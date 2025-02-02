Иноагентам запрещают просвещать

Госдума намерена запретить гражданам, внесенным в реестр иностранных агентов, заниматься любой просветительской деятельностью, а организациям с таким статусом — еще и работой в сфере образования. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты члены думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»). Авторы надеются, что такое ужесточение закона позволит окончательно закрыть чувствительную сферу от «вражеского влияния».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Василия Пискарева и его коллег по Думе есть еще много идей по дальнейшему ограничению иностранного влияния

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ У Василия Пискарева и его коллег по Думе есть еще много идей по дальнейшему ограничению иностранного влияния

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Думу 31 января, предполагает изменение двух федеральных законов — «Об образовании» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (базовый документ, регулирующий деятельность иностранных агентов).

Предложенные поправки вводят для иноагентов полный запрет на любую просветительскую деятельность (действующее законодательство запрещает им только участие в просвещении несовершеннолетних), а также на выдачу организациям-иноагентам лицензии на осуществление образовательных услуг (в случае попадания такого юрлица в реестр Минюста лицензия утратит силу).

В отношении физлиц-иноагентов, работающих в сфере образования, сохраняется прежний, более мягкий запрет: им нельзя вести педагогическую деятельность лишь в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Кроме того, новеллы в базовый «иноагентский» закон устанавливают прямой запрет на включение имеющих такой статус НКО в реестр социально ориентированных организаций и на оказание им поддержки со стороны муниципалитетов (в дополнение к уже действующему запрету на получение любой помощи от государственных органов).

Одновременно члены комиссии по борьбе с зарубежным вмешательством внесли в Думу проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях, уточняющих требования к маркировке иноагентских материалов и ужесточающих ответственность за их нарушение (см. “Ъ” от 28 января).

В пояснительной записке указано, что изменения вносятся с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличение финансирования их деятельности со стороны западных стран». Сейчас в реестре Минюста состоят «более 50 иноагентов», которые «активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения», пояснил на заседании комиссии 28 января Василий Пискарев. В случае принятия закона, по его словам, в рамках просветительской деятельности иноагенты «не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, но и для взрослых». Что же касается социально ориентированных НКО, то в их число входят «более 10 организаций-иноагентов», которые, «прикрываясь вывеской социально ориентированных, могут сегодня получать дополнительные финансовые ресурсы в виде пожертвований», добавил господин Пискарев. Он также напомнил, что депутаты разрабатывают и «другие меры по защите нашего суверенитета», чтобы «не допустить в сферу образования и просвещения людей с вражескими намерениями».

Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта, депутат Олег Матвейчев («Единая Россия»), совершенствование профильного законодательства призвано сделать базовый закон «более эффективным».

По его словам, иноагенты постоянно стараются обходить нормы законодательства и активно ведут просветительскую деятельность: проводят семинары, встречи и «много другого, что возмущает избирателей». «На комиссии депутаты говорили о том, что (избиратели.— “Ъ”) присылают им ссылки: дескать, как же так, посмотрите — иноагент, а спокойно выступает!» — рассказал парламентарий.

Григорий Лейба