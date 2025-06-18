Совет федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Коми Елены Шумиловой

Совет федерации на заседании 18 июня досрочно прекратил полномочия сенатора от Республики Коми Елены Шумиловой. Решение принято на основании заявления самой госпожи Шумиловой. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил глава комитета Совета федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

В соцсетях регионального отделения партии «Единая Россия» на днях сообщалось, что госпожа Шумилова добровольно вышла из партии, после чего решила досрочно сложить полномочия сенатора.

В сообщении отмечалось, что выход из партии после получения места в Совете федерации рассматривается как нарушение. «Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала»,— говорилось в сообщении.

Подробнее об этом «Ъ» писал в материале «Не вынесла душа сенатора».