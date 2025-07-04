Госуслуги тянут вверх

Правительство подготовило законопроект, повышающий пошлины за ряд госуслуг с 1 сентября 2025 года. Стоимость получения водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. За постановку иностранца на учет придется заплатить 500 руб., регистрацию — 1000 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Одобренный правительством законопроект (на момент сдачи номера в Госдуму еще не был внесен, “Ъ” ознакомился с текстом) предполагает поправки к Налоговому кодексу, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Планируемое повышение пошлин коснется прежде всего автомобилистов.

Так, к примеру, плата за получение водительских прав увеличивается с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб. в зависимости от типа удостоверения — нового или старого образца. Напомним, что многим водителям нужно поменять права до конца 2025 года: речь идет об автомобилистах, срок удостоверения которых закончился еще в 2022–2023 годах, но во время эпидемии коронавируса продлевался решением правительства на три года. Получение ПТС подорожает с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.

Как правительство предлагает повысить пошлины* Выйти из полноэкранного режима Услуга Действующая пошлина, руб. Предлагаемая пошлина, руб. Выдача водительских прав 2000 4000 Выдача водительских прав нового поколения 3000 6000 Выдача международных водительских прав 1600 3200 Получение паспорта транспортного средства (ПТС) 800 1200 Внесение изменений в ПТС 350 525 Выдача свидетельства о регистрации ТС (бумага) 500 1500 Выдача свидетельства о регистрации ТС (пластик) 1500 4500 Регистрация ТС с выдачей госномера на авто 2000 3000 Регистрация мотоцикла с выдачей госномера 1500 2250 Выдача номера типа «Транзит» (бумага) 200 300 Выдача номера типа «Транзит» (металл) 1600 2400 Получение разрешения на изменение конструкции ТС 1000 3000 Внесение изменений в базу данных техосмотра – 500 Выписка из госреестра ТС – 500 Выдача разрешения на перевозку опасных грузов 1500 2250 Постановка на учет иностранца по месту пребывания – 500 Регистрация иностранца по месту жительства 420 1000 Продление срока временного пребывания иностранца – 1000 Продление срока действия разрешения на работу, выданного иностранцу – 4200 Выдача или переоформление патента – 4200 Открыть в новом окне *Законопроект, одобренный правительством 3 июля.

Вводится 500-рублевая пошлина за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра: она будет уплачиваться после того, как машина прошла ТО и должна получить диагностическую карту. В 2024 году таких карт, по данным МВД, было оформлено 9 млн. Также появится новая пошлина (50 руб.) за запрос на получение выписки из государственного реестра транспортных средств. Такая услуга, говорится в материалах к поправкам, очень востребована и в «неограниченном количестве» запрашивается у полиции посредниками, участвующими в сделках по продаже авто. «Бесплатность сведений привела к появлению значительного количества сервисов, не имеющих отношения к МВД, но предоставляющих эти сведения,— сказано в документах.— Поступает избыточное количество запросов — многократных в отношении одних и тех же транспортных средств (более 1,8 млрд запросов в год), что создает избыточную нагрузку на IT-инфраструктуру МВД».

Еще один вид новых пошлин касается автошкол, получающих в ГИБДД заключения о соответствии «материально-учебной базы» (учебные классы, автомобили и площадки). Такие документы нужны для получения образовательной лицензии. Сейчас заключение выдается бесплатно, с 1 сентября пошлина составит 15 тыс. руб. Норма необходима для повышения «ответственности» учебных заведений и компенсации затрат государства на проведение проверок, говорится в пояснительных материалах. В РФ, напомним, на конец 2024 года было 7,5 тыс. автошкол.

Второй блок поправок касается иностранных граждан.

Для них вводится 500-рублевая пошлина за постановку на учет по месту пребывания (сейчас это бесплатно). Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повышается с 430 до 1 тыс. руб. Это делается для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ, поясняется в материалах к поправкам.

Напомним, что ранее также по инициативе правительства Госдума индексировала размер штрафов за нарушение ПДД — они вступили в силу 1 января 2025 года. Самый распространенный штраф — за превышение скорости на 10–20 км/ч — подорожал с 500 до 750 руб. Также были увеличены санкции за нетрезвую езду, непристегнутый ремень безопасности и проезд на красный свет. Скидка за «быструю» оплату постановления теперь не 50%, а 25%.

Иван Буранов