Хулиганство подпортит аттестат

Уже с 1 сентября в ряде регионов начнут выставлять школьникам оценки за поведение — пока в рамках эксперимента. Инициатива не затронет старшеклассников, чтобы не мешать им готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Но в будущем Минпросвещения намерено оценивать поведение всех школьников страны — и даже вносить эти сведения в аттестат. Учителя предупреждают, что им — а еще самим ученикам и их родителям — потребуются четкие критерии для такой оценки. А психиатр считает, что угроза плохой оценки никак не повлияет на реальных хулиганов и «детей с особенностями здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С нового учебного года в семи регионах России начнут выставлять оценки за поведение — об этом в четверг, 26 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В эксперименте примут участие 84 школы из Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии (в ведомстве не пояснили, почему были выбраны именно эти регионы). Учитываться будут «дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, социальную активность и правомерное поведение».

Каждая школа сможет выбрать один из трех вариантов оценки.

Первый — «зачет / незачет»,

второй — «образцовое / удовлетворительное / неудовлетворительное»,

третий — стандартная пятибалльная система.

Оценку должны будут ставить классные руководители «с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации». В министерстве заявили, что «принципы и критерии оценки поведения, которые планируется установить, сформированы с учетом общего мнения и позиций педагогических работников и родительского сообщества» — однако не ответили на вопрос “Ъ”, какие именно это принципы и критерии.

Замминистра просвещения Ольга Колударова подчеркнула, что эксперимент не затронет учащихся 9–11 классов, «чтобы не провоцировать у них напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам».

Министерство уже заявило, что в будущем планируется оценивать поведение всех школьников и указывать эти сведения в аттестате. На вопрос, каким образом будет оцениваться успешность проведения эксперимента, в ведомстве также не ответили.

Напомним, тема оценки за поведение была поднята на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2024 года. Тогда председатель ОП Сахалинской области Владимир Иконников пересказал жалобы учителей на «безнаказанность» учеников и предложил «рассмотреть вопрос о возвращении в нашу школу оценки за поведение». Президент Владимир Путин предположил, что у отмены такой оценки «были какие-то причины», и попросил поэтому «как минимум обсудить» ее возвращение. «Нужно, чтобы она на что-то влияла,— подчеркнул президент.— Она должна быть равноценной с другими оценками». Отчитаться об исполнении поручения к 1 июля должны в правительстве, Госдуме, СПЧ, администрации президента и аппарате детского омбудсмена.

«Мы вместе с Минпросвещения действительно много собирались с экспертным сообществом за это время, обсуждая оценки за поведение. Поэтому хочется верить, что в ведомстве понимают, что делают,— заявил “Ъ” председатель СПЧ Валерий Фадеев.— Главное, чтобы принятые меры принесли пользу педагогам и смогли их защитить от детей с неадекватными поступками». При этом сам господин Фадеев уверен, что оценка «не должна понижаться за помятый галстук или даже курение за школой». «Это должен быть тревожный сигнал для родителей и возможность повлиять на них и исключить ребенка из школы, а не какой-то способ ранжировать нормальных, хоть и хулиганящих детей»,— заключил он.

Преподаватель русского языка и литературы Великолукской школы №1 Татьяна Рассолова рассказала “Ъ”, что классные руководители и сейчас обращают внимание на поведение учеников: «Злостных нарушителей и хулиганов знает вся школа. Их поведение обсуждается и в учительской, и на педсоветах, точно так же, как и поведение активистов и ребят, которые отличаются в положительную сторону». Поэтому она уверена, что выставление таких оценок не станет дополнительной нагрузкой на классных руководителей. «Мы пока не видели нормативных документов об этом эксперименте, поэтому пока не можем оценить, увеличится ли нагрузка на учителей. Если учителя нам будут жаловаться — мы будем реагировать и защищать их права»,— заявили “Ъ” в московском отделении профсоюза работников народного образования.

Для эффективной реализации инициативы нужны «очень четкие и понятные критерии», подчеркивает госпожа Рассолова:

«Педагог должен очень четко понимать, за что и как балл можно снизить или повысить. Знать эти критерии должны и ученики, и их родители. Последним нередко нужно объяснять, где именно ребенок нарушает требования, и четкие требования к оценке помогут учителю это сделать».

Госпожа Рассолова признает, что нельзя исключить человеческий фактор при оценке поведения, но не видит в этом особенной проблемы: «Так можно сказать про любую оценку и по академическим дисциплинам тоже».

«Поведение как ребенка, так и взрослого оценивается с точки зрения его социальной приемлемости. Именно на этом нужно сделать акцент в критериях»,— предполагает врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов. Он добавляет, что особенности поведения школьников «очень многогранны», поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно: «Какие-то отличия не требуют серьезного вмешательства — достаточно просто поговорить с родителями, и проблема скорректируется. А в каких-то случаях требуется консультация специалиста — но начинать нужно все равно с общения учителя с ребенком». Вместе с тем врач уверен, что никакие оценки не повлияют на «действительно серьезных нарушителей и ребят, которые ведут себя неприемлемо из-за каких-то часто не установленных особенностей здоровья».

Полина Ячменникова, Александр Черных