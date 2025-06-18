ФРС не уступила Трампу

Несмотря на непрекращающееся давление Дональда Трампа, Федеральная резервная система (ФРС) в среду сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%. Решение объяснено некоторым ускорением роста цен в США и более сильным, чем ожидалось, рынком труда. Активизация торговых переговоров позволила регулятору сообщить о некотором снижении уровня экономической неопределенности. Впрочем, риски недостижения прочных договоренностей с торговыми партнерами все же заложены в обновленный прогноз: ФРС теперь ждет более медленного роста экономики США и более быстрого — инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 17–18 июня сохранил ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Такой она остается с декабря прошлого года — в начале 2025-го цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) прервался, что объяснялось в том числе опасениями вокруг экономических планов Дональда Трампа (см. “Ъ” от 30 января). Американский президент между тем продолжает жестко критиковать руководство ФРС, призывая к немедленному снижению ставки на 1 процентный пункт. Пока, впрочем, недовольство господина Трампа выражается в словах, но не в действиях: инициировать увольнение главы регулятора Джерома Пауэлла он не решается.

В своем заявлении регулятор объяснил решение о ставке «несколько повышенной» инфляцией. В мае показатель CPI оценивался в 2,4% после 2,3% в апреле.

Это первое за четыре месяца ускорение роста. Дефлятор потребительских расходов, который считается более чувствительным индикатором, в апреле снизился до 2,1% после 2,3% в марте (значение мая будет опубликовано позже). Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на продовольствие и энергоносители) составил в прошлом месяце 2,5% после 2,6% в апреле. Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция по-прежнему остается высокой. Дальнейшему ее росту может поспособствовать повышение пошлин.

Отметим, из протокола предыдущего заседания ФРС следует, что члены FOMC фиксировали усиливающиеся риски более устойчивой, чем ожидалось, инфляции. Опасения, хотя прямо об этом не говорилось, были во многом связаны с торговой политикой господина Трампа, из-за которой рост цен не замедляется в соответствии с промежуточными целями, на которые ориентировался регулятор.

На фоне активизации торговых переговоров сразу со многими партнерами в ФРС заявили, что неопределенность в отношении экономических перспектив ослабла. Ее уровень, однако, назван «повышенным».

Достижение некоторых торговых договоренностей между тем сказалось на инфляционных ожиданиях населения: через год домохозяйства ждут показателя на уровне 3,2% (в прошлом месяце — 3,6%), через три года — 3% (3,2%). Впрочем, в обновленных прогнозах самой ФРС неопределенность, которая сохраняется вокруг большинства торговых соглашений, все же отразилась. Регулятор ожидает, что в 2025 году инфляция может составить 3% (мартовский прогноз предполагал 2,7%), в 2026-м — 2,4% (2,2%).

Определили июньское решение ФРС и данные о рынке труда, который оказался сильнее, чем предполагалось. Количество рабочих мест в мае увеличилось на 139 тыс. (без учета сельского хозяйства) при прогнозируемых 126 тыс.

Хотя рост занятости в прошлом месяце несколько замедлился, уровень безработицы сохранился на отметке 4,2%, что связано со снижением числа работников-мигрантов. Напомним, именно последние обеспечивали заметное расширение рабочей силы, которое поддержало восстановление экономической активности в стране после пандемии COVID-19. Планы Дональда Трампа по дальнейшей борьбе с нелегальной миграцией усложняют для ФРС прогнозирование состояния рынка труда даже на перспективу нескольких месяцев. Пока регулятор отмечает, что условия на нем остаются стабильными.

Прогноз роста экономики США между тем ухудшен: по итогам этого года ВВП страны вырастет на 1,4% (1,7% ожидалось в марте), по итогам следующего — на 1,6% (1,8%), полагают в ФРС. Снижение связано с сохраняющимися торговыми противоречиями. Пока, впрочем, деловая активность в стране, по оценкам регулятора, устойчиво растет. В мае ее во многом поддержали договоренности о паузе в торговой войне с Пекином (см. “Ъ” от 13 мая): PMI в производственном секторе вырос до 52 пунктов с 50,2 пункта в апреле. Заметный вклад в рост внес субиндекс объема запасов, который увеличился до максимальных за все время наблюдений 57 пунктов. Рекорд объясняется опасениями производителей, которые ждут кратного роста цен на промежуточные товары и наращивают их объемы на складах (см. “Ъ” от 23 мая).

В положительной зоне в мае оставался и индекс потребительского доверия в США. По оценкам Мичиганского университета, он вновь составил 52,2 пункта, предварительная оценка была заметно ниже и составляла около 50 пунктов — ее повышение было также связано с улучшением настроений после заключения «торгового перемирия» с Китаем. При этом поступающие данные уже свидетельствуют об ослаблении внутреннего спроса: в месячном выражении розничные продажи сократились на 0,9% — это наиболее заметный спад за последние несколько месяцев.

По словам господина Пауэлла, все эффекты от нынешней торговой политики США «еще предстоит увидеть», в частности, пока сложно оценить, как именно она сказалась на поведении домохозяйств.

Точечный график (фиксирует ожидания траектории ставки членами FOMC), опубликованный ФРС, предполагает, что к концу года ставка составит 3,75–4%%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, также закладывают два ее сокращения до конца года: в сентябре и октябре, оба — на 25 базисных пунктов. Как подчеркнул Джером Пауэлл, у ФРС есть возможность отслеживать поступающие данные и не принимать поспешных решений.

Кристина Боровикова