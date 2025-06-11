«Вторая рука» просится на второй год

Банкиры просят перенести на год запуск обязательного сервиса подтверждения операций доверенным лицом клиента. Такие требования были введены для борьбы с мошенническими операциями в первую очередь в отношении маломобильных групп граждан. Однако внедрить соответствующий сервис к 1 сентября 2025 года из-за сложности поставленной задачи банкиры не успевают. А у банков, которые уже запустили сервис подтверждающей «второй руки», он работает нестабильно, обращают внимание эксперты, повсеместный же запуск неотработанной услуги несет социальные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ассоциация банков России обратилась в финансовый комитет Госдумы и ЦБ с просьбой перенести срок вступления в силу норм закона «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям…» (41-ФЗ), касающихся сервиса подтверждения операций уполномоченным лицом. Соответствующее письмо, с которым ознакомился “Ъ”, было отправлено 9 июня. Согласно требованиям закона, с 1 сентября 2025 года кредитные организации обязаны предоставлять клиенту возможность оформить доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать их операции в течение 12 часов с момента уведомления. Если доверенное лицо не ответит, банк будет отклонять трансакцию.

«Исследования рынка, а также опыт отдельных банков показывают, что лица, которые в первую очередь нуждаются в сервисе "второй руки",— это пенсионеры и предпенсионеры»,— отмечают авторы письма.

При этом из-за нормы, требующей от банков предложить клиентам выбор сервисов, которые должно подтверждать доверенное лицо, существенно усложняется клиентский путь. В ассоциации также утверждают, что с точки зрения кибербезопасности закон оставляет ряд уязвимостей. Поэтому банкиры предлагают внести в список операций, подтверждаемых доверенным лицом, перевод денег самому себе на счет в другом банке, подключать сервис по умолчанию ко всем счетам клиента, предоставить банкам право определять список операций, которые подпадают под контроль уполномоченного лица, а также разрешить им подключать комплексные пакеты защиты от самых рисковых операций.

Однако представители банковского сообщества отмечают, что для внедрения сервиса требуется провести масштабные доработки, которые затрагивают несколько банковских систем и все каналы обслуживания — онлайн-банкинг, карты, банкоматы, кассы, терминалы самообслуживания. Поэтому предлагается перенести дату вступления в силу нормы на 1 сентября 2026 года. При этом, по мнению авторов письма, если разрешить банкам самим определять список рисковых операций, к которым применяется сервис, то они смогут подготовить инфраструктуру уже к 1 января 2026 года. «Мы поддерживаем концепцию усиления защиты клиентов, но считаем критически важным сохранить баланс между безопасностью и реалистичным подходом к внедрению нового подхода. Сервис должен быть эффективным, а его создание — технически осуществимым, сроки — реалистичными, конечный результат — понятным для пользователей»,— заявил врио президента АБР Денис Липаев.

Эксперты отмечают, что даже у банков, которые запустили сервис до вступления в силу закона, он работает нестабильно. По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, есть проблема с организацией подтверждения операций разными людьми. «Регулярно возникают ситуации, когда тот, кто должен одобрить операцию, не получает уведомление»,— отмечает он.

Вместе с тем для банков стабильность проведения операции является критическим параметром, так как невозможность провести оплату — это, в том числе и по требованиям ЦБ, является чрезвычайным происшествием.

«А если внедрить и запустить на всех пользователей нестабильный сервис, то это потенциально серьезная социальная проблема, технически сложно синхронизировать двух клиентов — подразумевается нормальный интернет у обоих, пройденная процедура аутентификации в приложениях, оценка безопасности устройств и прочее»,— считает господин Царев.

Эксперты также указывают, что в деятельности банков появляется новый субъект автоматизации, который требует основательного осмысления программистами. Председатель комиссии по безопасности финансового рынка ТПП РФ Тимур Аитов отмечает, что «банки — это не пожарная команда, даже у самых крупных из них нет армии свободных программистов, все задачи расписаны, а бюджеты распределены еще в начале года». По его мнению, внедрять сервис банки будут, но сервис «второй руки» вряд ли будет у них в приоритете.

Как заявил “Ъ” председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, «если банки действительно не могут в обозначенные сроки внедрить институт доверенных лиц, есть смысл оперативно рассмотреть вопрос о переносе сроков, возможно, и в весеннюю сессию». По его мнению, «лучше дать время на полноценную доработку инфраструктуры, чтобы новые меры безопасности заработали, как это изначально задумывалось». В Банке России сообщили “Ъ”, что письмо от АБР получили, но свое отношение к предложению банкиров раскрывать не стали.

Максим Буйлов