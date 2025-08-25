МВД зашло с банковской карты

Полиция раскрыла в Башкирии группировку, поставившую на поток незаконные финансовые операции как по обналичиванию средств, так и по их переводу за границу. Аферы были многомиллиардными, осуществлялись чаще всего в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических колл-центров, а фигуранты имели с них свой процент. Только в нынешнем году объем незаконных операций составил более 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Ленинский райсуд Уфы 25 августа отправил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых, которые считаются организаторами преступной группы, занимающейся незаконным оборотом средств платежей.

Первыми на след злоумышленников вышли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Когда сыщикам стал понятен масштаб махинаций, к расследованию подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД России, башкирского регионального УФСБ, а силовую поддержку оказывала Росгвардия.

Всего в преступную группу входило около 20 человек. Все началось с того, что в 2023 году двое организаторов группы сняли в аренду несколько офисных помещений в центре Уфы.

После этого злоумышленники начали размещать объявления с целью привлечь дропперов, банковскими картами которых можно было бы пользоваться для проведения финансовых операций. Затем рядовые исполнители приступили непосредственно к переводам денег, причем работа велась в круглосуточном режиме.

Заказы принимались разные — в основном средства, поступающие из теневого бизнеса, через подставные карты выводились на счета в криптокошельках. Кроме того, злоумышленники осуществляли незаконные процессинговые операции с использованием электронных средств платежа на электронных площадках TradeMO, Gate, PayTop. Заказчиками, по данным источников “Ъ”, чаще всего выступали мошеннические колл-центры, нелегальные онлайн-казино и криптообменники.

В качестве вознаграждения махинаторы получали от 1,5% до 15% переводимых денежных средств в зависимости от суммы перевода.

По предварительным подсчетам, только с начала 2025 года махинаторы перевели более 3 млрд руб., заработав на этом более 50 млн руб.

В рамках расследования правоохранителями было проведено 11 обысков по месту жительства организаторов преступной схемы и в офисных помещениях.

В результате были изъяты специализированная аппаратура и 5 ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн руб. наличными и криптовалюта на 15 млн руб., обнаруженная в офисе и на электронном кошельке одного из участников преступной группы.

Дропперы, которых также допросили, дали признательные показания, им меру пресечения избирать не стали. Главным следственным управлением МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств; до шести лет лишения свободы).

Олег Рубникович