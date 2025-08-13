За VPN без экстремизма

Большинство опрошенных социологами россиян поддерживают недавно принятый закон о штрафах за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете, но не одобряют введение наказания за рекламу VPN-сервисов. Это следует из результатов опроса, проведенного в начале августа Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР). Такая разница в оценках объясняется тем, что на первый вопрос «легче всего дать социально-одобряемый ответ», тогда как проблема VPN «задевает за живое», полагает эксперт.

Общероссийский телефонный опрос был проведен 5–6 августа среди 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше. О новом законе, который вводит штрафы за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, хорошо знают 17% опрошенных в целом по России и 25% москвичей, а «что-то слышали» об этом 49% и 54% соответственно. Поддержкой новая мера пользуется у 61% респондентов (в Москве — 55%), против высказались 28%, а 11% ответить затруднились или отказались (см. график).

Относительно большее одобрение эта инициатива встречает у женщин (65% против 58% у мужчин), россиян старше 60 лет (67% против 55% у молодежи от 18 до 29 лет) и сельских жителей (69% против 59% у горожан).

Причем среди респондентов, хорошо знающих о новом запрете, уровень поддержки заметно падает: 49% одобряющих при 43% не одобряющих.

Россиян, осведомленных о запрете рекламы VPN-сервисов, существенно меньше: слышали об этом 37% опрошенных, а «хорошо знают» лишь 9%. Вместе с тем почти каждый второй респондент (46% по России и 52% в Москве) признался, что хоть раз пользовался VPN. Соответственно, и поддерживают эти новые ограничения гораздо реже, чем штрафы за поиск запрещенного контента: положительно относятся к наказанию за рекламу VPN 23% опрошенных в целом по России, а отрицательно — 44%. При этом поддержка мер против VPN тоже несколько выше среди старшего поколения (29%) и ниже среди молодых россиян (16%).

Закон о новых наказаниях за поиск экстремистских материалов и рекламу программ для обхода блокировок вступит в силу с 1 сентября. За умышленный поиск экстремистского контента можно будет получить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за рекламу VPN-сервисов — до 80 тыс. руб. для граждан, до 150 тыс. для должностных и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Как пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев при рассмотрении проекта в Госдуме 22 июля, правонарушением будет считаться только «умышленный доступ к заведомо экстремистским материалам», включенным в соответствующий реестр Минюста.

Возрастные расхождения в оценках, как полагают в ИНСОМАР, связаны, вероятно, с тем, что пожилые россияне гораздо реже пользуются VPN (таковых всего 13%) и «в меньшей степени воспринимают ограничения как угрозу свободе доступа к контенту». В целом же итоги опроса показывают, что восприятие запретов напрямую связано с тем, с чем они ассоциируются, указывают исследователи: «Когда речь идет о запрете технологий, внимание может фокусироваться на ограничении свободы доступа к информации. Когда же цель сформулирована как защита от опасного контента, готовность поддержать инициативу существенно возрастает».

Понятие экстремизма толкуется респондентами очень широко, поэтому из вопроса про штрафы за поиск экстремистского контента далеко идущих выводов делать не стоит.

«Люди могут думать, что что-то еще не запрещено — а оно уже экстремизм. Да и вообще, скажи, что ты против штрафов за поиск экстремистского контента в интернете — тебя самого в экстремисты и запишут»,— говорит политолог Константин Калачев. А вот VPN пользовались многие, тут «все понятнее и затрагивает за живое», продолжает эксперт: «VPN — вещь в хозяйстве нужная, особенно бесплатный. А как его без рекламы найти?» Поэтому на вопрос про экстремистский контент «легче всего дать социально-одобряемый ответ», тогда как ответы на вопрос про VPN «более содержательные и осмысленные», резюмирует политолог.

Божена Иванова