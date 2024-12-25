Профильный переход

В Госдуме предлагают запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали ранее в стенах средне-специального учебного заведения. Авторы соответствующих поправок к закону «Об образовании» уверены, что таким образом повысится качество знаний и мотивация поступающих, которые не смогу использовать для поступления в высшие учебные заведения «вариант обхода ЕГЭ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Межфракционная группа депутатов Госдумы из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению разработала поправки к законопроекту «Об образовании», ужесточающие требования для поступления выпускников колледжей в вузы. Парламентарии предлагают разрешить поступать по внутренним экзаменам только тем, кто закончил средне-специальное учебное заведение по направлению, совпадающему с выбранным для дальнейшего изучения в вузе (перечень соответствий учебные заведения должны будут разработать самостоятельно).

Сейчас выпускники колледжей имеют возможность поступать в вуз без единого госэкзамена независимо от того, совпадает ли уже полученная специальность с той, по которой они собираются получать высшее образование. Не предоставляя результатов ЕГЭ, они могут сдать внутренний экзамен вуза. Программу вступительных испытаний вуз устанавливает самостоятельно. Абитуриент может комбинировать экзамены — часть сдавать в формате ЕГЭ, а часть — в вузе. Однако решение о виде экзаменов для выпускников ссузов высшие учебные заведения принимают самостоятельно. В некоторые из них с дипломом СПО можно поступить только по ЕГЭ или сдать внутренние вступительные испытания возможно только на избранные направления.

В пояснительной записке авторы указывают, что существующий подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность». Один из авторов инициативы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР), объясняет, что для вузов, которые и сейчас предъявляют жесткие требования для абитуриентов, принимая их только по ЕГЭ, или тщательно прорабатывают соответствие направлений, ничего не изменится.

Однако если законопроект примут, поступить, например, на «лечебное дело» в вуз, отучившись на бухгалтера в колледже, без ЕГЭ будет уже нельзя.

«Таким образом, повысится качество образования, а школьники будут тщательнее выбирать колледж для поступления и не использовать его как вариант обхода ЕГЭ»,— заключает господин Мажуга.

Первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин назвал инициативу «разумной и своевременной». Он отметил, что в МГТУ, как и в большинстве «сильных инженерных вузов», выпускники колледжей сдают ЕГЭ. Однако, продолжает он, «у слабых вузов есть соблазн облегчить внутренний экзамен». «Тогда на первом курсе оказываются люди с разным уровнем знаний, а кто-то и в целом неспособный потянуть программу вуза,— размышляет господин Падалкин.— Те же, кто сдал ЕГЭ или ранее учился по совпадающей специальности в колледже, как правило, имеют достаточную теоретическую базу для освоения программы». Господин Падалкин уверен, что ужесточение требований может пойти на пользу качеству образования, при этом сильные вузы, где отбору абитуриентов «уделяется очень тщательное внимание», они не затронут.

В МФТИ, куда сейчас выпускники колледжей могут поступать только по результатам ЕГЭ, независимо от профиля обучения, “Ъ” сообщили, что не будут пересматривать действующие правила. «Их количество традиционно единично — и они по-прежнему смогут поступать по результатам государственных экзаменов»,— рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Денис Дмитриев.

Полина Ячменникова