть под квалификацию статьи. Все рамки и границы, которые можно расставить, в этой ситуации отданы исключительно на откуп правоприменителей.

Первыми под удар, я предполагаю, попадут все стриминговые сервисы, которые сейчас платят баснословные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, потому что они физически не успевают отслеживать контент. Можно предположить, что любая ситуация, когда в ленте показано, что люди осознанно отказываются от рождения детей, может подпасть под эту норму. Во-вторых, естественно, это может коснуться тех, кто что-то публикует в социальных сетях. Это может быть и некий прямой призыв, а могут быть и просто рассуждения людей о том, что у них нет детей и они счастливы.

Вместе с тем поводом для составления протокола об административном правонарушении может являться что угодно: рапорт сотрудника, который проводил мониторинг сети интернет, или поступившая жалоба».

В январе Роскомнадзор отчитался о выписанных за год штрафах за ЛГБТ-пропаганду в кино и сериалах. Сумма составила 50 млн руб. В конце прошлого года Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским. В случае с новой статьей о чайлдфри количество контента, подпадающего под запрет, может оказаться еще выше, считает кинокритик Иван Афанасьев: «Мне не кажется, что это создаст какие-то большие проблемы, но проблемы возникнут, и в первую очередь они будут связаны с фильтрацией контента. Потому что этот закон сделан так, чтобы его можно было трактовать максимально широко. Но эту норму станут, скорее всего, использовать точечно в каких-то случаях.

Вот возникает вопрос: пропаганда чайлдфри — это как? То есть персонаж прямо в кадр, глядя на зрителя, должен сказать: "Я не хочу заводить детей и вам не советую"? А если это сказано в шутку? Вот позиция Саманты из сериала "Секс в большом городе", которая в принципе не хочет становиться мамой, это пропаганда чайлдфри? У стримингов, у других площадок возникает вопрос о том, как им вообще фильтровать этот контент.

В случае пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений они понимают, что под пропагандой ЛГБТ (сообщество признано в РФ экстремистским и запрещено) подразумевается его наличие, неважно, в каком контексте. В случае с чайлдфри, мне кажется, условным цензорам будет сложнее. Сфера применения очень широкая, я бы сказал, почти что безграничная».

В пояснительной записке к законопроекту о запрете пропаганды чайлдфри депутаты указали, что эта идеология противоречит сохранению традиционных ценностей. После финального чтения в Госдуме голосовавших против и воздержавшихся депутатов не было.

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Ульяна Горелова