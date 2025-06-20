Силуанов: 26 млрд руб. поступило в бюджет от приватизации активов в 2024 году

В прошлом году в российский бюджет от приватизации госактивов поступило 26 млрд руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр рассчитывает, что общие поступления от приватизации госактивов составят около 100 млрд руб. Все цели в этом направлении будут достигнуты, убежден он.

По мнению господина Силуанова, приватизация долей госкомпаний необходима и имеет значение не только для пополнения бюджета, но и для повышения эффективности организаций. Он считает, что частные компании более заинтересованы в повышении капитализации, росте стоимости акций и выплате дивидендов. Госкомпании, уверен Антон Силуанов, часто не обращают внимание на эти показатели, поскольку рассчитывают на гарантии от государства.

Весной 2024 года Антон Силуанов сообщал, что Минфин планирует избавиться от неконтрольного пакета акций как минимум в 30 госкомпаниях. В 2023-м сумма поступлений в бюджет от приватизации составила 29 млрд руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «По сто за приватизацию».

Екатерина Отрашкевич