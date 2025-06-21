Конфликт на Ближнем Востоке, ПМЭФ и арест Самвела Карапетяна

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Цитаты недели

«Я могу это сделать, могу и не сделать» (президент США Дональд Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации).

«Кто-то одуревши воюет — кому-то это выгодно. Это не наша политика!» (президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что стране невыгодно воевать).

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень» (президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными информагентствами).

«Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о планах «Союзмультфильма» сделать Владимира Путина героем «Простоквашино»).

«Сталина на них нет. Могу я так сказать?» (глава «Русавиапрома» Алексей Крюков о планах на новый старый «кукурузник»).

Цифры недели

В ПМЭФ приняли участие представители 137 стран.

В одном из представленных на ПМЭФ ресторанов предлагали обед за 12 тыс. руб.

Силуанов: 26 млрд руб. поступило в бюджет от приватизации активов в 2024 году.

Росстат: за год картофель подорожал в 2,8 раза.

К началу июня количество участников программы долгосрочных сбережений превысило 5 млн человек.

С начала июня трафик Cloudflare в РФ снизился примерно на 30%.

Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян.

Более 20 млрд руб. инвестировал АвтоВАЗ в создание новой модели кроссовера Lada Azimut.

В семи из десяти ведущих российских вузов цены на обучение выросли минимум на 25% год к году.

Цены на энергетический уголь в Европе подскочили почти на 10% на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Федеральная резервная система сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%, несмотря на давление Трампа.

По букве закона

Президент Владимир Путин утвердил новый нацпроект «Космос» с общим финансированием 4,4 трлн руб. до 2036 года.

Один из крупнейших аэропортов страны, Домодедово, по иску Генпрокуратуры обращен арбитражем в доход государства.

Госдума одобрила законопроект о поддержке русского языка.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности для дропперов — подставных лиц, которые обналичивают украденные деньги.

СКР завершил расследование уголовного дела бывшего главы столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Совладельцу столичного ФК «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову предъявлены обвинения в подкупе участников спортивных соревнований.

Росрыболовство в суде добивается расторжения договора о предоставлении инвестиционных квот на вылов минтая и сельди с четырьмя структурами ГК «Норебо».

Суд в Ереване на два месяца арестовал главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Бизнесмена обвиняют в призывах к захвату власти.

Отставки и назначения

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от республики Коми Елены Шумиловой.

Экс-министр транспорта Дагестана Джамбулат Салавов возглавил мэрию Махачкалы.

Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Инициативы недели

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога.

Минздрав предлагает ужесточить порядок финансирования клинических исследований лекарств, предоставив фармкомпаниям возможность оплачивать работу только специализирующихся на этом медицинских центров.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила добавить в функционал «Госуслуг» выдачу медицинской справки о прохождении диспансеризации.

Таксисты, вынужденные с марта 2026 года пересесть на локализованные автомобили, предложили принять госстандарт для автопроизводителей.

Госдума предлагает ограничить доступ детей к мини-мотоциклам из-за роста аварийности.

В Подмосковье могут начать выпуск индийских БАДов.

Сделки недели

В рамках ПМЭФ КХЛ и РФС продлили соглашение о титульном партнерстве и спонсорстве с Fonbet.

Российская структура производителя сыра Hochland может выкупить у ГК «Нева Милк» популярный бренд рассольного сыра «Сиртаки» за 350–400 млн руб.