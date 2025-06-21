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Коммерсантъ FM
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Конфликт на Ближнем Востоке, ПМЭФ и арест Самвела Карапетяна

Чем запомнилась неделя 16–21 июня: цифры, цитаты и факты

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Цитаты недели

«Я могу это сделать, могу и не сделать» (президент США Дональд Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации).

«Кто-то одуревши воюет — кому-то это выгодно. Это не наша политика!» (президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что стране невыгодно воевать).

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень» (президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными информагентствами).

«Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о планах «Союзмультфильма» сделать Владимира Путина героем «Простоквашино»).

«Сталина на них нет. Могу я так сказать?» (глава «Русавиапрома» Алексей Крюков о планах на новый старый «кукурузник»).

Цифры недели

В ПМЭФ приняли участие представители 137 стран.

В одном из представленных на ПМЭФ ресторанов предлагали обед за 12 тыс. руб.

Силуанов: 26 млрд руб. поступило в бюджет от приватизации активов в 2024 году.

Росстат: за год картофель подорожал в 2,8 раза.

К началу июня количество участников программы долгосрочных сбережений превысило 5 млн человек.

С начала июня трафик Cloudflare в РФ снизился примерно на 30%.

Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян.

Более 20 млрд руб. инвестировал АвтоВАЗ в создание новой модели кроссовера Lada Azimut.

В семи из десяти ведущих российских вузов цены на обучение выросли минимум на 25% год к году.

Цены на энергетический уголь в Европе подскочили почти на 10% на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Федеральная резервная система сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%, несмотря на давление Трампа.

По букве закона

Президент Владимир Путин утвердил новый нацпроект «Космос» с общим финансированием 4,4 трлн руб. до 2036 года.

Один из крупнейших аэропортов страны, Домодедово, по иску Генпрокуратуры обращен арбитражем в доход государства.

Госдума одобрила законопроект о поддержке русского языка.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности для дропперов — подставных лиц, которые обналичивают украденные деньги.

СКР завершил расследование уголовного дела бывшего главы столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Совладельцу столичного ФК «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову предъявлены обвинения в подкупе участников спортивных соревнований.

Росрыболовство в суде добивается расторжения договора о предоставлении инвестиционных квот на вылов минтая и сельди с четырьмя структурами ГК «Норебо».

Суд в Ереване на два месяца арестовал главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Бизнесмена обвиняют в призывах к захвату власти.

Отставки и назначения

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от республики Коми Елены Шумиловой.

Экс-министр транспорта Дагестана Джамбулат Салавов возглавил мэрию Махачкалы.

Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Инициативы недели

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога.

Минздрав предлагает ужесточить порядок финансирования клинических исследований лекарств, предоставив фармкомпаниям возможность оплачивать работу только специализирующихся на этом медицинских центров.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила добавить в функционал «Госуслуг» выдачу медицинской справки о прохождении диспансеризации.

Таксисты, вынужденные с марта 2026 года пересесть на локализованные автомобили, предложили принять госстандарт для автопроизводителей.

Госдума предлагает ограничить доступ детей к мини-мотоциклам из-за роста аварийности.

В Подмосковье могут начать выпуск индийских БАДов.

Сделки недели

В рамках ПМЭФ КХЛ и РФС продлили соглашение о титульном партнерстве и спонсорстве с Fonbet.

Российская структура производителя сыра Hochland может выкупить у ГК «Нева Милк» популярный бренд рассольного сыра «Сиртаки» за 350–400 млн руб.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Стенд авиакомпании «Аэрофлот» на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд авиакомпании «Аэрофлот» на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники Петербургского международного экономического форума смотрят выступление президента Владимира Путина

Участники Петербургского международного экономического форума смотрят выступление президента Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2025

Участница ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на ПМЭФ-2025

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Член Законодательного собрания провинции Гаутенг (ЮАР) Табанг Теофилус Нкани на ПМЭФ-2025

Член Законодательного собрания провинции Гаутенг (ЮАР) Табанг Теофилус Нкани на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2025

Слева направо: губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, глава РЖД Олег Белозеров и президент ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2025

Слева направо: генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, глава РЖД Олег Белозеров и президент ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Сбербанка Герман Греф (справа) и министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ-2025

Глава Сбербанка Герман Греф (справа) и министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ-2025

Министр финансов Антон Силуанов на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Глава РЖД Олег Белозеров на сессии «Высокоскоростное движение — точки роста экономики будущего» в рамках ПМЭФ-2025

Глава РЖД Олег Белозеров на сессии «Высокоскоростное движение — точки роста экономики будущего» в рамках ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Солист группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) во время выступления на рок-съезде «Коммерсанта» на ПМЭФ-2025

Солист группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) во время выступления на рок-съезде «Коммерсанта» на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2025 примеряет воссозданную Большую императорскую корону Российской империи

Участница ПМЭФ-2025 примеряет воссозданную Большую императорскую корону Российской империи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Стенд РЖД на ПМЭФ-2025

Стенд РЖД на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-президент Республики Уганда Джессика Алупо перед церемонией открытия Дней Саратовской области в Совете федерации

Вице-президент Республики Уганда Джессика Алупо перед церемонией открытия Дней Саратовской области в Совете федерации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Депутат Валентина Терешкова (слева) на церемонии открытия выставки «Легенды космоса» в Госдуме

Депутат Валентина Терешкова (слева) на церемонии открытия выставки «Легенды космоса» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Выступление режиссера Никиты Михалкова в Госдуме

Выступление режиссера Никиты Михалкова в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Александр Ремезков (слева) и Александр Терентьев на пленарном заседании Госдумы

Депутаты Александр Ремезков (слева) и Александр Терентьев на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Роберт Кочиев во время пленарного заседания

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Роберт Кочиев во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Женщина в коридоре Госдумы

Женщина в коридоре Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр спорта Михаил Дегтярев (слева) и президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев на церемонии торжественного гашения почтовой марки в рамках пресс-конференции в честь 150-летия российского тенниса

Министр спорта Михаил Дегтярев (слева) и президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев на церемонии торжественного гашения почтовой марки в рамках пресс-конференции в честь 150-летия российского тенниса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральная репетиция спектакля «Балет Москва. Ракурсы 2» на сцене Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова в Москве

Генеральная репетиция спектакля «Балет Москва. Ракурсы 2» на сцене Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Предприниматель Ян Яновский и писательница Ирина Оганова на приеме журнала «Москвичка» в рамках ПМЭФ-2025

Предприниматель Ян Яновский и писательница Ирина Оганова на приеме журнала «Москвичка» в рамках ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Проход брига «Россия» по Неве во время репетиции праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Проход брига «Россия» по Неве во время репетиции праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг  /  купить фото

Соревнования по конкуру на конной выставке «Иппосфера 2025» в Санкт-Петербурге

Соревнования по конкуру на конной выставке «Иппосфера 2025» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

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Стенд авиакомпании «Аэрофлот» на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники Петербургского международного экономического форума смотрят выступление президента Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Член Законодательного собрания провинции Гаутенг (ЮАР) Табанг Теофилус Нкани на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, глава РЖД Олег Белозеров и президент ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Сбербанка Герман Греф (справа) и министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Глава РЖД Олег Белозеров на сессии «Высокоскоростное движение — точки роста экономики будущего» в рамках ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Солист группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) во время выступления на рок-съезде «Коммерсанта» на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2025 примеряет воссозданную Большую императорскую корону Российской империи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Стенд РЖД на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-президент Республики Уганда Джессика Алупо перед церемонией открытия Дней Саратовской области в Совете федерации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Депутат Валентина Терешкова (слева) на церемонии открытия выставки «Легенды космоса» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Выступление режиссера Никиты Михалкова в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Александр Ремезков (слева) и Александр Терентьев на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Роберт Кочиев во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Женщина в коридоре Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр спорта Михаил Дегтярев (слева) и президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев на церемонии торжественного гашения почтовой марки в рамках пресс-конференции в честь 150-летия российского тенниса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральная репетиция спектакля «Балет Москва. Ракурсы 2» на сцене Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Предприниматель Ян Яновский и писательница Ирина Оганова на приеме журнала «Москвичка» в рамках ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Проход брига «Россия» по Неве во время репетиции праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг  /  купить фото

Соревнования по конкуру на конной выставке «Иппосфера 2025» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

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