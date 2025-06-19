Никол Пашинян не стерпел критики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вступивший в острый конфликт с Армянской апостольской церковью, теперь вступил в конфронтацию и с неподконтрольным ему бизнесом. Главу группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна (имеет также российское гражданство), поддержавшего духовенство в его конфликте с премьером, обвинили в призывах к захвату власти в республике и арестовали на два месяца. И хотя дело касается политических высказываний миллиардера, власти начали проверки его бизнеса. Никол Пашинян открыто пригрозил предпринимателю национализировать принадлежащую ему ГК «Энергетические сети Армении». На фоне этих разбирательств обостряются и отношения Еревана с Москвой, посчитавшей основания для задержания бизнесмена как минимум «странными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вечером 17 июня сотрудники полиции пришли с обысками в ереванский дом бизнесмена Самвела Карапетяна. В ходе следственных действий была задержана группа лиц, сообщало армянское МВД. Представители бизнесмена позднее уточнили, что речь шла о 50 сторонниках господина Карапетяна, которые не подпускали к нему сотрудников полиции. Позднее миллиардера все же доставили в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении, а оттуда — прямиком в суд.

А уже ранним утром 18 июня стало известно о решении Никола Пашиняна отправить в отставку главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна. По информации источников газеты «Грапарак», причиной стал отказ последнего задерживать Самвела Карапетяна с применением силы.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель. В 1997 году приобрел компанию «Калугаглавснаб», на базе которой в 1999-м создал строительно-промышленную ГК «Ташир». В 2000 году основал одноименный благотворительный фонд. По версии Forbes, господин Карапетян занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием $3,2 млрд. Под брендом «Ташир» (штаб-квартира ГК расположена в Москве) работают более 200 компаний в сферах недвижимости, энергетики, банковского сектора и общепита. В 2024 году ГК заняла второе место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости» с доходом от аренды в размере $640 млн.

За несколько часов до начала обысков бизнесмен в интервью News.am раскритиковал правительство Армении за нападки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ): на прошлой неделе Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал избрать нового предстоятеля ААЦ.

«Небольшая группка, забыв историю армянского народа, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, на армянский народ. Я всегда был на стороне Армянской церкви и армянского народа. Если политикам не удастся (разрешить ситуацию.— “Ъ”), то мы по-своему вмешаемся в эту кампанию против церкви»,— резко высказался Самвел Карапетян, много лет оказывавший финансовую помощь ААЦ. Именно это заявление, по утверждению самого бизнесмена и его защиты, и стало причиной неожиданного внимания к нему силовых органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По официальной версии, обнародованной позднее, Самвела Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении), а следственный комитет потребовал заключить его под стражу. В среду, 18 июня, десятки людей простояли у здания суда больше семи часов, ожидая конца слушания и итогового решения. Спустя три часа после заседания адвокат Армен Фероян сообщил, что бизнесмена арестовали на два месяца. Самвел Карапетян вину не признал, защита намерена обжаловать его арест. «Предъявленные Самвелу Карапетяну обвинения являются явной попыткой давления. Самвел Карапетян всегда выступал и выступает в защиту интересов армянского народа, Армянской апостольской церкви и национальных ценностей»,— отметила пресс-служба бизнесмена.

В свою очередь, Никол Пашинян назвал заявления Самвела Карапетяна в поддержку церкви всего лишь «ширмой». «Пытались создать впечатление, будто в Армению откуда-то могут прийти какие-то люди и своими методами решать здесь вопросы. Армения имеет конкретные рычаги реагирования, и я не потерплю, чтобы кто-то позволял себе такое говорить. Тот, кто заявит, что, если политики не сработают, мы вмешаемся по-своему, получит адекватный ответ»,— сказал он.

А дальше из слов премьера стало очевидно, что одним арестом дело, скорее всего, не обойдется.

По утверждению главы правительства, принадлежащее ГК «Ташир» ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА) долгое время намеренно создавало энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране.

Как выяснилось, месяц назад Никол Пашинян поставил ультиматум: ЭСА должны возместить нанесенные населению убытки из-за перебоев в работе электроэнергии или будут национализированы (о какой сумме идет речь, он не уточнил). «Срок моего распоряжения истекает 21 июня»,— обозначил дедлайн своего ультиматума к бизнесмену премьер.

«Электрические сети Армении» — крупнейший актив Самвела Карапетяна в Армении. Компания обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. Эксперты предупреждают, что национализация ЭСА не только скажется на инвестиционной привлекательности республики, но и противоречит либерализации электроэнергетического рынка страны и сопряжена с экономическими рисками.

Под пристальным вниманием армянских правоохранительных органов оказались и другие активы бизнесмена. На этой неделе проверки прошли в 36 пунктах общественного питания «Пицца Ташир», деятельность четырех из них инспекционный орган безопасности пищевых продуктов приостановил из-за нарушения норм. При этом в группе компаний подчеркнули, что не видят рисков для бизнеса как в Армении, так и в России.

На события вокруг бизнесмена обратили внимание и в России. Москва внимательно следит за ситуацией вокруг имеющего российское гражданство Самвела Карапетяна, которому выдвигают обвинения «под странными предлогами», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. А вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в обращении в Генпрокуратуру Армении (копия есть в распоряжении “Ъ”) призвал принять меры для соблюдения прав и свобод Самвела Карапетяна.

Реакция Москвы вызвала недовольство Еревана.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о направлении ноты российской стороне, в которой распространяемые российскими СМИ высказывания на эту тему названы не только «прямым и открытым вмешательством во внутренние дела» страны, но посягательством на ее суверенитет и демократию.

Кампания армянских властей против Самвела Карапетяна кажется не до конца продуманной, а принятые решения — скорее эмоциональной реакцией на критические заявления миллиардера, который при этом считается очень влиятельным человеком в Армении, отметил в разговоре с “Ъ” ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. «Создается впечатление, что люди, которые это делают, чувствуют себя очень неуверенно. Никол Пашинян действует очень импульсивно, и не только в отношениях с церковью или Самвелом Карапетяном, но и в отношениях с Россией»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Лусине Баласян