Лукашенко: воевать — это не белорусская политика

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что стране невыгодно воевать. Вместо этого он призвал сделать акцент на развитии сельского хозяйства.

«Кто-то одуревши воюет — кому-то это выгодно. Это не наша политика!» — сказал господин Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству (цитата по Telegram-каналу «Пул первого»). Белорусский лидер отметил, что спрос на продукты питания будет только возрастать и стране нужно постараться заработать на этой тенденции.

Участники совещания также обсудили содержание крупного рогатого скота. «Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце»,— пояснил президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость инноваций в сельскохозяйственной промышленности и призвал создать белорусские образцы пресса для сенажа и робота для доения. «Это хорошие деньги. Экспорт. И сегодня молоко прибыльно»,— заключил глава государства.

Степан Мельчаков