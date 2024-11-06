Добавки подводят к проверкам

Общий рост продаж биологически активных добавок (БАД) и развитие альтернативных каналов их сбыта привлекли внимание регуляторов, начавших проработку системы организации внеплановых выездных проверок участников рынка. Основой для них станут созданные Роспотребнадзором индикаторы риска нарушений. Сейчас БАДы нередко продаются под видом пищевых добавок или спортивного питания, требования к которым ниже. Помимо аптек, сервисов доставки и маркетплейсов продукция начала распространяться через мессенджеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Роспотребнадзор разрабатывает новые индикаторы риска для пресечения незаконного оборота БАДов, рассказали “Ъ” в службе. Один из них, по словам представителя ведомства, уже утвержден и действует с 14 октября: показатель касается фактов реализации добавок к пище с недостоверными кодами маркировки. Поручение об усилении контроля за этим рынком было дано Роспотребнадзору по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (копия его протокола есть у “Ъ”).

Срабатывание индикаторов риска, согласно обнародованным планам правительства, станет поводом для внеплановых выездных проверок бизнеса. Проработкой их организации в отношении оборота БАДов занимаются Минэкономики, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), СРО «Союз производителей БАД к пище», следует из протокола. В министерстве на запрос “Ъ” не ответили, в АКИТ от комментариев отказались.

Необходимость дополнительных проверок возникла из-за роста числа случаев, когда БАДы завозят под видом комплексных пищевых добавок, говорит исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Требования для БАДов выше: с 1 октября 2023 года для них действует обязательная маркировка, продукция также должна получить свидетельство о госрегистрации (СГР). Для пищевых добавок, по словам господина Жесткова, достаточно декларации соответствия.

Рынок БАДов, по данным DSM Group, в коммерческой фармрознице растет и в деньгах, и в упаковках с июля 2024 года. В результате по итогам января—сентября он достиг 102,2 млрд руб., прибавив 11,3% год к году. Частота проверок до сих пор оставалась невысокой. В 2023 году Росздравнадзор осуществил их в отношении 589 организаций, это менее 1,1% от общего числа занятых в производстве и обороте БАДов, сообщили в службе.

Основным каналом продажи БАДов ранее были аптечные сети. До 2023 года они, согласно Data Insight, формировали 75–80% продаж продукции в интернете. Но сейчас растут альтернативные каналы — маркетплейсы и сервисы доставки еды. На них к концу 2027 года, по прогнозу Data Insight, будет приходиться до половины общего объема онлайн-продаж аптечного ассортимента, среди которого БАДы и витамины — один из основных драйверов.

На этом фоне Роскачеству по итогам заседания Госкомиссии было поручено сообщить продавцам, агрегаторам предложений, в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Следственный комитет о продаже незарегистрированных лекарств под видом пищевой продукции и обороте БАДов с превышенным содержанием активных веществ. Согласно мониторингу Роскачества, прошедшего в августе, продавцы БАДов могут менять категорию товара — например, позиционировать их как спортивное питание или лекарства. Вместо СГР используются добровольные сертификаты или свидетельства на другой товар, а в составе могут встречаться запрещенные компоненты, пояснили “Ъ” в организации.

Маркетплейсы также ужесточают меры контроля. В Wildberries в оферте закреплен список запрещенных к продаже товаров, а СГР сверяют с интегрированным реестром свидетельств Евразийской экономической комиссии, пояснили “Ъ” в компании. В Ozon, по словам представителя площадки, действует мораторий на реализацию пищевой продукции с запрещенными для БАДов веществами. СГР в компании проверяют вручную.

Рынок онлайн-торговли БАДами ранее привлек внимание парламентариев. В июле первое чтение в Госдуме прошел законопроект, разрешающий внесудебную блокировку сайтов с запрещенными добавками, напоминает Александр Жестков. Впрочем, сейчас, по его словам, распространение получает также продажа продукции через мессенджеры и группы в соцсетях. Эти каналы также должны подлежать регулированию, говорит эксперт.

Полина Гриценко, Владимир Комаров