РЖД запустить посадку в поезд по биометрии после 1 сентября

Пассажиры смогут подтвердить свой билет и сесть на поезд по биометрии после 1 сентября. Глава РЖД Евгений Чаркин сообщил, что с начала месяца появится законодательная возможность такого способа посадки на поезд, однако пока, отметил он, пассажиров призывают всегда брать с собой паспорт.

«Это заработает позднее, когда будет проведено (тестирование.— “Ъ”). Поскольку мы должны убедиться, что все работает соответственно, качественно, что ни у кого нет никаких рисков, связанных с действием данной технологии <...> Поэтому предлагаем нашим пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда РЖД»,— сказал господин Чаркин журналистам (цитат по ТАСС).

Господин Чаркин подчеркнул, что РЖД совместно с Минцифры России разрабатывает технологию для проведения посадки по биометрии. По его словам, о запуске посадки по новому способу холдинг сообщит официально.

18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает использовать новую технологию. Опция будет доступна при наличии технической возможности у перевозчика через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом традиционные способы оформления билетов и посадки сохранятся.