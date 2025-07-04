Госуслуги тянут вверх
Правительство предлагает повысить пошлины для получающих права и регистрирующих автомобили
Правительство подготовило законопроект, повышающий пошлины за ряд госуслуг с 1 сентября 2025 года. Стоимость получения водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. За постановку иностранца на учет придется заплатить 500 руб., регистрацию — 1000 руб.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Одобренный правительством законопроект (на момент сдачи номера в Госдуму еще не был внесен, “Ъ” ознакомился с текстом) предполагает поправки к Налоговому кодексу, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
Планируемое повышение пошлин коснется прежде всего автомобилистов.
Так, к примеру, плата за получение водительских прав увеличивается с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб. в зависимости от типа удостоверения — нового или старого образца. Напомним, что многим водителям нужно поменять права до конца 2025 года: речь идет об автомобилистах, срок удостоверения которых закончился еще в 2022–2023 годах, но во время эпидемии коронавируса продлевался решением правительства на три года. Получение ПТС подорожает с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.
Как правительство предлагает повысить пошлины*
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*Законопроект, одобренный правительством 3 июля.
Вводится 500-рублевая пошлина за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра: она будет уплачиваться после того, как машина прошла ТО и должна получить диагностическую карту. В 2024 году таких карт, по данным МВД, было оформлено 9 млн. Также появится новая пошлина (50 руб.) за запрос на получение выписки из государственного реестра транспортных средств. Такая услуга, говорится в материалах к поправкам, очень востребована и в «неограниченном количестве» запрашивается у полиции посредниками, участвующими в сделках по продаже авто. «Бесплатность сведений привела к появлению значительного количества сервисов, не имеющих отношения к МВД, но предоставляющих эти сведения,— сказано в документах.— Поступает избыточное количество запросов — многократных в отношении одних и тех же транспортных средств (более 1,8 млрд запросов в год), что создает избыточную нагрузку на IT-инфраструктуру МВД».
Еще один вид новых пошлин касается автошкол, получающих в ГИБДД заключения о соответствии «материально-учебной базы» (учебные классы, автомобили и площадки). Такие документы нужны для получения образовательной лицензии. Сейчас заключение выдается бесплатно, с 1 сентября пошлина составит 15 тыс. руб. Норма необходима для повышения «ответственности» учебных заведений и компенсации затрат государства на проведение проверок, говорится в пояснительных материалах. В РФ, напомним, на конец 2024 года было 7,5 тыс. автошкол.
Второй блок поправок касается иностранных граждан.
Для них вводится 500-рублевая пошлина за постановку на учет по месту пребывания (сейчас это бесплатно). Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повышается с 430 до 1 тыс. руб. Это делается для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ, поясняется в материалах к поправкам.
Напомним, что ранее также по инициативе правительства Госдума индексировала размер штрафов за нарушение ПДД — они вступили в силу 1 января 2025 года. Самый распространенный штраф — за превышение скорости на 10–20 км/ч — подорожал с 500 до 750 руб. Также были увеличены санкции за нетрезвую езду, непристегнутый ремень безопасности и проезд на красный свет. Скидка за «быструю» оплату постановления теперь не 50%, а 25%.