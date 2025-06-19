Ведущие вузы России подняли цены на обучение

В семи из десяти ведущих российских вузов по версии рейтингового агентства RAEX цены на обучение выросли минимум на 25% год к году, сообщают «Ведомости». Сильнее всего подорожало обучение в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

По данным издания, цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» выросла на 64%: с 467 тыс. до 767 тыс. руб. Еще на трех программах Физтеха стоимость платного обучения увеличилась на 48%: «информатика и вычислительная техника» (767 тыс. руб.), «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» (893 тыс. руб.).

В МГУ им. М. В. Ломоносова сильнее всего подорожали программы «лечебное дело» (на 40%, до 734 тыс. руб.) и «востоковедение и африканистика» (на 32%, до 620 тыс. руб.). Также выросли цены на обучение по программе «прикладная математика и информатика» в Московском государственном техническом университету им. Н. Э. Баумана (на 20%, до 549 тыс. руб.), МИФИ (26%, до 440 тыс. руб.) и СПбПУ (31%, 302 тыс. руб.). В РАНХиГСе значительно повысили цену за программу «экономика» — на 30%, до 570 тыс. руб.

В июне Роструд впервые представит серию рейтингов вузов и колледжей с точки зрения успешности трудоустройства их выпускников. Данные для рейтинга — о медианной зарплате и о занятости на втором году после выпуска — служба будет получать от Соцфонда.

Подробности — в материале «Ъ» «Равнение на зарплату».