Бонусам отзывают гарантию

Работодатели стали урезать сотрудникам премии или отказываются от выплат совсем. С этим за последний год столкнулся каждый третий работник, следует из исследования hh.ru и НПФ «Эволюция». 20% респондентов заявили, что размер вознаграждения стал меньше, а около 10% пожаловались, что вообще остались без премий, хотя раньше их получали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из-за роста налогов и высокой ключевой ставки у бизнеса не остается возможностей для дополнительных поощрений, пояснил председатель сообщества консультантов по организационному развитию компании TTISI Василий Пигин: «Экономика стала гораздо более конкурентной, поэтому платить бонусы сейчас становится все сложнее в предпринимательском мире. Именно с этим связано то, что номинально выплата премий обозначается, но не всегда эти премии удается компаниям заработать.

Когда мы нанимаем кандидата, мы ему говорим, что оклад составляет 150-200 тыс. руб., дальше в размере одной или двух заработных плат по итогам работы за год считаются бонусы в форме квартальных или годовой премии. Потом наступает момент начисления и выплаты этой премии, и оказывается, что результаты работы компании не настолько удовлетворительные, чтобы выплачивать эту 13-ю или 14-ю зарплату. Соответственно, под это подводятся всевозможные страховочные механизмы, то есть премия выплачивается при условии, что будут достигнуты такие-то KPI, но они не достигаются, соответственно, и премии нет».

Стремясь оптимизировать процессы и снизить расходы, бизнес в первую очередь жертвует премиальным бюджетом. Это позволяет сохранить коллектив без сокращений и не урезать оклады. Ситуация с экономией на бонусах временная, верит директор по развитию бизнеса компании «Перфоманс Лаб» Денис Стрельцов: «Снижение премиальной части на 20% мы ощущаем на себе. Наша компания демонстрирует уверенный рост уже на протяжении трех лет. Соответственно, появляется дополнительная прибыль, которая в обычное время могла бы быть направлена на выплату премиальной части сотрудникам, но, к сожалению, сейчас высокая ставка по корпоративным кредитам вынуждает нас формировать дополнительные бюджетные средства для борьбы с кассовыми разрывами. Поэтому выплата премий задерживается до лучших времен, но они точно будут».

Чаще всего, по данным исследования, на отмену бонусов жалуются менеджеры, айтишники и риэлторы. Тем не менее дефицит кадров сохраняется. Компании теперь привлекают и удерживают сотрудников другими привилегиями, такими как ДМС, обучение, корпоративные скидки и расширенный соцпакет. Впрочем, в некоторых отраслях премии, наоборот, поднимают, говорит гендиректор компании-агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова: «Все меняется, безусловно, в лучшую сторону. Вообще, компании сейчас выстраивают свою структуру так, что люди имеют фиксированную оплату, а премию получают по окончании какого-то периода за стабильно хорошую работу.

Людей нужно мотивировать выходить на работу каждый день (это на самом деле проблема), делать работу качественно (это тоже большая проблема), и премия — это единственный механизм, который помогает поддерживать качество. Уровень заработных плат увеличился в полтора раза за последний квартал. Менеджер клининговой компании зарабатывает в сезон до 1 млн руб., а линейный персонал зарабатывает в среднем 100 тыс. руб. Очень важно, как относятся к сотруднику: кто-то узнает даты рождения детей, дарят какие-то небольшие подарки, билеты в театр и так далее, такие моменты очень сильно ценятся и создают позитивную рабочую атмосферу».

Как показали результаты опроса, самые высокие премии у топ-менеджеров и руководителей среднего звена: каждый пятый из них получает бонус в размере 100% от оклада. Самые скромные суммы в транспортной отрасли, розничной торговле и научной сфере — это 10% от оклада, следует из результатов опроса.

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Светлана Белова