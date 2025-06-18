Путин утвердил нацпроект «Космос» с бюджетом 7,2 трлн рублей до 2036 года

Президент Владимир Путин подписал новый национальный проект «Космос» с общим финансированием 7,2 трлн руб. до 2036 года. Из них 2,2 трлн руб. направят до 2030 года. Проект включает восемь направлений — от спутниковой связи до пилотируемой космонавтики.

«Роскосмос» планирует увеличить долю частных инвестиций в отрасль с 5% до 35% за десять лет. Для этого часть госпредприятий передадут в доверительное управление бизнесу. Также госкорпорация намерена занять 28% мирового рынка пусковых услуг, снизив стоимость запусков более чем вдвое, до 200 тыс. руб. за 1 кг груза к 2036 году.

В рамках нацпроекта до 2036 года планируется вывести на орбиту 1118 спутников, включая группировку «Рассвет» для широкополосного интернета. На эти цели предусмотрено 514,7 млрд руб.

Эксперты отмечают растущий интерес бизнеса к космическим данным, но признают, что рынок еще формируется. В «Роскосмосе» и связанных компаниях на запросы «Ъ» не ответили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заправлены в бюджеты космические траты».