Депутаты защитили добрых и отзывчивых

Госдума 18 марта единогласно одобрила в первом чтении правительственный законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников. Решительный настрой депутатов усилил тот факт, что одного из них мошенники атаковали прямо во время рассмотрения новой инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный правительством 15 февраля, предлагает около трех десятков мер противодействия кибермошенничеству, среди которых — обязательная маркировка звонков, возможность отказа от рекламных обзвонов и спам-рассылок, запрет госорганам и банкам связываться с людьми через иностранные мессенджеры, а также создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод».

Представлять инициативу в Думу пришла целая делегация из Минцифры во главе с министром Максутом Шадаевым. Его заместитель Иван Лебедев начал доклад со статистики: треть всех преступлений в РФ совершается в сфере информационных технологий, и каждый год их число прирастает на 30%; всего от таких мошенников пострадали более миллиона россиян; совокупный ущерб, по разным оценкам, составил 200–250 млрд руб.

При этом господин Лебедев подчеркнул, что мошенники — это «не отдельные какие-то физические лица», а те, кто действует «при поддержке недружественных государств»: «С нами практически ведут войну, как это сегодня происходит на поле боя, только без оружия, оружие у них — технологии».

Зачастую у людей «отбирают последние накопленные средства», посетовал замминистра. «Чем пользуются враги? Конечно, тем, что наш многонациональный народ добрый, отзывчивый, он, конечно, бросается всегда на помощь. Ну какая мама или родители будут думать о каких-то деньгах, когда звонят, что проблемы с ребенком или еще какие-то? Конечно, все помогают. И мошенники на самых тонких настройках души, человеческой доброты, тепла играют»,— искренне сокрушался чиновник. Новый законопроект, по его убеждению, позволит создать системную защиту от мошенничества, а не «бить по хвостам», когда преступление уже совершено.

Председатель комитета Думы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия», ЕР) заверил, что инициативу «единодушно поддерживают» и операторы связи, и силовики, и представители банков, поскольку «это начало выстраивания рубежей обороны от мошенников, которые в том числе находятся за рубежом». Правда, некоторые новации, как ранее сообщал “Ъ”, все же вызвали критику со стороны банкиров (см. “Ъ” от 11 марта).

Затем депутаты задали вопросы по законопроекту. Евгений Бессонов (КПРФ) отметил низкую раскрываемость преступлений в сфере кибермошенничества и предложил «не городить всех этих вещей» вроде самозапретов, а «проследить цепочку трансакций от законопослушного гражданина (до мошенников.— “Ъ”)». Иван Лебедев заверил, что система «Антифрод» как раз и позволит анализировать мошеннические действия в режиме онлайн.

Андрей Альшевских (ЕР) поинтересовался процентом раскрываемости подобных преступлений. Замминистра назвал цифру — менее 30% — и повторил, что мошенники часто действуют из-за рубежа, что мешает их поймать и привлечь к ответственности.

Наконец, Олега Леонова («Новые люди») смутил пункт о хранении образцов голосов мошенников в свете возможного нарушения гарантированной Конституцией тайны связи. Господин Лебедев признал, что на этот счет «есть разные дискуссии», но речь идет не о «прослушке», а о хранении образцов голосов только в том случае, если уже был установлен факт мошенничества.

Когда вопросы у депутатов иссякли, слово снова взял Сергей Боярский, чтобы сообщить возмутительную новость: с его коллегой по фракции Евгением Ревенко «прямо сейчас от лица одного из заместителей председателя Госдумы общаются мошенники». Единоросс напомнил, что как раз на этот случай в проекте есть норма о запрете представителям госвласти и сотовым операторам напрямую общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Хотя депутаты, уточнил глава комитета, под этот запрет не подпадают, поскольку не являются госслужащими. «Между собой, между коллегами — пожалуйста, общайтесь на здоровье»,— разрешил господин Боярский. Он также подчеркнул, что задача законодателей — донести до граждан, что «ни из поликлиники, ни из банка, ни из ФСБ им никогда не позвонят ни через Telegram, ни через WhatsApp, а если позвонят, то это точно мошенники».

В итоге законопроект единогласно поддержали 414 депутатов. Спикер Вячеслав Володин предложил провести второе и, возможно, сразу третье чтение 25 марта, чтобы уже на следующий день отправить закон в Совет федерации.

Ксения Веретенникова