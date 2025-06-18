Стоимость обеда на ПМЭФ-2025 достигла 12 тыс. руб.

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) придется заплатить до 12 тыс. руб. за обед в одном из представленных на площадке ресторанов. Об этом сообщает «РИА Новости». Указывается, что, например, в ресторане «Башкортостан» предлагают на выбор четыре варианта обеденных сетов по такой цене.

В меню в том числе можно найти кыстыбый с картофелем и филе томленой конины, манты с бараниной и картофелем, палтус на подушке из шпината с соусом из белого вина. Последний сет включает севиче из тунца с клубникой, а также филе лосося с печеным бататом. К каждому из вариантов обеда предлагают кофе, чай, лимонад или вино.

При этом РБК сообщает, что «в главном меню ПМЭФ в этом году рамаевская утка и пряные биточки из спелого гороха» по более приемлемой цене — 6,5 тыс. руб.

ПМЭФ-2025 проходит 18–21 июня. Свое участие в мероприятии подтвердили представители 140 стран и территорий. На полях ПМЭФ в этом году пройдет более 150 мероприятий. 20 мая на пленарной сессии форума выступит президент Владимир Путин.